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С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет.
Об этом президент заявил во время пресс-марафона журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Есть вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского", - сказал глава государства.
"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров. Не проводили очень долгое время. Где-то два года", - добавил Зеленский.
Топ комментарии
+11 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 12:51
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+10 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий26.11.2021 12:52
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Це умисне підпалювання суспілсьтва
Ответ Бени:
-Если у вас таки нет денег, то отдайте товаром
*****...на хера я это представил? )))))
РЕШТА ЖУРНАЛІСТІВ Й ОХОРОНА
А верноподданические?