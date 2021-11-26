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Основатель Bellingcat Гиггинс: Мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Основатель Bellingcat Гиггинс: Мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского

Основатель Bellingcat Элиот Гиггинс и руководитель журналистского расследования в отношении "вагнеровцев" Христо Грозев заявили, что они огорчены пресс-конференцией Зеленского.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", - говорится в сообщении.

Основатель Bellingcat Гиггинс: Мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
А как "так" начинал ? Начинал со лжи и поливания говном пороха, со сказок для умственно отсталого нарида, с заигрывания с местными ватоцефалами, с высосаными из пальца "зрадами" и 4000 евро для учителей, с "простых решений" в стиле Шарикова.... Хорошо начинал, с искоркой. Кончит вот плохо.
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26.11.2021 13:52
+52
Юрий Бутусов, я Вас зауважал еще больше после сегодняшнего диспута с этим...
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26.11.2021 13:48
+48
Мені теж соромно за цього ПРезидента України! Так починати і так закінчувати...
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26.11.2021 13:48
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Засновник Bellingcat Гіґґінс в унісон зі Шустером і "ЗМІ"Ахметова - гібридна війна.
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26.11.2021 14:28 Ответить
Бутусов - патриот Украины, не зассал
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26.11.2021 14:39 Ответить
Bellingcatу соромно - понимаю. Мне уже 2,5 года соромно за всю страну.
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26.11.2021 14:52 Ответить
як воно з такою головою живе на світі ?
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26.11.2021 15:16 Ответить
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Б. Ступка.
Ступка про президенство нічого не казав
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26.11.2021 15:33 Ответить
Чесно кажучи, мене б вразило, якщо Зе сказав хоч щось розумне. Все так очікувано. Вова навіть не прикидається, він, м'яко кажучи, не дуже розумний і є. Всіх журналістів, які задають некоректні на його думку питання, вичитав, як вчителька якась. Цого розпирає, він реально впевнений у своїй бездоганності і у своєму розумі. Соромно за 73 %, які за це проголосувало. Досі не розумію на що люди повелись, де був їх розум?!!!
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26.11.2021 15:34 Ответить
Позор. Мне стыдно жить в стране с таким президентом. Если не можешь, уйди. Но всё это было видно ещё в 2019 г. Когда он стал делать видео, где грозил пальчиком какому-то чиновнику. Выгонял его из зала, оскорблял. Но главное, что называя военных предателями, сам является им
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26.11.2021 16:21 Ответить
Йорик утопил себя в навозе, теперь вонять будет еще больше
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26.11.2021 16:22 Ответить
Як легко бути продажними журналюгами типа бутусовим, Х.Грозєвим... і ні за що не відповідаючі у державі , трепати язиком звинувачення на адресу того, хто не побоявся взяти відповідальність на себе за майбутнє України
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26.11.2021 20:43 Ответить
Мені соромно за п. Грозєва тому, що він будучи безвідповідальної людиною, ничого НЕ зробив для України, допускає такі висловлювання на адресу Президента
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26.11.2021 20:49 Ответить
Веталєку теж дайте рояль ...
мо дуетом з Зеро щось та збацає...
відповідальність за майбутнє України
рояль то ваше фсьо жаби зелені...
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27.11.2021 00:51 Ответить
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