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35% військових вірять щодо "Вагнергейту" Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ще 38% військовослужбовців не визначилися з тим, кому більше вірити щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це свідчить опитування, проведене компанією Liberty Report на замовлення програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
Соціологи опитал 506 людей - військовослужбовців ВСУ, військових запасу та військових у відставці.
27% опитаних більшою мірою вірять у справі "Вагнергейту" президенту Володимиру Зеленському, 35% - ексочільнику ГУР МО Василю Бурбі. Ще 38% опитаних не визначилися.
При цьому позиція Зеленського більшою мірою користується підтримкою серед військовослужбовців віком до 30 років. Решта військовиків більшою мірою вірять Бурбі і меншою - Зеленському.
Топ коментарі
+30 Ан Мур
показати весь коментар26.11.2021 22:40
+26 Romk@
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+23 Maksim Perepelitca
показати весь коментар26.11.2021 22:57
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дай Бог, щоб вони були невірними і військові стоять плече до плеча
- опрос проводился не среди идейных и мотивированных добрбатов, которых в ВСУ почти не осталось - а среди общей массы - а армия это срез мудрого и простого нарида как мы все знаем
- от яблоньки вишенка не родится..
Вообще, проводить подобные опросы среди действующих военных нельзя.
Посмотрел на четвёрку которая на манеже -
А вони просто так вірити нікому не будуть.
Ты всё ближе к провалу.
Я уже писал об этом - настоящий журналист должен держать власть в тонусе, задавая ей неудобные вопросы. Именно в этом состоит работа журналиста, а не в облизывании власти.
Гундосик и его обслуга врали в глаза украинцам больше года, жонглируя версиями, а Бутусов был последователен в своих обвинениях.
Не всем нравится холуйство в Украине. Украина - это не Мордор.
Нещасна країна , Щось дуже тривожнo за її майбутнє .
ладно вернемся к нашим баранам . и так был путч или не было ? растолкуй мне легковерующему будь так добр
Взрывы произошли на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом (РФ)
Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. В районе ЧП слышны взрывы.
По предварительным данным, пожар начался в одном из цехов предприятия. Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.
В МЧС подтвердили ТАСС взрывы на предприятии. Там уточнили, что речь идет о заводе имени Свердлова. По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, сказали в ведомстве, добавив, что в результате ЧП есть пострадавшие. В МЧС не исключили, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место произошедшего выехали пожарные подразделения.