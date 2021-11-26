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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Коломойский (1763)

С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Есть вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского", - сказал глава государства.

"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров. Не проводили очень долгое время. Где-то два года", - добавил Зеленский.

Читайте также: Автор вышедшей в США книги о связях Коломойского с Зеленским оценил вероятность экстрадиции олигарха
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Топ комментарии
+11
Он просто делает что хочет.О чем ему говорить с своими вассалами.
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26.11.2021 12:51
+10
Ну для 73 процентных отмазка пойдет
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26.11.2021 12:52
+10
Мабуть повірили, бо телеканал "1+1" не коломойського і не медведчука, так Вова? І не коломойський кожного дня щось виграє через татарівські суди з України? Точніше, не щось, а десятки, а то й сотні мільярдів.
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26.11.2021 12:52
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Он просто делает что хочет.О чем ему говорить с своими вассалами.
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26.11.2021 12:51 Ответить
Восьмий рік війни. Хрен зна скільки типів та видів спецназу тренованих і США і Канадою і Англійцями. Невже 30 тисяч Сил Спеціальних Операцій не вистачить, щоб відправити в обійми ІІсуса Христа 10-15 алігархів?
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26.11.2021 12:56 Ответить
Изучи историю Чили и почитай про компанию "Анаконда". Поймешь к чему приводят дешевые понты
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26.11.2021 19:07 Ответить
він виліз з ванни Єрмака на оцей стриптиз перед 1 Грудня !!! ПРвокатори!!!
Це умисне підпалювання суспілсьтва
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26.11.2021 19:05 Ответить
Це малося на увазі, що розмови не союзницькі, а васально-сюзеренські. І сюзерен тут - не Зєлєнскій.
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26.11.2021 19:15 Ответить
Ну для 73 процентных отмазка пойдет
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26.11.2021 12:52 Ответить
***** також тих, хто не ходив на другий тур виборів. Зрядьников і дєбілов стає все більше. Єдина біда,що прихильників найбільш святого і праведного більше не стажє. Тюпой нарід.
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26.11.2021 12:59 Ответить
Мабуть повірили, бо телеканал "1+1" не коломойського і не медведчука, так Вова? І не коломойський кожного дня щось виграє через татарівські суди з України? Точніше, не щось, а десятки, а то й сотні мільярдів.
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26.11.2021 12:52 Ответить
Верно, никакого союзничества. Только деньги. А это другое.
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26.11.2021 12:52 Ответить
Правильно. Это не союзнические разговоры. Буба тупо берет под козырек, щелкает каблуками и молча исполняет. Иногда Беня поощрительно говорит: Гут, Вольдемар, гут!
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26.11.2021 12:54 Ответить
Да, тільки держави активи Бені віддаєш...
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26.11.2021 12:57 Ответить
Зелене шоу продовжується третій рік і кінця цьому не видно.
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26.11.2021 13:02 Ответить
Суди зеленої мавпи, вже починають "відшкодовувати" каломойському - мільярди.....
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26.11.2021 13:12 Ответить
"Ми не маємо грошей платити компанії Коломойського"
Ответ Бени:
-Если у вас таки нет денег, то отдайте товаром
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26.11.2021 14:28 Ответить
А 95 квартал і Скотів його канал показує задарма ?
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26.11.2021 17:21 Ответить
а когда это марионетка проводит какие-то разговоры с кукловодом????

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26.11.2021 19:04 Ответить
так картинка не правильная - не отражает действительность. беня сзади, а у зё штаны спущены
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27.11.2021 09:00 Ответить
это потом ...а сначала покататься ))) - ну игры такие видать ролевые)))
*****...на хера я это представил? )))))
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27.11.2021 09:17 Ответить
ну нахера так реально описывать. Меня теперь будут преследовать кошмары. Новые...
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27.11.2021 10:25 Ответить
та сам не рад ))))
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27.11.2021 10:26 Ответить
Вы с каломойским союзнических разговоров проводите? Нет, просто его самольотами летаем. Кросивое...
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26.11.2021 19:04 Ответить
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26.11.2021 19:05 Ответить
у тебя под носом сидит журналистка его канала и все твои зелёным помазанные придурки бегают к нему на канал ,не говоря про уже про непонятные передачи госактивов ... ну а ты не приделах ...верю мля , конечно верю , какой хЫтрЫй у нас вова
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26.11.2021 19:06 Ответить
хуцпа
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26.11.2021 19:08 Ответить
зеЛеному быдлу уже просто в рты срут нонстопом! а они все чавкают и добавочки просят!
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26.11.2021 19:09 Ответить
Да закройся уже...вся прессуха -хамство,пока на место зекрысу не поставил Бутусов,и сплошная брехня ,очевидная просто всем
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26.11.2021 19:12 Ответить
Как тут не вспомнить кацаского царя петьку первого!!!! Бубочка. молчи и все подумают что кое что и кое как ты соображаешь, но этот болтливый поц возомнил из себя цицерона современности и его поперло!!!! И дурь полезла со всех щелей, и всем становится ясно что эта бездарь получила высшее образованию благодаря папеньке при очень низком Q.
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26.11.2021 19:13 Ответить
Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет. - Врёт пианист в кипе. Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение/ Посол США выразил Зеленскому беспокойство влиянием Коломойского на власть в Украине .-Забыть ли старую любовь И не грустить о ней? Забыть ли старую любовь И дружбу прежних дней?
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26.11.2021 19:14 Ответить
О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров.

А верноподданические?
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26.11.2021 19:25 Ответить
И почему-то отказались разрешить декларации партиям)
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26.11.2021 19:31 Ответить
Американцы вон целую книгу об этом написали! Врут, негодяи?
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26.11.2021 19:36 Ответить
Ця мерзенна, брехлива істота, яка завдяки недоумкам стала президентом України, окрім огиди, жодних позитивних почуттів не викликає.
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27.11.2021 00:06 Ответить
Пану Бутусову респект!
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27.11.2021 00:13 Ответить
Интересно, как марионетка может проводить переговоры с кукловодом.
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27.11.2021 09:26 Ответить
 
 