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COVID-сертификат можно скачать в PDF-формате на смартфон, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

COVID-сертификат можно скачать в PDF-формате на смартфон, - Федоров

Теперь возможность скачать COVID-сертификат о вакцинации есть и в приложении "Дія" в формате PDF.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее возможность скачать COVID-сертификат была только на портале "Дія"

"Сделали это для вашего удобства, поскольку посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - добавил Федоров.

Также читайте: "Дія" не собирает и не хранит данные украинцев, она только подтягивает данные из реестров, – Федоров

Автор: Наталя Джума
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где скачать можно если нкт дийи ?
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26.11.2021 11:44 Ответить
Оригинально. Если найдете способ скачать сертификат из Дии, без Дии, поделитесь с общественностью.
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26.11.2021 11:52 Ответить
забрать сертификат у семейного врача, сфоткать его на телехфона и быть не дремучим, а мобильным человеком))
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26.11.2021 12:09 Ответить
я обязан использовать свой телефон для удовлетворения желаний разных проходимцев ?
семейный лекарь ... как к нему попасть ?
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29.11.2021 07:20 Ответить
1000 грн тоже в пдф будет...или в джепеге???
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26.11.2021 11:46 Ответить
В gif анимации.
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26.11.2021 13:02 Ответить
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26.11.2021 12:04 Ответить
Товариш хфьодоров, наші бабці з лавки під під'їздом у захваті від того пдф! А їхні родички з сіл -то ващє, мля! Чекають на смартфони від товариша хфьодорова!
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26.11.2021 12:18 Ответить
 
 