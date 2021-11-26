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Кабмін виділив приміщення для Бюро економічної безпеки
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Кабінет Міністрів виділив приміщення для розташування Бюро економічної безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з розпорядженням №1508, уряд передав будинок по вулиці Шолуденка, 31 у Києві загальною площею 7 682,6 кв. метра зі сфери управління Державної податкової служби до сфери управління Бюро економічної безпеки.
Раніше Кабмін оприлюднив на "Урядовому порталі" розпорядження №1493-р "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки", яке розпочинає роботу нового органу.
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виборы в парламент 2023 году , а выборы президента в 2024 году ...
если конечно не изменят Конституцию