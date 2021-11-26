З Коломойським не проводимо ніяких союзницьких розмов, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським близько двох років.

Про це президент заявив під час пресмарафону журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ймовірність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд. Тому що державна заборгованість дуже велика. Кілька мільярдів (кубів) газу. Ми не маємо грошей платити компанії Коломойського", - сказав глава держави.

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов. Не проводили дуже довгий час. Десь два роки", - додав Зеленський.

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