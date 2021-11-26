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Мені набридло, коли говорять, що в нас країна олігархів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроект про олігархів.
Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Я зустрічався із сильними світу всього. Я ж пояснював, у чому питання цього закону (про деолігархізацію. - Ред.). Мені набридло, що говорять, що в нас країна олігархів", - сказав президент.
"Це історія іміджева. Про те, що в нас не буде олігархів, або будуть. І всі будуть бачити, скільки їх", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
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И все они тупо лошалы, перхоть на пинджаке по сравнению с величайшим лидором **********!!!
Я , допустим, не бедный человек и с какого перепугу я должен отдавать свои деньги быдлу, которое способно только жрать алкоголь и трындеть под зомбоящиком?
Когда нет своих мозгов - ищут причину. И это не зависит напрямую от типа "высшего образования". Дебил Зеля и тот-же Янык тоже с "верхним" образованием.
ахахаха, лол. моцет не всьего, а цей го?
99% олігархічних депутатів це :
1. "Слуга народа"
2. "Довіра"
3. "заМайбах"
Що й складає олігархічну коаліцію .
Ось приклад в "СН" , такий собі депутат істеричний Потураєв . Десь так в 2018 році давав інтервью й відверто зізнався , що має особисті давні й дружні стосунки з Пінчуком (йще з часів проживання у Дніпрі обох), тобто с групою "Сороса" .
Ось й очевидно , чому так волав цей депутат за дерібан землі й в тому ж інтервью той же Потураєв зізнався , що фізично ненавидить Тимошенко . А Пінчук пов"язанний з Фірташем , бо адвокатеса в їх одна - Іна Богословська .
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Мені соромно за цю пресконференцію", - написав Хіггінс.
привет
"ЛД" - логика *********.
Все проблемы только в тебе.
Тако кошмара как ты в Украине ещё не было.