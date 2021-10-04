УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7495 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
7 137 51
Білорусь (7834) Лукашенко (2620) репресії (1618) КДБ Білорусі (57)

За коментарі в соцмережах до новини про вбивство кадебешника в Білорусі затримано 116 осіб, - правозахисники

За коментарі в соцмережах до новини про вбивство кадебешника в Білорусі затримано 116 осіб, - правозахисники

Від 29 вересня до 1 жовтня в Білорусі затримали 116 осіб через коментарі про загибель мінчанина Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Людей затримують за статтями про образу представника влади (стаття 369 КК) і розпалювання соціальної ворожнечі (стаття 130). У МВС Білорусі заявили, що "встановили" понад 200 осіб, які залишили "образливі коментарі".

Правозахисникам відомі імена 116 осіб, але цифра постійно змінюється. За їхніми даними, більшість затриманих не вийшли на свободу через 72 години після затримання, родичі частини з них досі не знають місце перебування своїх близьких.

Через матеріал про Зельцера в країні заблокували сайт "Комсомольської правди в Білорусі": в ньому одна з однокласниць айтівця добре про нього говорила. Автором цієї замітки є журналіст Геннадій Можейко, якого затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна в Мінську. Він також проходить підозрюваним за статтями про розпалювання ненависті (стаття 130 КК) та образу представника влади (стаття 369).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Какая же там ранимая власть! Прямо как гимназисточки.
показати весь коментар
04.10.2021 20:59
+12
Квіти вже збирають?
показати весь коментар
04.10.2021 21:03
+9
мож теперь поймут,шо рогатка круче клавиатуры...
показати весь коментар
04.10.2021 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая же там ранимая власть! Прямо как гимназисточки.
показати весь коментар
04.10.2021 20:59 Відповісти
мож теперь поймут,шо рогатка круче клавиатуры...
показати весь коментар
04.10.2021 20:59 Відповісти
Не поймут. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с). Там болото.
показати весь коментар
04.10.2021 22:00 Відповісти
просто тётки ихние тяжёлые на подъём...
а хлопы просто никакие...
показати весь коментар
04.10.2021 22:04 Відповісти
И все сидят в кацапском зомбо-тв. А Их каналы - копии кацапских.
показати весь коментар
04.10.2021 22:08 Відповісти
не наше дело,хай сами расхлёбывают...мыж не кацапы кругом свой шнобак совать..
показати весь коментар
04.10.2021 22:14 Відповісти
Согласно нормам международного права нарушение прав человека не является внутренним делом страны.

А причина наличия такой нормы международного права - в предотвращении проблем. Если в стране нарушаются права человека, то рано или поздно это коснётся других стран. Либо в виде потока беженцев, платить за что придётся налогоплательщикам (см. Сирия, к примеру), либо одуревший от безнаказанности дома диктатор захочет стать "Владычицей морскою" и полезет драться к соседям (как, например, Гитлер, Сталин, Хусейн, путин и так далее).

Так что "не наше дело" - неправильная политика. Неадекватных надо утихомиривать. Планета Земля - это как многоквартирный дом. Если кто-то в подвале взрывчатку заложил по приколу, или лупит несущую стену, или поджигает свою квартиру, плохо же в результате всем будет . . .
показати весь коментар
04.10.2021 22:23 Відповісти
хорошо бы это каждому жыдоугробуряту на лобешнике набить тупой иглой...
показати весь коментар
04.10.2021 22:26 Відповісти
та бацка может сажать не тока бульбу, зато зеля лучше грает на рояле
показати весь коментар
04.10.2021 21:01 Відповісти
А спам у многих не открывается.Знал?😂🌷×××
показати весь коментар
04.10.2021 21:46 Відповісти
Тебя заспамили потому что ты х-ю несёшь на суржике, иди прогуляйся и заходи на второй круг
показати весь коментар
04.10.2021 21:48 Відповісти
терпилы
показати весь коментар
04.10.2021 21:02 Відповісти
При Сталіні за анекдоти та використані "за призначенням" газети портретом вождя садили, тепер в Білорусі за пости і лайки🙁
показати весь коментар
04.10.2021 21:03 Відповісти
Матка Боска! Єжов ,мабуть, у могилі нервово закурив від заздрощів.
показати весь коментар
04.10.2021 21:56 Відповісти
Квіти вже збирають?
показати весь коментар
04.10.2021 21:03 Відповісти
да, это не ссср, это гораздо хуже - начальник ***** и под*****вщик колхозный председатель...
показати весь коментар
04.10.2021 21:07 Відповісти
А холуй завжди "крутіший" за свого пана у сенсі покараннь подібних собі.
показати весь коментар
04.10.2021 21:58 Відповісти
Все нормально,чего хотели то и получили.
показати весь коментар
04.10.2021 21:19 Відповісти
гестапо и чучхе отдыхает в стороне
показати весь коментар
04.10.2021 21:24 Відповісти
Непорядок.

Пора бы уже за мыслепреступление сажать!

Прол не может не любить Большого картопляного брата!
показати весь коментар
04.10.2021 21:37 Відповісти
Путло и Лука это два фашистких режима
показати весь коментар
04.10.2021 21:39 Відповісти
Как далеко от Зельцера до Зеленского...
показати весь коментар
04.10.2021 21:44 Відповісти
почему в "сбодной" белоруси и рашке сажают людей за сообщения в соц сетях
а в "фашисткой" Украине с хунтой такого нет?

"заметка, где о нем хорошо отзывались"
а как о нем можно было плохо отзываться?
человек в EPAM работал, это не оформлять протоколы задержания в ментовке
показати весь коментар
04.10.2021 21:55 Відповісти
Зеленский строит в Украине диктатуру намного более жесткую.
показати весь коментар
04.10.2021 22:02 Відповісти
це мабуть неможливо. згадайте хама.
показати весь коментар
04.10.2021 22:23 Відповісти
Зе в своїй допомозі воровитому олігарху давно перещеголяв хама. І що?
показати весь коментар
26.11.2021 11:39 Відповісти
хам хотів бути єдиним олігархом...на цьому тернистому шляху його і підбили.
показати весь коментар
26.11.2021 11:58 Відповісти
А тобі за ВПНом з ольгіно видніше? Так?
показати весь коментар
05.10.2021 07:31 Відповісти
а в 14м они говорили что так и надо нам, что у нас война... это бумеранг
показати весь коментар
04.10.2021 22:18 Відповісти
Різні люди - різне говорили. Не узагальнюйте. Білоруси були на Майдані і є серед добровольців
показати весь коментар
04.10.2021 23:22 Відповісти
А ще більше біларусів серед тих хто стріляє в нашу сторону.
показати весь коментар
26.11.2021 11:42 Відповісти
а я казав білорусам не на цензорі боротись треба , а палити автозаки і катівні та бити ментів .
показати весь коментар
04.10.2021 23:05 Відповісти
_Поняли что такое диктатура и тоталитарный строй? Так вот то же самое в турборежиме прямо сейчас организовывают зельные упыри. Ясно вам, тормоза?!
показати весь коментар
04.10.2021 23:09 Відповісти
Кто меняет свободу на хлеб - теряет и то, и другое.
показати весь коментар
04.10.2021 23:12 Відповісти
А вот если бы у этих 116 человек были в руках ружья ?
показати весь коментар
05.10.2021 05:02 Відповісти
 
 