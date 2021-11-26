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Новини Політика України
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опитування (1405) шоу_Шустера (309) військовослужбовці (3951) ПВК "Вагнер" (1476)

35% військових вірять щодо "Вагнергейту" Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

35% військових вірять щодо

Ще 38% військовослужбовців не визначилися з тим, кому більше вірити щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це свідчить опитування, проведене компанією Liberty Report на замовлення програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи опитал 506 людей - військовослужбовців ВСУ, військових запасу та військових у відставці.

27% опитаних більшою мірою вірять у справі "Вагнергейту" президенту Володимиру Зеленському, 35% - ексочільнику ГУР МО Василю Бурбі. Ще 38% опитаних не визначилися.

При цьому позиція Зеленського більшою мірою користується підтримкою серед військовослужбовців віком до 30 років. Решта військовиків більшою мірою вірять Бурбі і меншою - Зеленському.

Читайте: Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень, - Зеленський про роль голови ОПУ в спецоперації щодо "вагнерівців"

35% військових вірять щодо Вагнергейту Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера 0135% військових вірять щодо Вагнергейту Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера 02
35% військових вірять щодо Вагнергейту Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера 03
35% військових вірять щодо Вагнергейту Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера 04
35% військових вірять щодо Вагнергейту Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
це тільки аудиторія шустрика і рижої мразі (а це донедавна - лохторат зе і його прислуги уродів). А насправді там будуть цифри куди більш разючіші для Зе.
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26.11.2021 22:40
+26
А можна посилання на істерику Бутусова бо я крім істерики Бубочки щось нічого не побачив і де там відповідь була крім Бурба поганий і людина Порошенко?)))
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26.11.2021 22:55
+23
В Україні зараз немає президента .. Є - х.йло № 2 .. Держзрадник .
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26.11.2021 22:57
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це тільки аудиторія шустрика і рижої мразі (а це донедавна - лохторат зе і його прислуги уродів). А насправді там будуть цифри куди більш разючіші для Зе.
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26.11.2021 22:40 Відповісти
дані, опубліковані Савкою - ганьба для військових !

дай Бог, щоб вони були невірними і військові стоять плече до плеча
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26.11.2021 23:41 Відповісти
ти знаєш пeрeд виборами у чатрулeтцi дофiга було i вiйськових якi були за зe. так що особисто мeнi нe дивно.
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27.11.2021 00:03 Відповісти
тримаючи в руках зброю за ЗЕ-лоха обкрадаючого військових може тільки повний лох
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27.11.2021 00:30 Відповісти
а хто за лоха тримає зброю? aрмiя дає присягу народу. то ти з рашкою сплутав дe вони дeржавi присягу дають
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27.11.2021 07:53 Відповісти
ключове запитання - опитування після СВ СЛ тижневої давнини? а після пресухи СУЩЕСТВА?
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27.11.2021 00:14 Відповісти
Ключове - "і військових у відставці". Це пенси. Які навряд чи брали участь у війні з кацапами і є лохторатом ригів. Активні військові - це діючі і резервісти.
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27.11.2021 00:22 Відповісти
Білецькому обіцяв Шустер дати саме такі дані - дав ? Може я пропустила
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27.11.2021 00:46 Відповісти
Просто они плохо информированы.
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26.11.2021 22:41 Відповісти
все проще - среди военных тупых и какаяразница тоже достаточно

- опрос проводился не среди идейных и мотивированных добрбатов, которых в ВСУ почти не осталось - а среди общей массы - а армия это срез мудрого и простого нарида как мы все знаем

- от яблоньки вишенка не родится..
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26.11.2021 22:49 Відповісти
Армия - это срез общества.
Вообще, проводить подобные опросы среди действующих военных нельзя.
Посмотрел на четвёрку которая на манеже -
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26.11.2021 23:03 Відповісти
чого цe нiззя? вoни нe громадяни коли вiйськовi?
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27.11.2021 00:05 Відповісти
Идёт война, они на службе, а президент - их начальник.
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27.11.2021 00:14 Відповісти
А своя голова на плечах у них есть?
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27.11.2021 00:22 Відповісти
Голова есть. Это Пороха можно было ругать военным, а Гундосика - нельзя. Последствия очевидны, Бурба назван "аферистом", многие разведчики работавшие с ним - уволены. Когда военный отвечает на вот такой "опрос" сегодня, он думает - как лучше ответить...
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27.11.2021 00:32 Відповісти
До недавнього часу більша половина населення взагалі не мала гадки про цю операцію, бо знаходяться у вузькому інформаційному коридорі, де панують серіали, котики і кулінарні шоу.
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26.11.2021 22:50 Відповісти
Такі як ти явно вірять зеленському і фуйлу.
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26.11.2021 22:45 Відповісти
Ты снова за своё? Пиши отсебятину.
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26.11.2021 22:52 Відповісти
Отмаксятіну ?
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26.11.2021 22:57 Відповісти
Пиши лучше отксенятину.
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26.11.2021 23:00 Відповісти
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26.11.2021 22:51 Відповісти
Йому вірили розвідники наших союзників.
А вони просто так вірити нікому не будуть.
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26.11.2021 22:56 Відповісти
В бан, смердяча зелена курва.
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26.11.2021 23:00 Відповісти
А хто ти такій, що даєш право президенту брехати українцям ?
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26.11.2021 22:47 Відповісти
Он - прєдставітєль наріда, що обрав Найвеличнішого! 'Нє сметь єму пєрєчіть, ібо он альфа і омєґа!
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26.11.2021 22:51 Відповісти
Тільки от, наталка скабєєва з плюсів сказала, що країна валиться..
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26.11.2021 22:53 Відповісти
А коли це вона хвамілію змінила? Чи в неї вона на лобі проступила, після вакцинації?))
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Щойно відкрила свого чорного рота )
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26.11.2021 22:55 Відповісти
Що, так широко що аж піднесення побачили?))
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26.11.2021 22:57 Відповісти
Піднебення
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26.11.2021 22:58 Відповісти
скабееву слушаешь? За ахметку заступаешься?
Ты всё ближе к провалу.
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26.11.2021 22:58 Відповісти
ПодЛєщі такі передбачувані.
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26.11.2021 23:02 Відповісти
блiн ти щe знаєш як ********* на iм"я звуть! нашо?
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27.11.2021 00:07 Відповісти
а то про мосiйчук
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27.11.2021 00:08 Відповісти
хорошо ещё по морде лица не врезал кловану на месте Президента
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26.11.2021 22:48 Відповісти
Вы обращаетесь к Бутусову как к Богу, и обзываете его "шизоидом"?! Это типа "адекватность"?
Я уже писал об этом - настоящий журналист должен держать власть в тонусе, задавая ей неудобные вопросы. Именно в этом состоит работа журналиста, а не в облизывании власти.
Гундосик и его обслуга врали в глаза украинцам больше года, жонглируя версиями, а Бутусов был последователен в своих обвинениях.
Не всем нравится холуйство в Украине. Украина - это не Мордор.
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26.11.2021 22:55 Відповісти
А можна посилання на істерику Бутусова бо я крім істерики Бубочки щось нічого не побачив і де там відповідь була крім Бурба поганий і людина Порошенко?)))
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26.11.2021 22:55 Відповісти
В Україні зараз немає президента .. Є - х.йло № 2 .. Держзрадник .
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26.11.2021 22:57 Відповісти
А скажи, представитель "культурного общества", в кавычках, поскольку я не увидел культуры, которому твое общество служит. Понятие "президент" это типа, полная индульгенция на все и абсолютная непогрешимость всего? А если нет, то до какой меры это понятие распостраняется, и до каких зашкваров. Да- и не лялякай про "украинский народ" а только за часть его.
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26.11.2021 22:57 Відповісти
Коли якесь чмо, обране деградованим суспільством, на очах усіх розвалює країну Україна, гра в мораль недоречна. Тільки по харі. ЗІ Маю право на таку думку.
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26.11.2021 22:57 Відповісти
Они и в тот бред, что якобы Бурба принёс схему коронавириса и вакцины (по словам Зе) тоже верят?
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26.11.2021 22:45 Відповісти
чем больше в армии тупих тем крепче наша оборона, так било так и есть
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26.11.2021 22:53 Відповісти
..Мдя , чим молодші тим дурніші ( або -більше тих кому все - по приколу ),, і ця тенденція проглядається не лише у військових , а й серед цивільних .
Нещасна країна , Щось дуже тривожнo за її майбутнє .
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26.11.2021 22:53 Відповісти
Шо такоЄ? Судячи по "опитуванню", рудий лягає під беню та плісняву?
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Хєрня.
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26.11.2021 22:56 Відповісти
Цікавить тільки одне - коли завербованого агента "Буратіно" та його подєльников заарештують чесні офіцери СБУ, а суд осудить на пожиттєву відсидку у вязниці за державну зраду та шкоду, заподіяну Україні? Ця "нечисть" просто відверто вкотре глумиться над державою, а всі продовжують слухати їхню маячню.
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26.11.2021 23:02 Відповісти
Це взагалі легально проводити соціальні опитування серед військових? Хто і коли їх проводив і головне як? Опитувані в пропускали в військові частини? Їм телефонували? Чи військових виловлювали на вулицях? Ви взагалі вмикаєте деколи мізки, шановні читачі Цензору!?
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26.11.2021 23:04 Відповісти
Дошло?
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26.11.2021 23:09 Відповісти
Уже пошёл? Ну и скатертью дорога.
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27.11.2021 00:17 Відповісти
Та й к-ть ніби опитаних - 506 - ні про що не говорить.
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27.11.2021 00:08 Відповісти
С возвращением в проксимир.
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27.11.2021 00:16 Відповісти
вы серьезно?! 27% военных верят четырежды уклонисту от армии ни минуты не служившему стране, а не боевому генералу ставшему на ее защиту? куда катится мир...
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26.11.2021 23:11 Відповісти
Ну ж за зе🔍 есть 73%, вот слегка и преувеличели рейтинг зе🔍 на данный момент
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26.11.2021 23:24 Відповісти
Кончита вурст платит сверхурочные?
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26.11.2021 23:26 Відповісти
Максимыч это ты под дурака косишь . пытаться защищать Бубочку после того что он наговорил сегодня бессмысленно
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26.11.2021 23:40 Відповісти
а в чем ему верить нельзя ? сегодня обкуренный сказал что Гудок путчист . тот естественно возмутился . из этих двух мудаков я в данном случае больше верю Ахметке
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26.11.2021 23:49 Відповісти
нет мил человек . не в этот раз . путч или готовился или не готовился . поэтому из них двух один говорит правду а второй брешет . по другому ни как
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26.11.2021 23:55 Відповісти
это я то легковерующий ? услышать такое от зеленого . это что то новенькое
ладно вернемся к нашим баранам . и так был путч или не было ? растолкуй мне легковерующему будь так добр
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27.11.2021 00:22 Відповісти
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26.11.2021 23:35 Відповісти
Ось вам і захисники.
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26.11.2021 23:36 Відповісти
Год за годом этот народ пробивает дно по тупости. Когда проголосовали за Януковича, за Зеленского, а потом этот народ впал в мракобесную средневековую идиотию "холерных бунтов". Народ идиот. Потому так и живём. Что дальше? Кончится тем, что это стадо выберет себе Гитлера и Сталина в одном флаконе, и не поймёт, что натворило. Именно это и устругнёт это безмозглое большинство, смотрящее "Сватов", и обожающее вранье.
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27.11.2021 01:16 Відповісти
Хто такий Шустер? Пройдисвіт, гастролер, що досі не володіє українською. Він просто заробляє гроші. Його опитування-фікція, сеча в очі.
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27.11.2021 06:03 Відповісти
Ага, а зеленский - самый честный президент, который ни копейки не украл из бюджета и сделал зарплаты учителям по $4000
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27.11.2021 06:20 Відповісти
Выборы 2019 ничему не научили. Многим до сих пор чтоб понять что они видят и нюхают говно, нужно его еще и ложкой попробовать. Причем наминают и приговаривают что 73% ошибаться не могут
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27.11.2021 07:41 Відповісти
От цікаво, де береться цей процет тупарів , що вірить цьому зеленому лайну?
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27.11.2021 07:53 Відповісти
От цікаво, де береться цей процет тупарів , що вірить цьому зеленому лайну?
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27.11.2021 07:54 Відповісти
ОПРОС шустера, .............
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27.11.2021 08:16 Відповісти
27 ноября 2021
Взрывы произошли на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом (РФ)
Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. В районе ЧП слышны взрывы.
По предварительным данным, пожар начался в одном из цехов предприятия. Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.
В МЧС подтвердили ТАСС взрывы на предприятии. Там уточнили, что речь идет о заводе имени Свердлова. По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, сказали в ведомстве, добавив, что в результате ЧП есть пострадавшие. В МЧС не исключили, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место произошедшего выехали пожарные подразделения.
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27.11.2021 09:58 Відповісти
не гуглится к сожалению
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27.11.2021 10:46 Відповісти
https://www.bfm.ru/news/486999
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27.11.2021 10:48 Відповісти
надо бы Шустера посмотреть, у него на передаче говорят, теперь ни одного зеленого недоноска не будет, только взрослые адекватные люди
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27.11.2021 10:45 Відповісти
тем паче, шо у шустрика теперь личная обида ! долго не забудет как неадекват на него отрывался, без возможности что-то сказать в ответ...
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27.11.2021 10:50 Відповісти
Проблема здесь не в ВЕРЕ, а в ДОВЕРИИ (думаю, его вообще уже ни у кого не осталось)!
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27.11.2021 11:58 Відповісти
 
 