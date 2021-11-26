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Новини Політика України
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Зеленський про призначення Шурми заступником керівника Офісу Президента: "Дуже потужна людина"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про призначення Шурми заступником керівника Офісу Президента:
Фото: Шурма Ростислав

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голови МОЗ Віктора Ляшка, а також призначення першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлії Свириденко та заступником голови Офісу Президента Ростислава Шурми.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я задоволений міністром інфраструктури... Юлією Свириденко – першим віцепрем'єром, я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Я так гадаю на сьогодні. Подивимося. Я вважаю сьогодні, що у нас чесний та професійний міністр охорони здоров'я" , - сказав президент.

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"Дуже складно знайти людей. Ми знайшли заступника щодо економіки Шурму. Дуже потужна людина", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко на засіданні Верховної Ради 4 листопада 2021 року була призначена першою віцепрем'єром – міністеркою економіки України. Її на посаді заступника голови ОП замінив Ростислав Шурма.

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова. Окрім того, Шурма був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок". У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Зазначимо, що батьком Ростислава Шурми є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, що свого часу активно підтримував експрезидента Віктора Януковича. Ігор Шурма був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Також Шурма-старший відмовляється визнавати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що "у кожному середовищі є погані люди". Окрім того, у Верховній Раді свого часу не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що "країни Європи цього поки не визнали".
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Топ коментарі
+18
Новый мем!
"потужна людина", эвфемизм слова "зрадник"
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26.11.2021 15:27
+16
Я так и не понял...потужнее дерьмака эта шаурма или нет???
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26.11.2021 15:27
+9
потужный кретин.
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26.11.2021 15:28
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Новый мем!
"потужна людина", эвфемизм слова "зрадник"
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26.11.2021 15:27 Відповісти
Якщо Шурма зумів обікрасти самого Рижого, значить не дурак. Якщо Зєіла зуміє посадити Рижого, на величезний жаль всіх патріотів Цензора,зєіла залишиться президентом на другий термін.
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26.11.2021 15:34 Відповісти
Зелю вже всі здають з потрохами, це просто в нього агонія
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26.11.2021 15:44 Відповісти
посадит после того как он с зелей углем поделился?
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26.11.2021 16:03 Відповісти
Продолжает дело пороха- у того потужные сигналы раздавались везде, откуда можно.
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26.11.2021 15:52 Відповісти
СлабоВАТО, троллянчик. Ты на Цензоре новенький?
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26.11.2021 15:56 Відповісти
Да щас. Срёт здесь с завидным постоянством))
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26.11.2021 16:04 Відповісти
ух ты Вова САМ линейкой мерял мощность этого гхм маленького гиганта маленькой но большого зашквара у Вовы что не лицо то или придурок или идиот иных не держат все вумные и даже полуумные сбежали давно даже Менделюшка и та поумнела... Богдан еще раньше как и Разумков и Лерос и многие многие иные... заявленнные в ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ДУРАЧИНЫ Вовы...оно даже не способен в теории допускать свою ошибочность мыслей поступков действий или бездействий...
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26.11.2021 16:10 Відповісти
на этом шурме клейма ставить негде.. оно настолько отвратителен как индивид.. подтвердят все кто с ним знаком..
И абсолютно без принципов и "готов всегда и со всех сторон принять" - ради денег и кресла..
Идеальный вариант для клована, да и брат ермака подсуетился - продал кресло за кругленькую сумму))
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26.11.2021 15:57 Відповісти
Саша стоматолог мощнее
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26.11.2021 16:31 Відповісти
"Кто, по вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." (с)
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26.11.2021 16:28 Відповісти
потужно
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28.11.2021 21:10 Відповісти
Я так и не понял...потужнее дерьмака эта шаурма или нет???
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26.11.2021 15:27 Відповісти
В кілограммах, чив кілотоннах?
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26.11.2021 15:35 Відповісти
В джоулях
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26.11.2021 15:36 Відповісти
Скільки кіловат має Шурма?
Воно що, закінчило політехнічний
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26.11.2021 15:27 Відповісти
По запросу "сколько калорий в шаурме" гугл выдаёт 1 шаурма равно 581 калория. Как-то так.
Ермак наверное не больше 600.
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26.11.2021 15:44 Відповісти
потужный кретин.
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26.11.2021 15:28 Відповісти
Где они так тужиться научились, чтобы к верхним эшелонам власти подобраться?
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26.11.2021 16:12 Відповісти
так давай уже арбузова с клименко, ото потужні економісти, шурма проти них бобік. економіка аж закіпить
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26.11.2021 15:30 Відповісти
слухайте, а Бутусов поводився реально сміливо. респект.
й саме така поведінка Бутусова змусила зеленське знітитись.
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26.11.2021 15:31 Відповісти
Угу. Он же в стране-помойке в Скольково обучался, а это для зебилов наивысший авторитет.
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26.11.2021 15:32 Відповісти
Яблуко від яблуні недалеко падає...
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26.11.2021 15:35 Відповісти
Потужный регионал ! На фоне юзиков, фотографов, безуглых, третьяковых и т.п. - спору нет....
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26.11.2021 15:36 Відповісти
Обвинять Ахметова в подготовке госпереворота и брать в свое ближайшее окружение человека Ахметова?
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26.11.2021 15:40 Відповісти
а як потужно он сказал за него
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26.11.2021 15:53 Відповісти
дЕрьмак-потужний, Татаров-потужний, Шурма-потужний....
а кокс колумбійський ще потужніший
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26.11.2021 15:54 Відповісти
Короткий зміст прес-конференції:... Деякий, деяка, деякі, десь, якось, чомусь, наче, хтось...
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26.11.2021 15:54 Відповісти
Хаха, еще один мощный человек, глыбище демократии.))
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26.11.2021 15:56 Відповісти
Папенька этой шаурмы ещё при гэпе сосало...
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26.11.2021 15:57 Відповісти
І прізвище приємне і смачне
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26.11.2021 15:58 Відповісти
Опять кумовья и земляки по нац признаку???
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26.11.2021 15:59 Відповісти
Добавить "а" в фамилию, и будет Шаурма, а а шаурму Бубочка любит....видели
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26.11.2021 16:00 Відповісти
зеля,они что тебя имеют перед назначением?а то по твоим словам,что ни чмо ,то сразу мощный
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26.11.2021 16:01 Відповісти
Плевать что они некомпетентные идиоты и предатели, зато вы посмотрите какие они мощные.
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26.11.2021 16:01 Відповісти
Так йузік ще потужніший...
А ще цей, що обісцятий на лавочці спав... - теж потужний чолов'яга і теж на фєдєрашку працює...
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26.11.2021 16:02 Відповісти
а доречі...Ви дуже добре підказали... й Юзік - мощний)) (міцний)) або Вірастюк...чому ж вони досі ніде не прилаштовані у міністерствах?
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26.11.2021 16:06 Відповісти
мощный человек - это теперь такая характеристика профессиональных качеств ?
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26.11.2021 16:04 Відповісти
Кто клована перенюхает-тот в его понимании мощный.
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26.11.2021 16:06 Відповісти
 
 