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Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку относительно скопления российских войск на украинских границах.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.
Салливан также подчеркнул непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, добавили в Белом доме.
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+31 Scorpman Y
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а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України.
Кто у нас Президент и Верховный Главнокомандующий ?
Это троллинг от американцев ?
Зе - избиратели, кто мне обьяснит?
А , дешевая демагогия о "руководителе , отвечающем за мьітье полов в офисе" не работает ? Печалька...
кто такой дерьмак? почему ни кому-то другому? (это троллинг?)))
И какое отношение этот человек вообще имеет к обороне страны ? Он не командующий, не министр, и не служащий Генштаба.
а чего не с ******?
С 1 марта 2014 года РАБссия не стратегический партнер Украины...бараны Путлеры..вы НИКТО...быдло тупое...
Та встиг вилити кучу прегною на захисників країни, саме мабуть тому, що найбільше боїться їх .
Й що дивно, усі проектують різноманітні причини впливу Тімафєєва-Єрмака на Істоту , й ніхто не може допустит ВГОЛОС що він до Істоти ПРиставлений з томами компромату на нього в Кремлі й з вічними лякалками , що тільки він Єрмак може істоту спасти , усим рулячи ...