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COVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі на смартфон, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Тепер можливість завантажити COVID-сертифікат про вакцинацію є і в додатку "Дія" у форматі PDF.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, раніше можливість завантажити COVID-сертифікат була лише на порталі "Дія"
"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку", - додав Федоров.
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