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Кабмин (13803) Бюро экономической безопасности (167)

Кабмин выделил помещение для Бюро экономической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил помещение для Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров выделил помещение для расположения Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению №1508, правительство передало здание по улице Шолуденко, 31 в Киеве общей площадью 7 682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности.

Ранее Кабмин обнародовал на "Правительственном портале" распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", которое начинает работу нового органа.

Читайте также: Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности, - распоряжение
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Дурневі чудо, а попові хліб.
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26.11.2021 15:46 Ответить
Уря!!! Накінець то значна перемога! На рівні звільнення Донецька чи Луганська.
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26.11.2021 15:47 Ответить
зацените Зеленского ,когда ему сказали :
виборы в парламент 2023 году , а выборы президента в 2024 году ...

если конечно не изменят Конституцию
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26.11.2021 15:51 Ответить
 
 