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Ми повинні розмовляти з Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми повинні розмовляти з Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україна має вести діалог з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.

"Ми звільнили людей...Я вважаю, що спочатку треба звільнити людей, а потім приймати якісь зміни (законопроєкт про перехідний період. - Ред.). Я вважаю, що ми повинні у будь-якому випадку розмовляти з Росією, принаймні для звільнення наших полонених", - зазначив президент.

 Також Зеленський зазначив, що не вважає досконалими мінські домовленности, однак вихід з Мінську був би помилокою для України.

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Щодо законопроєкту про перехідний період, Зеленський заявив: "я вважаю, що ми на сьогодні щодо перехідного правосуддя можемо робити, що ми хочемо, ми вільна держава. Але стосовно мене, я не вважаю, що ми маємо наразі просувати це питання. Я вважаю, що ризиків набагато більше, ніж закон про перехідне правосуддя. Моя точка зору".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
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26.11.2021 17:10
+34
Зрадник
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26.11.2021 17:06
+26
От ****, і суки ті, хто за цю жабу зелену голосував!
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26.11.2021 17:13
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Интересно, как до него донести, что я за него не голосовал, считаю его клованом-писюнистом и любил его во все места, которыми он трётся с путиным и тому подобной дрянью…? Ему же запрещают читать интернет, как добраться до сцыкуна?
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26.11.2021 21:29 Відповісти
Напиши ему на электронную почту. Адрес в свободном доступе есть.
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26.11.2021 22:05 Відповісти
«Зеленский ведет себя как идиот, потому что он и есть идиот»
26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 6






Не верю. Как для президента - очень много апломба, кривляния и актерских ужимок.

Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке известный общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко, комментируя сегодняшнюю «большую» пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

Бедная речь.

Скомканные мысли.

Банальные домашние заготовки.

Тяжело смотреть.

Напоминает больше раннего Хазанова, чем Главнокомандующего.

Не по Сеньке шапка.



* * *

«Володимир Зеленський, ты как городской сумасшедший с синдромом туретта, сидишь и обзываешь генерала авантюристом и аферистом, мелочным человеком, а сам возишь свою шлYху на вертолёте, где с ним пьешь шампанское в хрустальных бокалах», - прокомментировал нардеп Гео Лерос.

* * *

«1. Он не знает и не понимает, что реально происходит в Украине. И ему страшно.

2. Он несёт абсолютную чушь и выглядит идиотом. Некомпетентным идиотом.

3. Если человек говорит, как идиот, выглядит, как идиот и ведёт себя, как идиот, то он идиот. Да, у нас президент идиот. Надеюсь, что этим выводом я не раскрыл государственную тайну?», - добавил экс-парламентарий Борислав Береза.

В тему:

- Зеленский и Ко пробили новое дно: под угрозой отношения с Польшой - Береза

- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 26.11.21



«Зеленский на своей прессухе заявил: - У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине».

Внимание, в команде путчистов замена. Вместо Петра Порошенко на поле выходит Ринат Ахметов. Повторяю. Теперь путч делает не Порошенко, а Ахметов. Богуцкой клянутся. А она в пучах тот еще эксперт.

А если серьёзно, то даже не знаю, как это комментировать. Возник один вопрос. Он верит в реальность этого бреда или это просто очередная информационная атака?

Потому что если верит, то тогда он более безумен, чем я предполагал.

Такая параноя до добра не доведёт. Но то, что ему реально страшно и то, что он запуган - это видно», - отметил Береза.

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26.11.2021 21:48 Відповісти
О чем ты, **** зелёная, собрался с ними разговаривать?
понавыбирали деграданты дебилов
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26.11.2021 22:33 Відповісти
Вот если бы вагнеровцев за ж.пу взяли тогда бы и наших воинов освободить можно было бы. Но ты ж не дал потому что тебе Бурба неправильную формулу вакцины представил! Дебилы…..
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26.11.2021 22:43 Відповісти
Зеля у путлера - терпилоид
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26.11.2021 23:00 Відповісти
Артист разговорного жанра. Разговоры разговаривать это все, что оно умеет.
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26.11.2021 23:14 Відповісти
Украину придется принудить к миру на новых условиях
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26.11.2021 23:35 Відповісти
Самодурень нанюханый ермаком та демченко!
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26.11.2021 23:35 Відповісти
>Я считаю, что сначала надо освободить людей, а потом принимать какие-то изменения (законопроект о переходном периоде. - Ред.)

значит параша их никогда не освободит, чтобы ты закон не принимал
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27.11.2021 01:34 Відповісти

Верно ЗЕбил! Шут - скоморох! Давно надо срочно и обстоятельно,
погутарить про судьбу твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло!
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27.11.2021 07:11 Відповісти
Соскучился по *****?
Ищет легальный способ летать к ...
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27.11.2021 09:31 Відповісти
Ну шо, опять Брестский мир, совсем по Троцкому - ни мира, ни войны...
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27.11.2021 10:25 Відповісти
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