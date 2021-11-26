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Новости Общество
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КГГА (978) Киев (9932) Омельченко (30)

Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА.

В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2 этаж) состоится прощание с Александром Омельченко. Попрощаться с бывшим главой Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Герой Украины, кавалер ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, Почетный гражданин города Киева, удостоенный многих других знаков отличия, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. Месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что церемония прощания будет проходить с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

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В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

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26.11.2021 12:45 Ответить
Косатая шлюха и звягильского оплакивала и емелю. Я не помню, чтобы оплакивала хоть одного воина АТО, зато на обоизывание всяких мразей она мастак
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26.11.2021 14:36 Ответить
плохо сказать нельзя, а очень хочется....
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26.11.2021 12:58 Ответить
О покойниках или ни чего или ПРАВДУ.
А пошлая поговорка о том, что правду нельзя выдумана московитами и прочими отбросами человечества.
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26.11.2021 13:14 Ответить
Склеил ласты один мэр. Или перекинулся? да какая разница, короче, откинул копыта.
Душонка его отлетела, ну и 40 дней, как положено пробыла то там то сям, ну, где установленно специальным порядком. Короче, прибредает душонка этого мера к калитке, а там стоит бородатый мужик в тунике и сандалиях, держит какие то бумаги в руке. Рядом с мужиков стоят две души, которые один поц убил будучи за рулём и не понёс за это ни какого наказания. Глянул мужик на душонку, почитал в бумагах его житие, и ехидно так спрашивает,
- Ну, що, Сашко, у труни кишені для грошей є?
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26.11.2021 13:24 Ответить
сбил насмерть женщину, и даже не сел. пусть горит в аду мразь
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26.11.2021 13:35 Ответить
в 2009 сбил насмерть - отмазали.
после этого убил ещё двоих в 2011 и 2015.
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26.11.2021 18:38 Ответить
Прощание а мародером, уничтожившим полсотни исторических зданий в городе ради говнонебоскребов для говноэлиты. Да похер на этого убийцу-алкаша. Земля ему стекловатой.
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26.11.2021 14:34 Ответить
 
 