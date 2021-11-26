Основатель Bellingcat Гиггинс: Мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского

Основатель Bellingcat Элиот Гиггинс и руководитель журналистского расследования в отношении "вагнеровцев" Христо Грозев заявили, что они огорчены пресс-конференцией Зеленского.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", - говорится в сообщении.

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