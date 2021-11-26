35% військових вірять щодо "Вагнергейту" Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера. ІНФОГРАФІКА

Ще 38% військовослужбовців не визначилися з тим, кому більше вірити щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це свідчить опитування, проведене компанією Liberty Report на замовлення програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи опитал 506 людей - військовослужбовців ВСУ, військових запасу та військових у відставці.

27% опитаних більшою мірою вірять у справі "Вагнергейту" президенту Володимиру Зеленському, 35% - ексочільнику ГУР МО Василю Бурбі. Ще 38% опитаних не визначилися.

При цьому позиція Зеленського більшою мірою користується підтримкою серед військовослужбовців віком до 30 років. Решта військовиків більшою мірою вірять Бурбі і меншою - Зеленському.

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