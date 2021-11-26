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Основатель Bellingcat Гиггинс: Мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Основатель Bellingcat Элиот Гиггинс и руководитель журналистского расследования в отношении "вагнеровцев" Христо Грозев заявили, что они огорчены пресс-конференцией Зеленского.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий26.11.2021 13:52
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показать весь комментарий26.11.2021 13:48
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Б. Ступка.
Ступка про президенство нічого не казав
мо дуетом з Зеро щось та збацає...
відповідальність за майбутнє України
рояль то ваше фсьо жаби зелені...