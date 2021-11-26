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Кабмін виділив приміщення для Бюро економічної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив приміщення для Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів виділив приміщення для розташування Бюро економічної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням №1508, уряд передав будинок по вулиці Шолуденка, 31 у Києві загальною площею 7 682,6 кв. метра зі сфери управління Державної податкової служби до сфери управління Бюро економічної безпеки.

Раніше Кабмін оприлюднив на "Урядовому порталі" розпорядження №1493-р "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки", яке розпочинає роботу нового органу.

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Автор: Володимир Янченко
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Дурневі чудо, а попові хліб.
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26.11.2021 15:46 Відповісти
Уря!!! Накінець то значна перемога! На рівні звільнення Донецька чи Луганська.
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26.11.2021 15:47 Відповісти
зацените Зеленского ,когда ему сказали :
виборы в парламент 2023 году , а выборы президента в 2024 году ...

если конечно не изменят Конституцию
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26.11.2021 15:51 Відповісти
 
 