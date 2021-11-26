Кабмин выделил помещение для Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров выделил помещение для расположения Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению №1508, правительство передало здание по улице Шолуденко, 31 в Киеве общей площадью 7 682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности.

Ранее Кабмин обнародовал на "Правительственном портале" распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", которое начинает работу нового органа.

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