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сертифікат (202) Федоров Михайло (241) Дія (265)

COVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі на смартфон, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі на смартфон, - Федоров

Тепер можливість завантажити COVID-сертифікат про вакцинацію є і в додатку "Дія" у форматі PDF.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше можливість завантажити COVID-сертифікат була лише на порталі "Дія"

"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку", - додав Федоров.

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где скачать можно если нкт дийи ?
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26.11.2021 11:44 Відповісти
Оригинально. Если найдете способ скачать сертификат из Дии, без Дии, поделитесь с общественностью.
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26.11.2021 11:52 Відповісти
забрать сертификат у семейного врача, сфоткать его на телехфона и быть не дремучим, а мобильным человеком))
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26.11.2021 12:09 Відповісти
я обязан использовать свой телефон для удовлетворения желаний разных проходимцев ?
семейный лекарь ... как к нему попасть ?
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29.11.2021 07:20 Відповісти
1000 грн тоже в пдф будет...или в джепеге???
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26.11.2021 11:46 Відповісти
В gif анимации.
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26.11.2021 13:02 Відповісти
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26.11.2021 12:04 Відповісти
Товариш хфьодоров, наші бабці з лавки під під'їздом у захваті від того пдф! А їхні родички з сіл -то ващє, мля! Чекають на смартфони від товариша хфьодорова!
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26.11.2021 12:18 Відповісти
 
 