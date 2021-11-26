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КМДА (807) Київ (8135) Омельченко (10)

Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада в Колонній залі КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада в Колонній залі КМДА

У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком. Попрощатись із колишнім очільником Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, Почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ексмер Києва Олександр Омельченко

В КМДА підкреслили, що церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

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26.11.2021 12:45 Відповісти
Косатая шлюха и звягильского оплакивала и емелю. Я не помню, чтобы оплакивала хоть одного воина АТО, зато на обоизывание всяких мразей она мастак
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26.11.2021 14:36 Відповісти
плохо сказать нельзя, а очень хочется....
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26.11.2021 12:58 Відповісти
О покойниках или ни чего или ПРАВДУ.
А пошлая поговорка о том, что правду нельзя выдумана московитами и прочими отбросами человечества.
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26.11.2021 13:14 Відповісти
Склеил ласты один мэр. Или перекинулся? да какая разница, короче, откинул копыта.
Душонка его отлетела, ну и 40 дней, как положено пробыла то там то сям, ну, где установленно специальным порядком. Короче, прибредает душонка этого мера к калитке, а там стоит бородатый мужик в тунике и сандалиях, держит какие то бумаги в руке. Рядом с мужиков стоят две души, которые один поц убил будучи за рулём и не понёс за это ни какого наказания. Глянул мужик на душонку, почитал в бумагах его житие, и ехидно так спрашивает,
- Ну, що, Сашко, у труни кишені для грошей є?
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26.11.2021 13:24 Відповісти
сбил насмерть женщину, и даже не сел. пусть горит в аду мразь
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26.11.2021 13:35 Відповісти
в 2009 сбил насмерть - отмазали.
после этого убил ещё двоих в 2011 и 2015.
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26.11.2021 18:38 Відповісти
Прощание а мародером, уничтожившим полсотни исторических зданий в городе ради говнонебоскребов для говноэлиты. Да похер на этого убийцу-алкаша. Земля ему стекловатой.
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26.11.2021 14:34 Відповісти
 
 