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Новини Політика України
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Зеленський (9969) Коломойський (1063)

З Коломойським не проводимо ніяких союзницьких розмов, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З Коломойським не проводимо ніяких союзницьких розмов, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським близько двох років.

Про це президент заявив під час пресмарафону журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ймовірність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд. Тому що державна заборгованість дуже велика. Кілька мільярдів (кубів) газу. Ми не маємо грошей платити компанії Коломойського", - сказав глава держави.

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов. Не проводили дуже довгий час. Десь два роки", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+11
Он просто делает что хочет.О чем ему говорить с своими вассалами.
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26.11.2021 12:51
+10
Ну для 73 процентных отмазка пойдет
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26.11.2021 12:52
+10
Мабуть повірили, бо телеканал "1+1" не коломойського і не медведчука, так Вова? І не коломойський кожного дня щось виграє через татарівські суди з України? Точніше, не щось, а десятки, а то й сотні мільярдів.
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26.11.2021 12:52
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Он просто делает что хочет.О чем ему говорить с своими вассалами.
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26.11.2021 12:51 Відповісти
Восьмий рік війни. Хрен зна скільки типів та видів спецназу тренованих і США і Канадою і Англійцями. Невже 30 тисяч Сил Спеціальних Операцій не вистачить, щоб відправити в обійми ІІсуса Христа 10-15 алігархів?
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26.11.2021 12:56 Відповісти
Изучи историю Чили и почитай про компанию "Анаконда". Поймешь к чему приводят дешевые понты
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26.11.2021 19:07 Відповісти
він виліз з ванни Єрмака на оцей стриптиз перед 1 Грудня !!! ПРвокатори!!!
Це умисне підпалювання суспілсьтва
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26.11.2021 19:05 Відповісти
Це малося на увазі, що розмови не союзницькі, а васально-сюзеренські. І сюзерен тут - не Зєлєнскій.
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26.11.2021 19:15 Відповісти
Ну для 73 процентных отмазка пойдет
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26.11.2021 12:52 Відповісти
***** також тих, хто не ходив на другий тур виборів. Зрядьников і дєбілов стає все більше. Єдина біда,що прихильників найбільш святого і праведного більше не стажє. Тюпой нарід.
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26.11.2021 12:59 Відповісти
Мабуть повірили, бо телеканал "1+1" не коломойського і не медведчука, так Вова? І не коломойський кожного дня щось виграє через татарівські суди з України? Точніше, не щось, а десятки, а то й сотні мільярдів.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Верно, никакого союзничества. Только деньги. А это другое.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Правильно. Это не союзнические разговоры. Буба тупо берет под козырек, щелкает каблуками и молча исполняет. Иногда Беня поощрительно говорит: Гут, Вольдемар, гут!
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26.11.2021 12:54 Відповісти
Да, тільки держави активи Бені віддаєш...
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Зелене шоу продовжується третій рік і кінця цьому не видно.
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26.11.2021 13:02 Відповісти
Суди зеленої мавпи, вже починають "відшкодовувати" каломойському - мільярди.....
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26.11.2021 13:12 Відповісти
"Ми не маємо грошей платити компанії Коломойського"
Ответ Бени:
-Если у вас таки нет денег, то отдайте товаром
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26.11.2021 14:28 Відповісти
А 95 квартал і Скотів його канал показує задарма ?
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26.11.2021 17:21 Відповісти
а когда это марионетка проводит какие-то разговоры с кукловодом????

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26.11.2021 19:04 Відповісти
так картинка не правильная - не отражает действительность. беня сзади, а у зё штаны спущены
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27.11.2021 09:00 Відповісти
это потом ...а сначала покататься ))) - ну игры такие видать ролевые)))
*****...на хера я это представил? )))))
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27.11.2021 09:17 Відповісти
ну нахера так реально описывать. Меня теперь будут преследовать кошмары. Новые...
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27.11.2021 10:25 Відповісти
та сам не рад ))))
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27.11.2021 10:26 Відповісти
Вы с каломойским союзнических разговоров проводите? Нет, просто его самольотами летаем. Кросивое...
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26.11.2021 19:04 Відповісти
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26.11.2021 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DM8rO4tGnDo

РЕШТА ЖУРНАЛІСТІВ Й ОХОРОНА
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26.11.2021 19:08 Відповісти
у тебя под носом сидит журналистка его канала и все твои зелёным помазанные придурки бегают к нему на канал ,не говоря про уже про непонятные передачи госактивов ... ну а ты не приделах ...верю мля , конечно верю , какой хЫтрЫй у нас вова
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26.11.2021 19:06 Відповісти
хуцпа
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26.11.2021 19:08 Відповісти
зеЛеному быдлу уже просто в рты срут нонстопом! а они все чавкают и добавочки просят!
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26.11.2021 19:09 Відповісти
Да закройся уже...вся прессуха -хамство,пока на место зекрысу не поставил Бутусов,и сплошная брехня ,очевидная просто всем
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26.11.2021 19:12 Відповісти
Как тут не вспомнить кацаского царя петьку первого!!!! Бубочка. молчи и все подумают что кое что и кое как ты соображаешь, но этот болтливый поц возомнил из себя цицерона современности и его поперло!!!! И дурь полезла со всех щелей, и всем становится ясно что эта бездарь получила высшее образованию благодаря папеньке при очень низком Q.
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26.11.2021 19:13 Відповісти
Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет. - Врёт пианист в кипе. Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение/ Посол США выразил Зеленскому беспокойство влиянием Коломойского на власть в Украине .-Забыть ли старую любовь И не грустить о ней? Забыть ли старую любовь И дружбу прежних дней?
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26.11.2021 19:14 Відповісти
О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров.

А верноподданические?
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26.11.2021 19:25 Відповісти
И почему-то отказались разрешить декларации партиям)
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26.11.2021 19:31 Відповісти
Американцы вон целую книгу об этом написали! Врут, негодяи?
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26.11.2021 19:36 Відповісти
Ця мерзенна, брехлива істота, яка завдяки недоумкам стала президентом України, окрім огиди, жодних позитивних почуттів не викликає.
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27.11.2021 00:06 Відповісти
Пану Бутусову респект!
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27.11.2021 00:13 Відповісти
Интересно, как марионетка может проводить переговоры с кукловодом.
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27.11.2021 09:26 Відповісти
 
 