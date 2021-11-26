35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА

Еще 38% военнослужащих не определились с тем, кому больше верить в срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи опросили 506 человек - военнослужащих ВСУ, военных запаса и военных в отставке.

27% опрошенных в большей степени верят в дела "Вагнергейта" президенту Владимиру Зеленскому, 35% - экс-руководилелю ГУР МО Василию Бурбе. Еще 38% опрошенных не определились.

При этом позиция Зеленского в большей степени пользуется поддержкой среди военнослужащих младше 30 лет. Остальные военные в большей степени верят Бурбе и в меньшей – Зеленскому.







