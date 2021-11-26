РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12036 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 489 40
Зеленский (16567) назначение (2048) Свириденко (99) Кубраков Александр (204) Шурма Ростислав (41)

Зеленский о назначении Шурмы заместителем руководителя Офиса Президента: "Очень мощный человек"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о назначении Шурмы заместителем руководителя Офиса Президента:
Фото: Шурма Ростислав

Президент Владимир Зеленский доволен работой министра инфраструктуры Александра Кубракова и главы Минздрава Виктора Ляшко, а также назначением первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлии Свириденко и заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я доволен министром инфраструктуры... Юлией Свириденко – первым вице-премьером, я считаю, что у нас наконец-то появился министр экономики. Я так думаю на сегодня. Посмотрим. Я считаю сегодня, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения", - сказал президент.

"Очень сложно найти людей. Мы нашли заместителя по экономике Шурму. Очень мощный человек", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады 4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьером – министром экономики Украины. Ее в должности замглавы ОП заменил Ростислав Шурма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента

В течение 15 лет он работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, что отцом Ростислава Шурмы является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, в свое время активно поддерживавший экс-президента Виктора Януковича. Игорь Шурма был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Кроме того, Шурма-старший отказывается признавать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди". Кроме того, в Верховной Раде в свое время не голосовал за признание России страной-агрессором, объяснив это тем, что "страны Европы этого пока не признали".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Новый мем!
"потужна людина", эвфемизм слова "зрадник"
показать весь комментарий
26.11.2021 15:27
+16
Я так и не понял...потужнее дерьмака эта шаурма или нет???
показать весь комментарий
26.11.2021 15:27
+9
потужный кретин.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новый мем!
"потужна людина", эвфемизм слова "зрадник"
показать весь комментарий
26.11.2021 15:27 Ответить
Якщо Шурма зумів обікрасти самого Рижого, значить не дурак. Якщо Зєіла зуміє посадити Рижого, на величезний жаль всіх патріотів Цензора,зєіла залишиться президентом на другий термін.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:34 Ответить
Зелю вже всі здають з потрохами, це просто в нього агонія
показать весь комментарий
26.11.2021 15:44 Ответить
посадит после того как он с зелей углем поделился?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:03 Ответить
Продолжает дело пороха- у того потужные сигналы раздавались везде, откуда можно.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:52 Ответить
СлабоВАТО, троллянчик. Ты на Цензоре новенький?
показать весь комментарий
26.11.2021 15:56 Ответить
Да щас. Срёт здесь с завидным постоянством))
показать весь комментарий
26.11.2021 16:04 Ответить
ух ты Вова САМ линейкой мерял мощность этого гхм маленького гиганта маленькой но большого зашквара у Вовы что не лицо то или придурок или идиот иных не держат все вумные и даже полуумные сбежали давно даже Менделюшка и та поумнела... Богдан еще раньше как и Разумков и Лерос и многие многие иные... заявленнные в ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ДУРАЧИНЫ Вовы...оно даже не способен в теории допускать свою ошибочность мыслей поступков действий или бездействий...
показать весь комментарий
26.11.2021 16:10 Ответить
на этом шурме клейма ставить негде.. оно настолько отвратителен как индивид.. подтвердят все кто с ним знаком..
И абсолютно без принципов и "готов всегда и со всех сторон принять" - ради денег и кресла..
Идеальный вариант для клована, да и брат ермака подсуетился - продал кресло за кругленькую сумму))
показать весь комментарий
26.11.2021 15:57 Ответить
Саша стоматолог мощнее
показать весь комментарий
26.11.2021 16:31 Ответить
"Кто, по вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." (с)
показать весь комментарий
26.11.2021 16:28 Ответить
потужно
показать весь комментарий
28.11.2021 21:10 Ответить
Я так и не понял...потужнее дерьмака эта шаурма или нет???
показать весь комментарий
26.11.2021 15:27 Ответить
В кілограммах, чив кілотоннах?
показать весь комментарий
26.11.2021 15:35 Ответить
В джоулях
показать весь комментарий
26.11.2021 15:36 Ответить
Скільки кіловат має Шурма?
Воно що, закінчило політехнічний
показать весь комментарий
26.11.2021 15:27 Ответить
По запросу "сколько калорий в шаурме" гугл выдаёт 1 шаурма равно 581 калория. Как-то так.
Ермак наверное не больше 600.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:44 Ответить
потужный кретин.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:28 Ответить
Где они так тужиться научились, чтобы к верхним эшелонам власти подобраться?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:12 Ответить
так давай уже арбузова с клименко, ото потужні економісти, шурма проти них бобік. економіка аж закіпить
показать весь комментарий
26.11.2021 15:30 Ответить
слухайте, а Бутусов поводився реально сміливо. респект.
й саме така поведінка Бутусова змусила зеленське знітитись.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:31 Ответить
Угу. Он же в стране-помойке в Скольково обучался, а это для зебилов наивысший авторитет.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:32 Ответить
Яблуко від яблуні недалеко падає...
показать весь комментарий
26.11.2021 15:35 Ответить
Потужный регионал ! На фоне юзиков, фотографов, безуглых, третьяковых и т.п. - спору нет....
показать весь комментарий
26.11.2021 15:36 Ответить
Обвинять Ахметова в подготовке госпереворота и брать в свое ближайшее окружение человека Ахметова?
показать весь комментарий
26.11.2021 15:40 Ответить
а як потужно он сказал за него
показать весь комментарий
26.11.2021 15:53 Ответить
дЕрьмак-потужний, Татаров-потужний, Шурма-потужний....
а кокс колумбійський ще потужніший
показать весь комментарий
26.11.2021 15:54 Ответить
Короткий зміст прес-конференції:... Деякий, деяка, деякі, десь, якось, чомусь, наче, хтось...
показать весь комментарий
26.11.2021 15:54 Ответить
Хаха, еще один мощный человек, глыбище демократии.))
показать весь комментарий
26.11.2021 15:56 Ответить
Папенька этой шаурмы ещё при гэпе сосало...
показать весь комментарий
26.11.2021 15:57 Ответить
І прізвище приємне і смачне
показать весь комментарий
26.11.2021 15:58 Ответить
Опять кумовья и земляки по нац признаку???
показать весь комментарий
26.11.2021 15:59 Ответить
Добавить "а" в фамилию, и будет Шаурма, а а шаурму Бубочка любит....видели
показать весь комментарий
26.11.2021 16:00 Ответить
зеля,они что тебя имеют перед назначением?а то по твоим словам,что ни чмо ,то сразу мощный
показать весь комментарий
26.11.2021 16:01 Ответить
Плевать что они некомпетентные идиоты и предатели, зато вы посмотрите какие они мощные.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:01 Ответить
Так йузік ще потужніший...
А ще цей, що обісцятий на лавочці спав... - теж потужний чолов'яга і теж на фєдєрашку працює...
показать весь комментарий
26.11.2021 16:02 Ответить
а доречі...Ви дуже добре підказали... й Юзік - мощний)) (міцний)) або Вірастюк...чому ж вони досі ніде не прилаштовані у міністерствах?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:06 Ответить
мощный человек - это теперь такая характеристика профессиональных качеств ?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:04 Ответить
Кто клована перенюхает-тот в его понимании мощный.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:06 Ответить
 
 