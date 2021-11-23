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"Дію" наразі не планують продавати в інші країни, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

Команді розробників застосунку "Дія" надходили пропозиції щодо розробки подібних цифрових продуктів для інших країн та зарубіжних компаній.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали вже не одне спілкування з різними країнами, компаніями. Я вам скажу чесно, якби ми хотіли сфокусуватися на цьому питанні й десь продати схожу технологію чи допомогти впровадити щось схоже в будь-якій іншій країні, то ми б це вже зробили... Ми сфокусовані на роботі. І зараз немає мети створити та продати в інші країни "Дію" або схожий продукт", - пояснив голова Мінцифри.

Федоров наголосив, що команда міністерства сфокусована на головній меті - оцифрувати 100% послуг в Україні.

"Яка наша ціль до кінця 2024 року? Ми хочемо оцифрувати 100% усіх послуг. Хочемо, щоб максимальна кількість - 95-100% людей - мала доступ до інтернету, неважливо де - у маленькому населеному пункті, посередині дороги чи коли ти їдеш поїздом. І ми хочемо, щоб люди вміли користуватися технологіями, що дуже важливо, щоб усі були рівними. А якщо ти не можеш або не маєш доступу до технологій, у тебе немає смартфона, комп'ютера, то щоб людина приходила до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і там отримувала якісні послуги набагато швидше, ніж це було ще вчора", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Та никому из нормальных стран она и не нужна, так как нарушает целый ряд прав человека!
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23.11.2021 09:43
+6
Можна подумати комусь потрібне це недолуге творіння.
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23.11.2021 09:41
+5
Ты уже надумал,на избирательном участке в 2019 году,ЗЕбобик
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23.11.2021 09:50
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Можна подумати комусь потрібне це недолуге творіння.
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23.11.2021 09:41 Відповісти
А ти вмієш думати?
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23.11.2021 09:47 Відповісти
Ты уже надумал,на избирательном участке в 2019 году,ЗЕбобик
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23.11.2021 09:50 Відповісти
А я тобі показував свій бюлетень?
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24.11.2021 20:30 Відповісти
Нужно ФСБ,друзьям ЗЕнаркомана,полная база данных граждан Украины.
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23.11.2021 09:48 Відповісти
Кому потрібно, ті давно вже її мають. Через ті ж самі банки.
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23.11.2021 10:12 Відповісти
В банке информация не полная,а в "Дiя" твои анализы можно посмотреть 😁
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23.11.2021 10:23 Відповісти
А зараз, в разі чого, тому, хто має повноваження, не покажуть твою медичну картку? Якийсь ти смішний.
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24.11.2021 20:32 Відповісти
Да э такі країни..... окрім того ,сама фраза "...мали вже не одне спілкування з різними країнами..." дозволяє зробити припущення, що річь саме про ту країну, де ну дуже ********** усе контролювати.... Да, це Росія!!! А оскільки, "ДІЯ" та ії первісни коди, знаходится під контролем СБУ, то продати ії в Рашку, досить проблематично! Ось особисто і вся історія!!!!
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23.11.2021 10:21 Відповісти
Та никому из нормальных стран она и не нужна, так как нарушает целый ряд прав человека!
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23.11.2021 09:43 Відповісти
Жуйня! Тебе ніхто не примушує не лише користуватися "Дією", але й мати смартфон.
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23.11.2021 09:58 Відповісти
З "дією", пока не примушують, але згодом, под приводом пілкування про громадян, деяки послуги будуть доступні виключно у цифровому вигляді і виключно в "Дії" (або зявиться інший аналогічний додаток)! Таким чином примушуючи людину її встановити
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23.11.2021 10:25 Відповісти
Якщо вже йти до основ, то, для унеможливлення контролю над нами. треба відмовитись від имен і прізвищ, від будь-яких засобів ідентифікації. Всі стануть - "ніхто", і звати їх - "ніяк". Гулять так гулять!
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24.11.2021 20:21 Відповісти
Коли ти перевищує швидкість то даєш згоду на те щоб держава виписала тобі штраф. Коли порушує держава то ти кажеш що тебе не змушують! Саме через таких дятлів так і живемо!
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23.11.2021 10:33 Відповісти
Твоя, дятле, згода на те, щоб на тебе наклали штраф за порушення, не потрібна.
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24.11.2021 20:14 Відповісти
Не продають, чи не купують?
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23.11.2021 09:44 Відповісти
Не дозволяють! Скоріш за все, з огляду на тє що навіть не назвали краіну яка цікавиться, то річь про Рашку. Діло у тому, що усе що пов'язано з програмним забезпеченням держпослуг та цифових підписів курується СБУ. І спроба продати Дію в РФ, нічим добрим для розробників, не закінчилася б. От вони з грусттю і говорять "Да є зацікавленість, но пока в нас інши заботи і зайві гроши нас нібито не цікавлять"
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23.11.2021 10:31 Відповісти
ЗЕдибилы,кому ваше гауно нужно.
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23.11.2021 09:44 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/********/u-mikolayevi-15-richniy-haker-stvoriv-feykovu-diyu-1915090.html 🧐15 річний підліток скопіював "непідробляюму Дію"!
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23.11.2021 09:51 Відповісти
Можливо в вашу Дію "зашита" купа функцій, які порушують права людей, закони демократичних країн.
І фьодорови просто не хочуть світити це. Вони ж збираються використати свою Дію по-повній для збереження зеленого режиму.

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23.11.2021 09:54 Відповісти
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23.11.2021 10:47 Відповісти
Повне лайно ваша «дія»
як можна довше намагатимусь не вляпатись в неї
В першу чергу комп'ютерізація взаємовідносин громадянина та держави повинна складатись з контроля громадянином держави, а ви робите все навпаки…
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Ця "дія" дійсно не буде продаватися тому,що
1. Вона нікому не потрібна.
2. Подібні і навіть кращі (є кілька ДЕСЯТКІВ прогр.) були розроблені,випробуванні і від них відмовилися.
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23.11.2021 11:03 Відповісти
 
 