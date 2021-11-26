Мы должны разговаривать с Россией, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина должна вести диалог с Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.
"Мы освободили людей... Я считаю, что сначала надо освободить людей, а потом принимать какие-то изменения (законопроект о переходном периоде. - Ред.). Я считаю, что мы должны в любом случае разговаривать с Россией, по крайней мере, для освобождения наших пленных", - отметил президент.
Также Зеленский отметил, что не считает совершенными минские договоренности, однако выход из Минска был бы ошибкой для Украины.
Относительно законопроекта о переходном периоде, Зеленский заявил: "Я считаю, что мы на сегодняшний день относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но по мне, я не считаю, что мы должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков гораздо больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения".
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26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 6
Не верю. Как для президента - очень много апломба, кривляния и актерских ужимок.
Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке известный общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко, комментируя сегодняшнюю «большую» пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.
Бедная речь.
Скомканные мысли.
Банальные домашние заготовки.
Тяжело смотреть.
Напоминает больше раннего Хазанова, чем Главнокомандующего.
Не по Сеньке шапка.
* * *
«Володимир Зеленський, ты как городской сумасшедший с синдромом туретта, сидишь и обзываешь генерала авантюристом и аферистом, мелочным человеком, а сам возишь свою шлYху на вертолёте, где с ним пьешь шампанское в хрустальных бокалах», - прокомментировал нардеп Гео Лерос.
* * *
«1. Он не знает и не понимает, что реально происходит в Украине. И ему страшно.
2. Он несёт абсолютную чушь и выглядит идиотом. Некомпетентным идиотом.
3. Если человек говорит, как идиот, выглядит, как идиот и ведёт себя, как идиот, то он идиот. Да, у нас президент идиот. Надеюсь, что этим выводом я не раскрыл государственную тайну?», - добавил экс-парламентарий Борислав Береза.
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«Зеленский на своей прессухе заявил: - У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине».
Внимание, в команде путчистов замена. Вместо Петра Порошенко на поле выходит Ринат Ахметов. Повторяю. Теперь путч делает не Порошенко, а Ахметов. Богуцкой клянутся. А она в пучах тот еще эксперт.
А если серьёзно, то даже не знаю, как это комментировать. Возник один вопрос. Он верит в реальность этого бреда или это просто очередная информационная атака?
Потому что если верит, то тогда он более безумен, чем я предполагал.
Такая параноя до добра не доведёт. Но то, что ему реально страшно и то, что он запуган - это видно», - отметил Береза.
понавыбирали деграданты дебилов
значит параша их никогда не освободит, чтобы ты закон не принимал
Верно ЗЕбил! Шут - скоморох! Давно надо срочно и обстоятельно,
погутарить про судьбу твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло!
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