Кабмін виділив приміщення для Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів виділив приміщення для розташування Бюро економічної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням №1508, уряд передав будинок по вулиці Шолуденка, 31 у Києві загальною площею 7 682,6 кв. метра зі сфери управління Державної податкової служби до сфери управління Бюро економічної безпеки.

Раніше Кабмін оприлюднив на "Урядовому порталі" розпорядження №1493-р "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки", яке розпочинає роботу нового органу.

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