Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада в Колонній залі КМДА
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У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком. Попрощатись із колишнім очільником Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт КМДА.
"Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, Почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.
В КМДА підкреслили, що церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.
До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
А пошлая поговорка о том, что правду нельзя выдумана московитами и прочими отбросами человечества.
Душонка его отлетела, ну и 40 дней, как положено пробыла то там то сям, ну, где установленно специальным порядком. Короче, прибредает душонка этого мера к калитке, а там стоит бородатый мужик в тунике и сандалиях, держит какие то бумаги в руке. Рядом с мужиков стоят две души, которые один поц убил будучи за рулём и не понёс за это ни какого наказания. Глянул мужик на душонку, почитал в бумагах его житие, и ехидно так спрашивает,
- Ну, що, Сашко, у труни кишені для грошей є?
после этого убил ещё двоих в 2011 и 2015.