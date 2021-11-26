Український воїн загинув внаслідок російського обстрілу, - пресцентр ОС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь в районі проведення операції Об'єднаних сил, 1 український військовий загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що ВСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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