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Фрилансера "Радіо Свобода" Кузнечика затримали у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фрилансера "Радіо Свобода" Кузнечика затримали у Білорусі

У Мінську 25 листопада фрилансер білоруської служби "Радіо Свобода" Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок. Незабаром стало відомо, що його затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Але швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

"Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і опікуватися дітьми, не заважати. Обшук був досить "інтелігентний" – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на кілька днів", – розповіла дружина Андрія.

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Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали чоловіка, їй не повідомили.

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Тю, а що Радіо Свобода не знає, що для офіційної влади Білорусі вона - іноземний інформаційний агент чи як там зараз називають всі незалежні ЗМІ?
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26.11.2021 10:53 Відповісти
допрыгался Кузнечик.
зы если сознательно едешь в Белорашу заниматься журналистской деятельностью без оглядки на режим, будь готов к аресту.
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26.11.2021 10:53 Відповісти
Редакція "Цензор НЕТ" традицій не порушує. Пятниця, ранок. А вже бухі.
"

Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали чоловіка, їй не повідомили.

ули змушені залишити країну."
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26.11.2021 10:55 Відповісти
Почали сортувать баранів - як я "розумних" "сябрів" тут і попереджав ще рік тому Спочатку відсортують тих хто має вихід на європейські ЗМІ Потім - незадоволених політичним режимом Потім - незадоволених економічним станом Решта - "заткнуться"
КАзав же Лука: "Перед внешними угрозами народ обязан сплотиться - не взирая на разногласия!" А де він може щільніше стать в ряди ніж в концтаборі?
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26.11.2021 10:59 Відповісти
Ну шо сябры, помогло вам махание цветочками на улицах?
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26.11.2021 11:21 Відповісти
. Андрею приказали одеваться и идти за ними.... в 1937 г так было везде, Вот самое интересное почему белорус не придумают капканы для вот эти ,которые так смело врываются в их жильё ,выгребают всё ,а потом ещё члены семьи пропадают бесследно.?
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26.11.2021 11:21 Відповісти
Внуки партизан их мать.
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26.11.2021 11:23 Відповісти
Враги Мировой революции из НАТО оточили Бульбафрайера по полному периметру....Путлер не успевает отбивацца от беженцев на батьку
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26.11.2021 11:22 Відповісти
Трагедия в белорусской деревне Дражно в 1943 году потрасла весь Мир...,но только не дохлый Ссср...,партизаны РККА расстреляли 217 человек,остальных сожгли заживо...,похлеще Хатыни...
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26.11.2021 11:35 Відповісти
В тюрьме сидит Кузнечик, совсем как огуречик
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26.11.2021 11:36 Відповісти
...а Метелик со Стрекозлом убежали?
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26.11.2021 11:42 Відповісти
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26.11.2021 11:47 Відповісти
Знакомтесь... палач белоруской деревни Дражно Израиль Абрамович Рапидус ,майор НКВД из партизанского отряда имени Кутузова
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26.11.2021 11:50 Відповісти
мусора падаль
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26.11.2021 11:54 Відповісти
Просто белоруские краснопузен партизаны хотели кушать,а жители деревни Дражно не давали быдлу пожрать потому и убили почти всех...
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26.11.2021 11:56 Відповісти
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26.11.2021 12:02 Відповісти
 
 