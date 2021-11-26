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Недостатня активність у домовленостях із РФ є моєю помилкою, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що треба було сильніше діяти з Росією.
Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Це мої глобальні помилки, вони є. І не тільки. Я вважаю, що мені потрібно було сильніше діяти, незважаючи на те, що це залежало і залежить на 99% від Росії, але я вважаю, мені треба було сильніше діяти з погляду наших домовленостей. Треба було більше ризикувати", - сказав глава держави.
"Я впевнений, що це можна виправити. Просто питання вирішення деяких по-спринтерськи, а є вирішення проблем по-стаєрськи. Я дуже хотів спринт і перемогти в ньому, але перейшов зі спринту в програму тривалішу", - додав президент.
Топ коментарі
+33 Чайка Київ
показати весь коментар26.11.2021 16:25
+27 Alexey Chernyavsky
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+22 Muron
показати весь коментар26.11.2021 16:25
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З кінофільму "Стріляйте в піаніста" (режисер - Франсуа ТРЮФФО)
кабаеву надо только уступки, что ты позоришься?
Недостатньо працював язиком зазираючи?
Заниматься своими прямыми конституционными обязанностями, а не бороться с Порошенко и ветряными мельницами.
Развивать украинскую армию, а не перерезать леноточки на "Большой Достройке".
ибо когда начинается экспромт... стыдно всем (и сценаристам в том числе))))
ты со спринтом летишь с тюрягу!
прогнози погані...
Так і зє-стратєг, тільки Україна на відміну від врагов його стратєгію не розуміє й руйнується швидше ніж враги того зробили б.