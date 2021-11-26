Мы должны разговаривать с Россией, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина должна вести диалог с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.

"Мы освободили людей... Я считаю, что сначала надо освободить людей, а потом принимать какие-то изменения (законопроект о переходном периоде. - Ред.). Я считаю, что мы должны в любом случае разговаривать с Россией, по крайней мере, для освобождения наших пленных", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что не считает совершенными минские договоренности, однако выход из Минска был бы ошибкой для Украины.

Относительно законопроекта о переходном периоде, Зеленский заявил: "Я считаю, что мы на сегодняшний день относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но по мне, я не считаю, что мы должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков гораздо больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения".

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