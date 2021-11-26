Зеленський про призначення Шурми заступником керівника Офісу Президента: "Дуже потужна людина"

Фото: Шурма Ростислав

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голови МОЗ Віктора Ляшка, а також призначення першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлії Свириденко та заступником голови Офісу Президента Ростислава Шурми.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я задоволений міністром інфраструктури... Юлією Свириденко – першим віцепрем'єром, я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Я так гадаю на сьогодні. Подивимося. Я вважаю сьогодні, що у нас чесний та професійний міністр охорони здоров'я" , - сказав президент.

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"Дуже складно знайти людей. Ми знайшли заступника щодо економіки Шурму. Дуже потужна людина", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко на засіданні Верховної Ради 4 листопада 2021 року була призначена першою віцепрем'єром – міністеркою економіки України. Її на посаді заступника голови ОП замінив Ростислав Шурма.

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова. Окрім того, Шурма був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок". У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Зазначимо, що батьком Ростислава Шурми є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, що свого часу активно підтримував експрезидента Віктора Януковича. Ігор Шурма був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Також Шурма-старший відмовляється визнавати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що "у кожному середовищі є погані люди". Окрім того, у Верховній Раді свого часу не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що "країни Європи цього поки не визнали".