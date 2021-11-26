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35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Еще 38% военнослужащих не определились с тем, кому больше верить в срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
Социологи опросили 506 человек - военнослужащих ВСУ, военных запаса и военных в отставке.
27% опрошенных в большей степени верят в дела "Вагнергейта" президенту Владимиру Зеленскому, 35% - экс-руководилелю ГУР МО Василию Бурбе. Еще 38% опрошенных не определились.
При этом позиция Зеленского в большей степени пользуется поддержкой среди военнослужащих младше 30 лет. Остальные военные в большей степени верят Бурбе и в меньшей – Зеленскому.
Топ комментарии
+30 Ан Мур
показать весь комментарий26.11.2021 22:40
+26 Romk@
показать весь комментарий26.11.2021 22:55
+23 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий26.11.2021 22:57
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дай Бог, щоб вони були невірними і військові стоять плече до плеча
- опрос проводился не среди идейных и мотивированных добрбатов, которых в ВСУ почти не осталось - а среди общей массы - а армия это срез мудрого и простого нарида как мы все знаем
- от яблоньки вишенка не родится..
Вообще, проводить подобные опросы среди действующих военных нельзя.
Посмотрел на четвёрку которая на манеже -
А вони просто так вірити нікому не будуть.
Ты всё ближе к провалу.
Я уже писал об этом - настоящий журналист должен держать власть в тонусе, задавая ей неудобные вопросы. Именно в этом состоит работа журналиста, а не в облизывании власти.
Гундосик и его обслуга врали в глаза украинцам больше года, жонглируя версиями, а Бутусов был последователен в своих обвинениях.
Не всем нравится холуйство в Украине. Украина - это не Мордор.
Нещасна країна , Щось дуже тривожнo за її майбутнє .
ладно вернемся к нашим баранам . и так был путч или не было ? растолкуй мне легковерующему будь так добр
Взрывы произошли на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом (РФ)
Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. В районе ЧП слышны взрывы.
По предварительным данным, пожар начался в одном из цехов предприятия. Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.
В МЧС подтвердили ТАСС взрывы на предприятии. Там уточнили, что речь идет о заводе имени Свердлова. По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, сказали в ведомстве, добавив, что в результате ЧП есть пострадавшие. В МЧС не исключили, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место произошедшего выехали пожарные подразделения.