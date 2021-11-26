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Новости Политика Украины
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опрос (2620) шоу_Шустера (315) военнослужащие (5643) ЧВК Вагнера (1281)

35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

35% военных верят относительно

Еще 38% военнослужащих не определились с тем, кому больше верить в срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи опросили 506 человек - военнослужащих ВСУ, военных запаса и военных в отставке.

27% опрошенных в большей степени верят в дела "Вагнергейта" президенту Владимиру Зеленскому, 35% - экс-руководилелю ГУР МО Василию Бурбе. Еще 38% опрошенных не определились.

При этом позиция Зеленского в большей степени пользуется поддержкой среди военнослужащих младше 30 лет. Остальные военные в большей степени верят Бурбе и в меньшей – Зеленскому.

35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 0135% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 02
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 03
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 04
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 05
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Топ комментарии
+30
це тільки аудиторія шустрика і рижої мразі (а це донедавна - лохторат зе і його прислуги уродів). А насправді там будуть цифри куди більш разючіші для Зе.
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26.11.2021 22:40
+26
А можна посилання на істерику Бутусова бо я крім істерики Бубочки щось нічого не побачив і де там відповідь була крім Бурба поганий і людина Порошенко?)))
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26.11.2021 22:55
+23
В Україні зараз немає президента .. Є - х.йло № 2 .. Держзрадник .
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26.11.2021 22:57
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це тільки аудиторія шустрика і рижої мразі (а це донедавна - лохторат зе і його прислуги уродів). А насправді там будуть цифри куди більш разючіші для Зе.
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26.11.2021 22:40 Ответить
дані, опубліковані Савкою - ганьба для військових !

дай Бог, щоб вони були невірними і військові стоять плече до плеча
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26.11.2021 23:41 Ответить
ти знаєш пeрeд виборами у чатрулeтцi дофiга було i вiйськових якi були за зe. так що особисто мeнi нe дивно.
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27.11.2021 00:03 Ответить
тримаючи в руках зброю за ЗЕ-лоха обкрадаючого військових може тільки повний лох
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27.11.2021 00:30 Ответить
а хто за лоха тримає зброю? aрмiя дає присягу народу. то ти з рашкою сплутав дe вони дeржавi присягу дають
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27.11.2021 07:53 Ответить
ключове запитання - опитування після СВ СЛ тижневої давнини? а після пресухи СУЩЕСТВА?
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27.11.2021 00:14 Ответить
Ключове - "і військових у відставці". Це пенси. Які навряд чи брали участь у війні з кацапами і є лохторатом ригів. Активні військові - це діючі і резервісти.
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27.11.2021 00:22 Ответить
Білецькому обіцяв Шустер дати саме такі дані - дав ? Може я пропустила
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27.11.2021 00:46 Ответить
Просто они плохо информированы.
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26.11.2021 22:41 Ответить
все проще - среди военных тупых и какаяразница тоже достаточно

- опрос проводился не среди идейных и мотивированных добрбатов, которых в ВСУ почти не осталось - а среди общей массы - а армия это срез мудрого и простого нарида как мы все знаем

- от яблоньки вишенка не родится..
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26.11.2021 22:49 Ответить
Армия - это срез общества.
Вообще, проводить подобные опросы среди действующих военных нельзя.
Посмотрел на четвёрку которая на манеже -
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26.11.2021 23:03 Ответить
чого цe нiззя? вoни нe громадяни коли вiйськовi?
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27.11.2021 00:05 Ответить
Идёт война, они на службе, а президент - их начальник.
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27.11.2021 00:14 Ответить
А своя голова на плечах у них есть?
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27.11.2021 00:22 Ответить
Голова есть. Это Пороха можно было ругать военным, а Гундосика - нельзя. Последствия очевидны, Бурба назван "аферистом", многие разведчики работавшие с ним - уволены. Когда военный отвечает на вот такой "опрос" сегодня, он думает - как лучше ответить...
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27.11.2021 00:32 Ответить
До недавнього часу більша половина населення взагалі не мала гадки про цю операцію, бо знаходяться у вузькому інформаційному коридорі, де панують серіали, котики і кулінарні шоу.
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26.11.2021 22:50 Ответить
Такі як ти явно вірять зеленському і фуйлу.
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26.11.2021 22:45 Ответить
Ты снова за своё? Пиши отсебятину.
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26.11.2021 22:52 Ответить
Отмаксятіну ?
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26.11.2021 22:57 Ответить
Пиши лучше отксенятину.
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26.11.2021 23:00 Ответить
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26.11.2021 22:51 Ответить
Йому вірили розвідники наших союзників.
А вони просто так вірити нікому не будуть.
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26.11.2021 22:56 Ответить
В бан, смердяча зелена курва.
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26.11.2021 23:00 Ответить
А хто ти такій, що даєш право президенту брехати українцям ?
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26.11.2021 22:47 Ответить
Он - прєдставітєль наріда, що обрав Найвеличнішого! 'Нє сметь єму пєрєчіть, ібо он альфа і омєґа!
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26.11.2021 22:51 Ответить
Тільки от, наталка скабєєва з плюсів сказала, що країна валиться..
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26.11.2021 22:53 Ответить
А коли це вона хвамілію змінила? Чи в неї вона на лобі проступила, після вакцинації?))
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26.11.2021 22:54 Ответить
Щойно відкрила свого чорного рота )
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26.11.2021 22:55 Ответить
Що, так широко що аж піднесення побачили?))
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26.11.2021 22:57 Ответить
Піднебення
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26.11.2021 22:58 Ответить
скабееву слушаешь? За ахметку заступаешься?
Ты всё ближе к провалу.
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26.11.2021 22:58 Ответить
ПодЛєщі такі передбачувані.
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26.11.2021 23:02 Ответить
блiн ти щe знаєш як ********* на iм"я звуть! нашо?
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27.11.2021 00:07 Ответить
а то про мосiйчук
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27.11.2021 00:08 Ответить
хорошо ещё по морде лица не врезал кловану на месте Президента
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26.11.2021 22:48 Ответить
Вы обращаетесь к Бутусову как к Богу, и обзываете его "шизоидом"?! Это типа "адекватность"?
Я уже писал об этом - настоящий журналист должен держать власть в тонусе, задавая ей неудобные вопросы. Именно в этом состоит работа журналиста, а не в облизывании власти.
Гундосик и его обслуга врали в глаза украинцам больше года, жонглируя версиями, а Бутусов был последователен в своих обвинениях.
Не всем нравится холуйство в Украине. Украина - это не Мордор.
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26.11.2021 22:55 Ответить
А можна посилання на істерику Бутусова бо я крім істерики Бубочки щось нічого не побачив і де там відповідь була крім Бурба поганий і людина Порошенко?)))
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26.11.2021 22:55 Ответить
В Україні зараз немає президента .. Є - х.йло № 2 .. Держзрадник .
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26.11.2021 22:57 Ответить
А скажи, представитель "культурного общества", в кавычках, поскольку я не увидел культуры, которому твое общество служит. Понятие "президент" это типа, полная индульгенция на все и абсолютная непогрешимость всего? А если нет, то до какой меры это понятие распостраняется, и до каких зашкваров. Да- и не лялякай про "украинский народ" а только за часть его.
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26.11.2021 22:57 Ответить
Коли якесь чмо, обране деградованим суспільством, на очах усіх розвалює країну Україна, гра в мораль недоречна. Тільки по харі. ЗІ Маю право на таку думку.
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26.11.2021 22:57 Ответить
Они и в тот бред, что якобы Бурба принёс схему коронавириса и вакцины (по словам Зе) тоже верят?
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26.11.2021 22:45 Ответить
чем больше в армии тупих тем крепче наша оборона, так било так и есть
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26.11.2021 22:53 Ответить
..Мдя , чим молодші тим дурніші ( або -більше тих кому все - по приколу ),, і ця тенденція проглядається не лише у військових , а й серед цивільних .
Нещасна країна , Щось дуже тривожнo за її майбутнє .
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26.11.2021 22:53 Ответить
Шо такоЄ? Судячи по "опитуванню", рудий лягає під беню та плісняву?
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26.11.2021 22:54 Ответить
Хєрня.
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26.11.2021 22:56 Ответить
Цікавить тільки одне - коли завербованого агента "Буратіно" та його подєльников заарештують чесні офіцери СБУ, а суд осудить на пожиттєву відсидку у вязниці за державну зраду та шкоду, заподіяну Україні? Ця "нечисть" просто відверто вкотре глумиться над державою, а всі продовжують слухати їхню маячню.
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26.11.2021 23:02 Ответить
Це взагалі легально проводити соціальні опитування серед військових? Хто і коли їх проводив і головне як? Опитувані в пропускали в військові частини? Їм телефонували? Чи військових виловлювали на вулицях? Ви взагалі вмикаєте деколи мізки, шановні читачі Цензору!?
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26.11.2021 23:04 Ответить
Дошло?
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26.11.2021 23:09 Ответить
Уже пошёл? Ну и скатертью дорога.
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27.11.2021 00:17 Ответить
Та й к-ть ніби опитаних - 506 - ні про що не говорить.
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27.11.2021 00:08 Ответить
С возвращением в проксимир.
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27.11.2021 00:16 Ответить
вы серьезно?! 27% военных верят четырежды уклонисту от армии ни минуты не служившему стране, а не боевому генералу ставшему на ее защиту? куда катится мир...
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26.11.2021 23:11 Ответить
Ну ж за зе🔍 есть 73%, вот слегка и преувеличели рейтинг зе🔍 на данный момент
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26.11.2021 23:24 Ответить
Кончита вурст платит сверхурочные?
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26.11.2021 23:26 Ответить
Максимыч это ты под дурака косишь . пытаться защищать Бубочку после того что он наговорил сегодня бессмысленно
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26.11.2021 23:40 Ответить
а в чем ему верить нельзя ? сегодня обкуренный сказал что Гудок путчист . тот естественно возмутился . из этих двух мудаков я в данном случае больше верю Ахметке
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26.11.2021 23:49 Ответить
нет мил человек . не в этот раз . путч или готовился или не готовился . поэтому из них двух один говорит правду а второй брешет . по другому ни как
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26.11.2021 23:55 Ответить
это я то легковерующий ? услышать такое от зеленого . это что то новенькое
ладно вернемся к нашим баранам . и так был путч или не было ? растолкуй мне легковерующему будь так добр
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27.11.2021 00:22 Ответить
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26.11.2021 23:35 Ответить
Ось вам і захисники.
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26.11.2021 23:36 Ответить
Год за годом этот народ пробивает дно по тупости. Когда проголосовали за Януковича, за Зеленского, а потом этот народ впал в мракобесную средневековую идиотию "холерных бунтов". Народ идиот. Потому так и живём. Что дальше? Кончится тем, что это стадо выберет себе Гитлера и Сталина в одном флаконе, и не поймёт, что натворило. Именно это и устругнёт это безмозглое большинство, смотрящее "Сватов", и обожающее вранье.
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27.11.2021 01:16 Ответить
Хто такий Шустер? Пройдисвіт, гастролер, що досі не володіє українською. Він просто заробляє гроші. Його опитування-фікція, сеча в очі.
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27.11.2021 06:03 Ответить
Ага, а зеленский - самый честный президент, который ни копейки не украл из бюджета и сделал зарплаты учителям по $4000
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27.11.2021 06:20 Ответить
Выборы 2019 ничему не научили. Многим до сих пор чтоб понять что они видят и нюхают говно, нужно его еще и ложкой попробовать. Причем наминают и приговаривают что 73% ошибаться не могут
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27.11.2021 07:41 Ответить
От цікаво, де береться цей процет тупарів , що вірить цьому зеленому лайну?
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27.11.2021 07:53 Ответить
От цікаво, де береться цей процет тупарів , що вірить цьому зеленому лайну?
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27.11.2021 07:54 Ответить
ОПРОС шустера, .............
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27.11.2021 08:16 Ответить
27 ноября 2021
Взрывы произошли на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом (РФ)
Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. В районе ЧП слышны взрывы.
По предварительным данным, пожар начался в одном из цехов предприятия. Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.
В МЧС подтвердили ТАСС взрывы на предприятии. Там уточнили, что речь идет о заводе имени Свердлова. По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, сказали в ведомстве, добавив, что в результате ЧП есть пострадавшие. В МЧС не исключили, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место произошедшего выехали пожарные подразделения.
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27.11.2021 09:58 Ответить
не гуглится к сожалению
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27.11.2021 10:46 Ответить
https://www.bfm.ru/news/486999
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27.11.2021 10:48 Ответить
надо бы Шустера посмотреть, у него на передаче говорят, теперь ни одного зеленого недоноска не будет, только взрослые адекватные люди
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27.11.2021 10:45 Ответить
тем паче, шо у шустрика теперь личная обида ! долго не забудет как неадекват на него отрывался, без возможности что-то сказать в ответ...
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27.11.2021 10:50 Ответить
Проблема здесь не в ВЕРЕ, а в ДОВЕРИИ (думаю, его вообще уже ни у кого не осталось)!
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27.11.2021 11:58 Ответить
 
 