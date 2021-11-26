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Недостаточная активность в договоренностях с РФ моя ошибка, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Недостаточная активность в договоренностях с РФ моя ошибка, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно было сильнее действовать с Россией.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это мои глобальные ошибки, они есть. И не только. Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне нужно было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать", – сказал глава государства.

"Я уверен, что это можно исправить. Просто вопрос решения некоторых по-спринтерски, а есть решение проблем по-стайерски. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более продолжительную", - добавил президент.

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Топ комментарии
+33
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26.11.2021 16:25
+27
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26.11.2021 16:23
+22
Якби дурні літали, він був би командиром ескадрильї.
З кінофільму "Стріляйте в піаніста" (режисер - Франсуа ТРЮФФО)
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26.11.2021 16:25
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26.11.2021 16:23 Ответить
На ракетні програми придурок кошти виділяй. Ото й буде достатня активність для паРаші.
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26.11.2021 16:32 Ответить
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26.11.2021 16:25 Ответить
за коксом николы йому вгору глянуты
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26.11.2021 16:25 Ответить
Якби дурні літали, він був би командиром ескадрильї.
З кінофільму "Стріляйте в піаніста" (режисер - Франсуа ТРЮФФО)
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26.11.2021 16:25 Ответить
Що це все таке??? Це ж марення якесь... Від мене не залежить, але треба було ше сильніше вот ето вот. Я всьо.
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26.11.2021 16:25 Ответить
Зеленський і е головною помилкою українців
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26.11.2021 16:25 Ответить
спортсмен х@ев
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26.11.2021 16:27 Ответить
клоун, хватит позорить Украину, иди с поста президента, тогда и домовляйся с кабаевым..
кабаеву надо только уступки, что ты позоришься?
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26.11.2021 16:27 Ответить
Так він повністю не дієздатний
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26.11.2021 16:30 Ответить
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26.11.2021 16:27 Ответить
Позу поменять? С коленно-локтевой в глаза Пу заглядывать?
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26.11.2021 16:30 Ответить
Недостатньо глибоко зазирав в а*ус х*ла?
Недостатньо працював язиком зазираючи?
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26.11.2021 16:32 Ответить
нє тебе пора склєівать ласти і повертаться в 95й тихо і мирно. тади всьо будет хорошо.
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26.11.2021 16:33 Ответить
Нужно было не сливать спецоперации. Не назначать предателей на государственную службу.
Заниматься своими прямыми конституционными обязанностями, а не бороться с Порошенко и ветряными мельницами.
Развивать украинскую армию, а не перерезать леноточки на "Большой Достройке".
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26.11.2021 16:33 Ответить
Неужто войска нужно было отводить за Днепр?
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26.11.2021 16:35 Ответить
Шо оно долбит в себя?
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26.11.2021 16:36 Ответить
спокойствіє і обнаковєнніе перевіборі всех друзей клоуна спасут нас. Предлагаю в цей раз вибрати в президенти жінку. Хочаб Ленку Зеркаль.
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26.11.2021 16:36 Ответить
Пушо мудакі заібалі
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26.11.2021 16:37 Ответить
Москаль конечно пздіт (хуч я его і уважаю) что у Ленкі нема команди. Ну дік его і попросім найті
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26.11.2021 16:45 Ответить
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26.11.2021 16:49 Ответить
І не мрій. Згадай як обрали васю гирю. Нарід хоче продовження карнавалу!

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26.11.2021 16:53 Ответить
Какой-то бессвязный набор слов....
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26.11.2021 16:37 Ответить
но замечаете что начал медленнее вякать? )))) запас эйфории от дозы угасает... все сложнее и сложнее понять о чем спрашивают и вспомнить что надо говорить в ответ (точно по сценарию))))
ибо когда начинается экспромт... стыдно всем (и сценаристам в том числе))))
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26.11.2021 16:52 Ответить
Я весь этот цирк не смотрел, бо у нас праздник, полный дом детей, им такой непотреб нельзя. Но отрывки видел...это чудо, когда его прижмут, переходит на русский язык. Оно уже себя не контролирует.
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26.11.2021 16:59 Ответить
Никто не убедит меня, что у шмаркли есть рейтинг больше 5%. Да бывает, что в какой-то теме больше 10%, но это за счёт наших налогов, и денег, которыми оплачивают некоторые посты зелеботов.
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26.11.2021 16:38 Ответить
У нього стратегія - залізать путіна насмерть, а ви - зрадник,зрадник,ганьба
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26.11.2021 16:42 Ответить
то да, губи в зе слизьки та холодні. нормальна дупа гидує ними.
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26.11.2021 16:55 Ответить
Ти і є помилка.
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26.11.2021 16:44 Ответить
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26.11.2021 16:46 Ответить
Я так розумію що торгуватись воно не буде ,і здасть Україну за дешево..Строки піджимають .....
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26.11.2021 16:47 Ответить
дебилоид зеленый.
ты со спринтом летишь с тюрягу!
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26.11.2021 16:49 Ответить
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26.11.2021 16:51 Ответить
Президент Зеленский хороший стратег и действует довольно неожиданно для врагов Украины
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26.11.2021 16:52 Ответить
Жааарт зарахований
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26.11.2021 16:55 Ответить
а саме смішне - це не жарт від петровича - це діагноз...
прогнози погані...
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26.11.2021 16:59 Ответить
Таа розумію я, що в нього там вітер...
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26.11.2021 17:01 Ответить
Як колись казали - сєльскоє хазяйство идет вперед семимильнимі шагамі, от только скотінка нє пспєваєт.
Так і зє-стратєг, тільки Україна на відміну від врагов його стратєгію не розуміє й руйнується швидше ніж враги того зробили б.
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26.11.2021 16:57 Ответить
Надо сильнее работать зеленым очком. Гопник любит таких пианистов.
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26.11.2021 16:58 Ответить
та він несподіваний і для себе. Тому від стратега лайном несе постійно.
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26.11.2021 17:00 Ответить
Идиот....
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26.11.2021 17:23 Ответить
Пуйло уже расчехлил очко.Иди заглядывай.
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26.11.2021 17:45 Ответить
 
 