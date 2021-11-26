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Український воїн загинув внаслідок російського обстрілу, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн загинув внаслідок російського обстрілу, - пресцентр ОС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь в районі проведення операції Об'єднаних сил, 1 український військовий загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що ВСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Володимир Янченко
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26.11.2021 17:36 Відповісти
немає такої темряви,
яку не може пронизати світло
однієї єдиної свічки,
немає такої темряви !!!
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26.11.2021 19:19 Відповісти
відповідь байрактарами буде невідворотньою та ніщивною, авжеж?
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26.11.2021 17:39 Відповісти
R.I.P. Солдату !
Герою Слава !
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26.11.2021 17:50 Відповісти
і ще один пішов з передової
у батальони Янголів... на Небо.

співчуття родині, побратимам... і Україні, що втрачає свій Цвіт Нації...
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26.11.2021 17:53 Відповісти
Була потужна відповідь з байркатрарів і джавелінів
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26.11.2021 17:55 Відповісти
А тем временем конченый ублюдок возомнивший себя мессией под воздействием наркотиков сказки рассказывает на пресс-конференции.
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26.11.2021 18:09 Відповісти
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26.11.2021 21:18 Відповісти
Спи спокойно, Брат!((((((((((

Мы отомстим!!!
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26.11.2021 22:14 Відповісти
Героям слава. Співчуття рідним. Помститися.
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26.11.2021 22:21 Відповісти
Герої не вмирають
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26.11.2021 22:25 Відповісти
Співчуття родині та побратимам...
Господи коли ж це скінчиться
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27.11.2021 07:11 Відповісти
 
 