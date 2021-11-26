Засновник Bellingcat Гіґґінс: Мені соромно за цю пресконференцію Зеленського

Засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс та керівник журналістського розслідування щодо "вагнерівців" Христо Грозєв заявили, що вони засмучені пресконференцією Зеленського.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Мені соромно за цю пресконференцію", - йдеться в повідомленні.

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