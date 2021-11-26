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Новости Политика Украины
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Мы должны разговаривать с Россией, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы должны разговаривать с Россией, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина должна вести диалог с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.

"Мы освободили людей... Я считаю, что сначала надо освободить людей, а потом принимать какие-то изменения (законопроект о переходном периоде. - Ред.). Я считаю, что мы должны в любом случае разговаривать с Россией, по крайней мере, для освобождения наших пленных", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что не считает совершенными минские договоренности, однако выход из Минска был бы ошибкой для Украины.

Относительно законопроекта о переходном периоде, Зеленский заявил: "Я считаю, что мы на сегодняшний день относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но по мне, я не считаю, что мы должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков гораздо больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения".

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Топ комментарии
+41
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26.11.2021 17:10
+34
Зрадник
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26.11.2021 17:06
+26
От ****, і суки ті, хто за цю жабу зелену голосував!
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26.11.2021 17:13
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Интересно, как до него донести, что я за него не голосовал, считаю его клованом-писюнистом и любил его во все места, которыми он трётся с путиным и тому подобной дрянью…? Ему же запрещают читать интернет, как добраться до сцыкуна?
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26.11.2021 21:29 Ответить
Напиши ему на электронную почту. Адрес в свободном доступе есть.
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26.11.2021 22:05 Ответить
«Зеленский ведет себя как идиот, потому что он и есть идиот»
26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 6






Не верю. Как для президента - очень много апломба, кривляния и актерских ужимок.

Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке известный общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко, комментируя сегодняшнюю «большую» пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

Бедная речь.

Скомканные мысли.

Банальные домашние заготовки.

Тяжело смотреть.

Напоминает больше раннего Хазанова, чем Главнокомандующего.

Не по Сеньке шапка.



* * *

«Володимир Зеленський, ты как городской сумасшедший с синдромом туретта, сидишь и обзываешь генерала авантюристом и аферистом, мелочным человеком, а сам возишь свою шлYху на вертолёте, где с ним пьешь шампанское в хрустальных бокалах», - прокомментировал нардеп Гео Лерос.

* * *

«1. Он не знает и не понимает, что реально происходит в Украине. И ему страшно.

2. Он несёт абсолютную чушь и выглядит идиотом. Некомпетентным идиотом.

3. Если человек говорит, как идиот, выглядит, как идиот и ведёт себя, как идиот, то он идиот. Да, у нас президент идиот. Надеюсь, что этим выводом я не раскрыл государственную тайну?», - добавил экс-парламентарий Борислав Береза.

В тему:

- Зеленский и Ко пробили новое дно: под угрозой отношения с Польшой - Береза

- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 26.11.21



«Зеленский на своей прессухе заявил: - У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине».

Внимание, в команде путчистов замена. Вместо Петра Порошенко на поле выходит Ринат Ахметов. Повторяю. Теперь путч делает не Порошенко, а Ахметов. Богуцкой клянутся. А она в пучах тот еще эксперт.

А если серьёзно, то даже не знаю, как это комментировать. Возник один вопрос. Он верит в реальность этого бреда или это просто очередная информационная атака?

Потому что если верит, то тогда он более безумен, чем я предполагал.

Такая параноя до добра не доведёт. Но то, что ему реально страшно и то, что он запуган - это видно», - отметил Береза.

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26.11.2021 21:48 Ответить
О чем ты, **** зелёная, собрался с ними разговаривать?
понавыбирали деграданты дебилов
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26.11.2021 22:33 Ответить
Вот если бы вагнеровцев за ж.пу взяли тогда бы и наших воинов освободить можно было бы. Но ты ж не дал потому что тебе Бурба неправильную формулу вакцины представил! Дебилы…..
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26.11.2021 22:43 Ответить
Зеля у путлера - терпилоид
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26.11.2021 23:00 Ответить
Артист разговорного жанра. Разговоры разговаривать это все, что оно умеет.
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26.11.2021 23:14 Ответить
Украину придется принудить к миру на новых условиях
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26.11.2021 23:35 Ответить
Самодурень нанюханый ермаком та демченко!
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26.11.2021 23:35 Ответить
>Я считаю, что сначала надо освободить людей, а потом принимать какие-то изменения (законопроект о переходном периоде. - Ред.)

значит параша их никогда не освободит, чтобы ты закон не принимал
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27.11.2021 01:34 Ответить

Верно ЗЕбил! Шут - скоморох! Давно надо срочно и обстоятельно,
погутарить про судьбу твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло!
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27.11.2021 07:11 Ответить
Соскучился по *****?
Ищет легальный способ летать к ...
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27.11.2021 09:31 Ответить
Ну шо, опять Брестский мир, совсем по Троцкому - ни мира, ни войны...
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27.11.2021 10:25 Ответить
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