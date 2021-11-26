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Засновник Bellingcat Гіґґінс: Мені соромно за цю пресконференцію Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс та керівник журналістського розслідування щодо "вагнерівців" Христо Грозєв заявили, що вони засмучені пресконференцією Зеленського.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Мені соромно за цю пресконференцію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+64 Иван Петров 46dae11c
показати весь коментар26.11.2021 13:52
+52 GoodWin
показати весь коментар26.11.2021 13:48
+48 Владимир Парфянов
показати весь коментар26.11.2021 13:48
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Б. Ступка.
Ступка про президенство нічого не казав
мо дуетом з Зеро щось та збацає...
відповідальність за майбутнє України
рояль то ваше фсьо жаби зелені...