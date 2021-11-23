"Дію" наразі не планують продавати в інші країни, - Федоров

Команді розробників застосунку "Дія" надходили пропозиції щодо розробки подібних цифрових продуктів для інших країн та зарубіжних компаній.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали вже не одне спілкування з різними країнами, компаніями. Я вам скажу чесно, якби ми хотіли сфокусуватися на цьому питанні й десь продати схожу технологію чи допомогти впровадити щось схоже в будь-якій іншій країні, то ми б це вже зробили... Ми сфокусовані на роботі. І зараз немає мети створити та продати в інші країни "Дію" або схожий продукт", - пояснив голова Мінцифри.

Федоров наголосив, що команда міністерства сфокусована на головній меті - оцифрувати 100% послуг в Україні.

"Яка наша ціль до кінця 2024 року? Ми хочемо оцифрувати 100% усіх послуг. Хочемо, щоб максимальна кількість - 95-100% людей - мала доступ до інтернету, неважливо де - у маленькому населеному пункті, посередині дороги чи коли ти їдеш поїздом. І ми хочемо, щоб люди вміли користуватися технологіями, що дуже важливо, щоб усі були рівними. А якщо ти не можеш або не маєш доступу до технологій, у тебе немає смартфона, комп'ютера, то щоб людина приходила до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і там отримувала якісні послуги набагато швидше, ніж це було ще вчора", - додав міністр.

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