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Новости Война в Украине Операция Объединенных сил
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Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, 1 украинский военный погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также читайте: За сутки войска РФ 14 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
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26.11.2021 17:36 Ответить
немає такої темряви,
яку не може пронизати світло
однієї єдиної свічки,
немає такої темряви !!!
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26.11.2021 19:19 Ответить
відповідь байрактарами буде невідворотньою та ніщивною, авжеж?
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26.11.2021 17:39 Ответить
R.I.P. Солдату !
Герою Слава !
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26.11.2021 17:50 Ответить
і ще один пішов з передової
у батальони Янголів... на Небо.

співчуття родині, побратимам... і Україні, що втрачає свій Цвіт Нації...
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26.11.2021 17:53 Ответить
Була потужна відповідь з байркатрарів і джавелінів
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26.11.2021 17:55 Ответить
А тем временем конченый ублюдок возомнивший себя мессией под воздействием наркотиков сказки рассказывает на пресс-конференции.
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26.11.2021 18:09 Ответить
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26.11.2021 21:18 Ответить
Спи спокойно, Брат!((((((((((

Мы отомстим!!!
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26.11.2021 22:14 Ответить
Героям слава. Співчуття рідним. Помститися.
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26.11.2021 22:21 Ответить
Герої не вмирають
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26.11.2021 22:25 Ответить
Співчуття родині та побратимам...
Господи коли ж це скінчиться
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27.11.2021 07:11 Ответить
 
 