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З Коломойським не проводимо ніяких союзницьких розмов, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський не спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським близько двох років.
Про це президент заявив під час пресмарафону журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Є ймовірність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд. Тому що державна заборгованість дуже велика. Кілька мільярдів (кубів) газу. Ми не маємо грошей платити компанії Коломойського", - сказав глава держави.
"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов. Не проводили дуже довгий час. Десь два роки", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 12:51
+10 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар26.11.2021 12:52
+10 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар26.11.2021 12:52
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Це умисне підпалювання суспілсьтва
Ответ Бени:
-Если у вас таки нет денег, то отдайте товаром
*****...на хера я это представил? )))))
РЕШТА ЖУРНАЛІСТІВ Й ОХОРОНА
А верноподданические?