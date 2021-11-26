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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Закон об олигархах (119)

Мне надоело, когда говорят, что у нас страна олигархов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мне надоело, когда говорят, что у нас страна олигархов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об олигархах.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я встречался с сильными мира всего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона (о деолигархизации. - Ред.). Мне надоело, что говорят, что у нас страна олигархов", - сказал президент.

"Это история имиджевая. О том, что у нас не будет олигархов или будут. И все будут видеть, сколько их", - отметил Зеленский.

Также читайте: Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
И это говорит ручной шут олигархов. Вава в голове крепчает.
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26.11.2021 14:00
+16
"Я зустрічався із сильними світу всього"

И все они тупо лошалы, перхоть на пинджаке по сравнению с величайшим лидором **********!!!
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26.11.2021 14:02
+13
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26.11.2021 14:07
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А бене?
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26.11.2021 14:00 Ответить
"Я зустрічався із сильними світу всього"

И все они тупо лошалы, перхоть на пинджаке по сравнению с величайшим лидором **********!!!
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26.11.2021 14:02 Ответить
Та це були не зустрічі, просто "виводили на показ" новоявлену Моніку.
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26.11.2021 14:08 Ответить
і бене, і пете, і ахмете - всім на вихід
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26.11.2021 14:03 Ответить
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26.11.2021 14:07 Ответить
Вот тут с беней ты бубочку обидел, рискуешь остаться без сладкого ))
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26.11.2021 14:08 Ответить
а я проти усіх олігархів, які довели країну до зубожіння а самі награбастали
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26.11.2021 14:09 Ответить
Битимешся чи як?
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26.11.2021 14:17 Ответить
революции сильно хочется? так сейчас нет ленина и климат иной ... политический
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26.11.2021 14:21 Ответить
Ага. Совковый люмпен борется чтобы не было богатых. А нормальные люди чтобы не было бедных. Вот люмпен и наголосовал в 2019 году.
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26.11.2021 14:25 Ответить
Невже прстрелити 15 штук ворогів України. це такий вже й великий злочин? В ДТП, на пожарах, в водоймах гине вдесятки разів більше людей. А тут долярові мільярдери. вороги Неньки.
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26.11.2021 14:04 Ответить
Только начни, тобой и закончат. Это в лучше случае. Потому - нет, не лучше.
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26.11.2021 14:06 Ответить
Уже проходили. И чем все закончилось?

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26.11.2021 14:11 Ответить
Яж не пишу, що потрібно знищити всіх бізнесменів, а потрібно лише олігархів. Польща і Чехія якось існують без аллігархів. Прожили б без кормільців і ми б.
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26.11.2021 14:17 Ответить
Але нікого і не стріляли.
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26.11.2021 14:19 Ответить
Ага. Несколько лет назад в Венесуэле пришел к власти еще один шут под такими-же лозунгами. И чем все закончилось?

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26.11.2021 14:22 Ответить
Хочется так-же?

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26.11.2021 14:23 Ответить
выи вначале определитесь кто такие олигархи с учетом мировых знаний...
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26.11.2021 14:24 Ответить
Не тупи. Ты сравниваешь целые поколения аристократов с постсовецкими ворами. Понимаешь разницу ? Вора,который стал олигархом всего 20 лет назад. Причем украл у всей страны. Где были все одинаково нищими. с такими не нужно бороться. Их нужно садить за воровство.
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26.11.2021 14:33 Ответить
Вранье. А кто будет определять границу? Люмпен типа вас, как в 1917? Есть законы, и существующих до этого законов и антимонопольных органов вполне было достаточно чтобы навести порядок. И пока законом не доказано обратное -- каждый человек не вор. Ни в одной стране цивилизованного мира не додумались до такой тупизны как "олигархический" закон. Есть антимонопольное\антитрастовое законодательство и его вполне хватает.

Я , допустим, не бедный человек и с какого перепугу я должен отдавать свои деньги быдлу, которое способно только жрать алкоголь и трындеть под зомбоящиком?
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26.11.2021 14:42 Ответить
какие деньги вы печатаете/эмитируете ?
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26.11.2021 15:01 Ответить
А сколько классов вы закончили, деточка?
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26.11.2021 15:09 Ответить
Ты прикидываешься тупым ? Я ничего не имею против миллиардеров типа Маска с Гейтцем. Но я против воров,которые наворовали миллиарды и знают как манипулировать массами с помощью этих миллиардов.
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26.11.2021 15:20 Ответить
А ты прикидываешься не тупым? Что значит манипулировать? Манипулировать можно только теми у кого нет своих мозгов. Это раз. И кто будет определять границу? Еще раз -- Люмпен типа вас, как в 1917? Есть законы и Конституция, и существующих до этого законов и антимонопольных органов вполне было достаточно чтобы навести порядок. И пока законом не доказано обратное -- каждый человек не вор. Это два. Другой путь ведет к разрухе и голоду. Доказано историей мира. Это три.
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26.11.2021 15:32 Ответить
А чего ты решил,что все с высшим образованием ?И их 80%. И чего мне из за их невежества страдать ? Когда проще убрать реальных преступников с огромными ресурсами. Вот ими и манипулируют своими сми.Все каналы чьи ?
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26.11.2021 16:14 Ответить
Куда правильнее поступать по законам и Конституции.
Когда нет своих мозгов - ищут причину. И это не зависит напрямую от типа "высшего образования". Дебил Зеля и тот-же Янык тоже с "верхним" образованием.

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26.11.2021 16:22 Ответить
Шо значит не бедный ? Лимон баксов есть ?
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26.11.2021 16:16 Ответить
Это значит, что не твоего ума дело. Доходчиво?
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26.11.2021 16:17 Ответить
Сказал А,говори и Б )) - Трепло.
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26.11.2021 18:39 Ответить
Не дошло, люмпен? Не мои проблемы, упоротое.
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26.11.2021 18:44 Ответить
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26.11.2021 14:11 Ответить
это господа офицеры а не олигархи)
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26.11.2021 14:15 Ответить
Стреляли потом всех и по любому поводу. Особенно за жратву.

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26.11.2021 14:28 Ответить
Ты провокатор. Или идиот.
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26.11.2021 14:35 Ответить
Я провокатор? Я только показываю реальные картины того, как это все было и чем все это кончилось. Не нравится? Не мои проблемы

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26.11.2021 14:45 Ответить
отнять и поделить? это ты придумал иди Зинка?
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26.11.2021 14:55 Ответить
Досить наглядно... Але нє для бубачькі з теплої ванни від д'єрьмака!
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26.11.2021 14:42 Ответить
И это говорит ручной шут олигархов. Вава в голове крепчает.
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26.11.2021 14:00 Ответить
Походу там тех рук как в маникюрном салоне)))
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26.11.2021 14:06 Ответить
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26.11.2021 14:08 Ответить
Коли в Україні вже перестануть показувати цей "серіал"?
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26.11.2021 14:00 Ответить
а як ти всім набрид
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26.11.2021 14:01 Ответить
Я зустрічався із сильними світу всього

ахахаха, лол. моцет не всьего, а цей го?
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26.11.2021 14:01 Ответить
Нічього нєпонятно, але дуже цікаво...
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26.11.2021 14:48 Ответить
Та сам всем набрид, когда уйдёшь, сволочь?
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26.11.2021 14:01 Ответить
Хто бачив, як Бутусов обісцяв зебіла? Таку фігню навіть на порнхабі викладати не можна - там все було дуже жорстко) А Зєля зглотнув і промовчав
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26.11.2021 14:01 Ответить
Дуже хочу побачити!
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26.11.2021 14:04 Ответить
Але видно, як те чмо на Бутусова дивиться - скоріше за все буде йому мстити
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26.11.2021 14:10 Ответить
Треба перейменувати порнохаб на порохохаб! От тоді туди ломануцця всі прихильники зелі! Тоді Україна - квартал буде5-0! На нашу користь! Бо Україна - ПОНАД УСЕ! Є, була й буде! Завжди! Зеля, тікай з села разом зі своєю нянькою фсбешною д'єрьмачкою! Жодних шансів не маєте. Вас навідь колишні адепти ненавидять! Пшлінах, карочє!
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26.11.2021 15:03 Ответить
Тогда пора выдавать американцам бородатую бабушку, чтобы не так надоедало
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26.11.2021 14:02 Ответить
а ведь чертовски правильно! покажи, как ты борешься с олигархами, делами! от вида голого коломойского, вытолкнутого из президентского авто на лужайке перед белым домом, перемотанного красной ленточкой с бантиком, рейтинг взлетел бы до небес!
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26.11.2021 14:09 Ответить
страна, в которой правят олигархи, а у власти - слуги этих олигархов..
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26.11.2021 14:02 Ответить
велике набридлоніцтво
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26.11.2021 14:03 Ответить
Правильно, не олигархов должна быть, а олигарха, одного, которому мы все активы и сольем, еврейская бабушка будет рада
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26.11.2021 14:03 Ответить
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26.11.2021 14:04 Ответить
Если рашка на нас нападет из-за зекретина и в итоге развалится на кучу фрагментов, то оно того стоило
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26.11.2021 14:06 Ответить
Не, гу для гринпоца бабушка Беня самый что ни на есть атлант, подпирающий плечом земной шар, и 95-й кагал конечно))
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26.11.2021 14:05 Ответить
Людям також вже набрид ставленик олігархів зі своїми "зашкварами".
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26.11.2021 14:05 Ответить
воно, запльоване, пишаеться тим шо воно запльоване - unbelievable.
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26.11.2021 14:07 Ответить
ГлЫбоко копает!
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26.11.2021 14:09 Ответить
как оказалось, хуже олигархов, может быть президент самодур....
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26.11.2021 14:10 Ответить
Час від часу показують Савіка, на обличчі у нього шок.
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26.11.2021 14:11 Ответить
Його таки притрусило.
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26.11.2021 14:14 Ответить
Довітка :

99% олігархічних депутатів це :
1. "Слуга народа"
2. "Довіра"
3. "заМайбах"

Що й складає олігархічну коаліцію .

Ось приклад в "СН" , такий собі депутат істеричний Потураєв . Десь так в 2018 році давав інтервью й відверто зізнався , що має особисті давні й дружні стосунки з Пінчуком (йще з часів проживання у Дніпрі обох), тобто с групою "Сороса" .

Ось й очевидно , чому так волав цей депутат за дерібан землі й в тому ж інтервью той же Потураєв зізнався , що фізично ненавидить Тимошенко . А Пінчук пов"язанний з Фірташем , бо адвокатеса в їх одна - Іна Богословська .
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26.11.2021 14:14 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=crhYzeoZ4lI. ЗеляНелох?
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26.11.2021 14:17 Ответить
Зелю потролили🤗
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26.11.2021 14:20 Ответить
многократно дискредитированный и пойманный на вранье шнырь в очередной раз сдает анализы на лица "журналистов" и народа, и ничо - все слушают, кивают
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26.11.2021 14:17 Ответить
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26.11.2021 14:25 Ответить
Засновник платформи Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що йому соромно за пресконференцію президента України Володимира Зеленського, на якій той коментував спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Мені соромно за цю пресконференцію", - написав Хіггінс.
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26.11.2021 14:26 Ответить
Мне тоже стыдно. Хотя я за него не голосовал
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26.11.2021 14:52 Ответить
всем ,при здравом уме, стыдно за это ничтожество ....
привет
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26.11.2021 20:13 Ответить
"Мне надоело, что говорят, что у нас страна олигархов" хочет что бы о нас говорили страна олигарха . конкретно одного седого бородатого олигарха
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26.11.2021 14:26 Ответить
без коломоя и каналов которые поливали пороха, ты бы до сих пор в квартале кривлялся
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26.11.2021 14:26 Ответить
Звичайно Вова, країна олігархів: Коломойських, Боголюбських,Фірташів, Новінських, Пінчуків та інших. Розімієш Вовка, вони найщиріші укгаїнці. Є там дійсно пару українців, один татарин і декілька кацапів.До їх кагорти і ти Володя пристав. Буквально за два роки накрав на титут олігарха. Але ти свої гроші розложив по кишенях, по ничках, по офшорах і став майже рівний Ахметці і кинув око на його обленерго. Думаю ви з Беніком його можете побуцати, але переможете ні, не знаю, брихунчику ти наш офшорно-оманський.
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26.11.2021 14:27 Ответить
Йому набридло ... А нам як набрид цей гундявий
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26.11.2021 14:28 Ответить
нарком, одним словом
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26.11.2021 14:30 Ответить
Если на улице грязно, то надо просто принять закон "Чтобы на улицах было чисто".
"ЛД" - логика *********.
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26.11.2021 14:29 Ответить
ищите га ютубе Зеленский поздравляет Коломойского с днем рождения )
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26.11.2021 14:29 Ответить
всю , урина в глаза закончилась ...дальше пошла тяжёлая артиллерия

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26.11.2021 14:29 Ответить
Клоуну олигархов надоели олигархи - так посади олигарха каломойшу. В чем проблема?
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26.11.2021 14:31 Ответить
может, Ахметов и прав насчёт 1 декабря?
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26.11.2021 14:31 Ответить
если ещё и возглавит ...
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26.11.2021 14:38 Ответить
Назвался груздем - полезай в кузов. Где деолигархизация,**** ?
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26.11.2021 14:36 Ответить
Если бы транслировали реакцию бени в прямом эфире на то,что несет этот преЗЕдент,то это была бы самая смешная и рейтинговая программа за всю историю Украинского телевидения
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26.11.2021 14:50 Ответить
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26.11.2021 14:52 Ответить
Если в УКРАИНЕ нет ОЛИГАРХОВ , то на хрена было так нагло и жестко принимать ЗАКОН ПРО ОЛИГАРХОВ!! Наверное у Офшорного Зеленского в голове опилки.....или сдвиг по фазе!! Бери пример братан, с ***** -пуйла!!Он за месяц-два , вперёд, до диалога с народом , принимает вопросы! И ему помошники готовят нужные и правильныеи ответы!!! А Зеленский подумал . что он , пуп земли и центр Ума и что он такой умный, что сходу даст ответы на все вопросы?? Дурачок??.... Вот и поплатися и опростоволосился на простых вопросах.....Это к вопросу о том , , что Зеленский талантливый!! Да...Да...талантливый!! ..... За счёт чужих мыслей и текстов!! Выучить текст с помощью суфлёров и дурак сможет....
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26.11.2021 15:38 Ответить
Идиот, все страны говорят о том, что у нас большая коррупция и при тебе она стала ещё больше. Не сьезжай, недоумок, на олигархов.
Все проблемы только в тебе.
Тако кошмара как ты в Украине ещё не было.
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26.11.2021 16:07 Ответить
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26.11.2021 16:18 Ответить
 
 