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Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку относительно скопления российских войск на украинских границах.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Салливан также подчеркнул непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, добавили в Белом доме.

Читайте также: Ермак - мощный человек, ему доверяет руководство лучших разведок разных государств, - Зеленский

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Топ комментарии
+31
зеЛох офшорный СНОВА отправил вместо себя завхоза?
а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
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27.11.2021 00:07
+31
При чем завхоз-зав.канцелярии к безопасности Украины?!
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27.11.2021 00:08
+30
кто такой ермак чтобы с ним обговаривать безопасность Украины??
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27.11.2021 00:10
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Політичні вибори для маленької людини - час помсти й можливість зробити самому собі велику гидоту.
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27.11.2021 00:03 Ответить
Рассказал данные с гуглмапа,что еще можно этому козлу было сказать?
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27.11.2021 00:06 Ответить
Напевне попередив. Розповів про все, що Штатам відомо про підривну діяльність Єрмака стосовно України, про його актви і больові тчки, по яких будуть бити Штати. 😊
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27.11.2021 12:48 Ответить
А я думаю просто сів та з перекладачем послухав Істоту , й вирішив перевербовувати єрмака
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27.11.2021 14:42 Ответить
мала на уазі весь брєд Істоти пеед пресою
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27.11.2021 14:44 Ответить
зеЛох офшорный СНОВА отправил вместо себя завхоза?
а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
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27.11.2021 00:07 Ответить
Відсьогодні називайте Єрмака потужний завхоз.))
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27.11.2021 00:20 Ответить
Верховний завхоз!
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27.11.2021 00:22 Ответить
Верховный завхоз зеледента!
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27.11.2021 12:15 Ответить
Так з "Блазнем" говорить ні про що! "Органчик" - він і є "органчик" Яку "пієску" йому в голову вкладуть , ту він і грає (з папірця читає , чи повторяє за суфлером) При прямій зустрічі ж "пієски" крутить не можна - там треба самому думать , думки формулювать і висловлювать у вигляді монологів А він через 20-30 секунд монологу втрачає "нитку думки" і починає верзти "шо попало"!
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27.11.2021 07:28 Ответить
Навоз.
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27.11.2021 12:32 Ответить
При чем завхоз-зав.канцелярии к безопасности Украины?!
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27.11.2021 00:08 Ответить
Светлана Науменко при том что этот завхоз реальный президент а не бубочка и американцы реалисты и все видят обращаються напрямую так сказать
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27.11.2021 08:35 Ответить
Так он главный кремлевский крот.
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27.11.2021 10:38 Ответить
кто такой ермак чтобы с ним обговаривать безопасность Украины??
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27.11.2021 00:10 Ответить
Скрепконосец.
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27.11.2021 01:00 Ответить
Степлероносец))
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27.11.2021 12:21 Ответить
Говорили про бойові швабри та віники.
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27.11.2021 00:10 Ответить
после разговора сразу же Юстас Алексу - дедушка не приезжает, ждет перемен
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27.11.2021 00:16 Ответить
Завхоз нацраднику: Яка росія! У нас тут пунш!))
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27.11.2021 00:18 Ответить
Америка поставила на місце цих квартальних , радник тільки з ним буде спілкуватись, ні яка особа з вищім рангом!!!!
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27.11.2021 00:21 Ответить
А кто такой Ермак что он определил что нужно дипломатичным способом освобождать нашу землю? За 7 лет не хватило вам дипломатии? Вы с волками собрались договариваться?
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27.11.2021 00:36 Ответить
Пока у нас будут обговаривать безпеку с ермаком, безпеки у нас не будет.
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27.11.2021 00:46 Ответить
Не сходится никак. никогда не стали бы американцы обсуждать такие вопросы с тем кому не доверяют, там разведка работает отлично
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27.11.2021 01:04 Ответить
на паРашу амерам звонить не по феншую - они через Дерьмака предупредили путена...
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27.11.2021 12:28 Ответить
Ермаку нельзя верить.
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27.11.2021 00:50 Ответить
Хорошо. Сохраняем спок. Считаем, что США поговорили Козаком. Путиным.
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27.11.2021 01:13 Ответить
З дерьмаком обговорив безпеку України??????????????????????????...........................................................................
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27.11.2021 05:42 Ответить
в Штатах бубочку-ашкенази уже ни во что не ставят...
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27.11.2021 05:48 Ответить
Зеленському знову ніколи?
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27.11.2021 06:11 Ответить
Это как, Ермак агент и уже очевидно на прямую. Я в шоке где эта Венедиктова, где СБУ, они что все за одно?. Что опять майдан? Ну так то и так! На этот раз пощады вам ***** не будет. Зла накопилось через край. И главное правда то за нами, и бог с нами.
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27.11.2021 06:40 Ответить
Здасьтє посрамшьі.
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27.11.2021 08:26 Ответить
Нацрадник США Салліван обговорив з кремлівським агентом Єрмаком безпеку України. Єрмаков, від якого точно що і відбувається страшна загроза безпеці України!
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27.11.2021 06:58 Ответить
почему обговорил с Ермаком а не с Зеленским ?
Кто у нас Президент и Верховный Главнокомандующий ?
Это троллинг от американцев ?
Зе - избиратели, кто мне обьяснит?
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27.11.2021 08:09 Ответить
Советник президента США провел консультации с руководителем администрации президента Украиньі , а Зеленский будет общаться с Байденом . Что не так ?
А , дешевая демагогия о "руководителе , отвечающем за мьітье полов в офисе" не работает ? Печалька...
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27.11.2021 11:43 Ответить
А потім будуть говорити, що єрмак не має повноважень!???!!!
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27.11.2021 08:32 Ответить
Закинули завхозу в уши дезинформацию, чтобы он слил своим ФСБшным кураторам, шпионские игры однако...😁
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27.11.2021 10:13 Ответить
Чому та чому! Одним дзвінком попередили виродка Єрмака і його кремлівських хазяїв! А Зеленський -порожнє місце,з ним говорити ні про що!
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27.11.2021 10:16 Ответить
после вчерашней пресс конференции, я не удивлюсь, если некоторые зе-избиратели начнут забывать, кого они избрали Президентом Украины: Зеленского или Ермака....
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27.11.2021 10:41 Ответить
Это какой-то сюрреализм! начальник уборщиц обсуждает безопасность страны! Блеать, а может завгара еще спросить что он думает?!!
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27.11.2021 12:11 Ответить
Бывший завгар в Ростове уже.
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27.11.2021 12:20 Ответить
Схоже що помилково з*єднали не з тим телефонним номером.
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27.11.2021 12:11 Ответить
Салливан САМ позвонил дерьмаку???? ))))
кто такой дерьмак? почему ни кому-то другому? (это троллинг?)))
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27.11.2021 12:15 Ответить
С Ермаком? Можно ещё с уборщицей офиса обсудить.
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27.11.2021 12:20 Ответить
Ермак должен стать следующим президентом. Обьясню. Решает вопросы он, тк зачем еще Зеленского содержать?))))
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27.11.2021 12:24 Ответить
А если эта инициатива дойдёт до Зеленского, про Ермака забудут как его и звали.
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27.11.2021 13:09 Ответить
А не лучше было бы этому Селивану отправить делегацию для осмотра ,,нулевки,, и узнать реальную ситуацию из уст самих полевых командиров а не у тех кто пытается зазкорябится на двух стульях кацапия-янки а Украина у них просто болтается между ног?
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27.11.2021 12:28 Ответить
А можно уточнить: на каких выборах Ермак получил народный мандат, да ещё такого уровня что он за широкой спиной Зеленского де-факто управляет всей страной ?
И какое отношение этот человек вообще имеет к обороне страны ? Он не командующий, не министр, и не служащий Генштаба.
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27.11.2021 12:32 Ответить
Можно сразу с его кураторами их *********
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27.11.2021 12:34 Ответить
Джейк Салливан опустился до уровня Ермака, это уже печально
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27.11.2021 12:42 Ответить
Це ж треба! Відправив домовлятися про національну безпеку московського агента! Клоун! Майбуть занятий був саме х*єм грав на роялі!
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27.11.2021 12:45 Ответить
Це те sаме шо обгоvорюvати безпекy з пхy-лом
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27.11.2021 13:02 Ответить
обсудил с Ермаком безопасность Украины Источник: https://censor.net/ru/n3301944

а чего не с ******?
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27.11.2021 13:02 Ответить
Тебе пора в Чечню..брать в третий раз чуваков Кадырова...
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27.11.2021 13:15 Ответить
Eta kak bi ***** pazvanil , a tak cherez pasrednika ... Ukrainci , k vam toka adin vapros , kagda konchitsa vashe terpenije ?
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27.11.2021 13:06 Ответить
Говноеды Путлера...не видать вам Украины что подлодки Курск...стадо баранов...
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27.11.2021 13:13 Ответить
Обговорювати саме зараз е що. Адже ключова мета Кремля - припинити рух України до ЄС та НАТО. І той тиск, котрий формує Москва військами на кордонах з Україною, це лише одна складова антиукраїнського впливу. Другою складовою є розбурхування України з середини для генерації внутрішнього хаосу. Це і економічний тиск, що створюється шляхом виключення можливості для України користуватися транспортними коридорами на морі та на суші і блокування газотранспортних шляхів. А ще створення умов для розпалювання енергетичної кризи в Україні. І, безумовно, активування 5-ої колони. Саме ці та інші дії мають призвести, на думку Кремля, до хаосуутворення в Україні. Але існує питання, чи достатнім буде потенціал утворенного хаоса для здійснення держперевороту і чи не призведе вибух хаосу в Україні до приходу до влади правих сил, котрі будуть ще більш не зручними для Кремля. Адже перехід влади на хвилі хаосу може лише на користь найпотужнішого на данний час аттрактора - найбільш харизматичної сили. А такою силою досі є Зеленський зі своєю партією "Слуг".
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27.11.2021 13:27 Ответить
Все решать будет глава Пентагона Ллойд Остин и министр оброны Британии Бэн Уоллес поздно пить Боржоми...
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27.11.2021 13:33 Ответить
Сообщите ему, что-нибудь эксклюзивно "по-секрету" (какую-нибудь чувствительную для москалей дезу) и как только на мокшанских болотах поднимется вой и ржание МИДовских коней и кобыл, то сразу станет понятным ко ***** "на ушко шепнул"!
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27.11.2021 13:35 Ответить
Военно-стратегическое партнерство США-Украина подписано...,Кулеба и Блинкэн по факту послали РАБссию на большой и толстый...

С 1 марта 2014 года РАБссия не стратегический партнер Украины...бараны Путлеры..вы НИКТО...быдло тупое...
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27.11.2021 13:47 Ответить
В Черное море вощел очередной эсминец США...у Ольги ********** СкреПОНОС начался...
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27.11.2021 13:52 Ответить
Жахи держуправління. Голова ОПУ Єрмак обговорює питання безпеки України з радником Салліваном. Чергова незаконна передача повноважень президента Зеленським чи зловживання нахаби?
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27.11.2021 13:54 Ответить
Лучше бы Салливан позвонил заведующей какого-нибудь киевского детсада-яслей. Вреда Украине от такого звонка было бы меньше.
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27.11.2021 14:27 Ответить
Учора дивилася усі можливі аналізи від експертів про поведінку Істоти , про його психічний стан та його бажання донести жураністам про свої абідки на них та розширений список політиків та олігархів , Й НІЧОГО ПРО КРАЇНУ ГЛОБАЛЬНО, НАРОД, ЕКОНОМІКУ ВІЙНУ ТА ПЛАНИ ...

Та встиг вилити кучу прегною на захисників країни, саме мабуть тому, що найбільше боїться їх .

Й що дивно, усі проектують різноманітні причини впливу Тімафєєва-Єрмака на Істоту , й ніхто не може допустит ВГОЛОС що він до Істоти ПРиставлений з томами компромату на нього в Кремлі й з вічними лякалками , що тільки він Єрмак може істоту спасти , усим рулячи ...
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27.11.2021 14:55 Ответить
А США та Заходу лишаєтьс одне - нагадувати народу, що ним РУЛИТЬ НЕВИБРАНИЙ НИМ АГЕНТ КРАЇНИ-ВБИВЦІ та щоб скоріше спускав Істоту з екватору разом з кремлівською шоблою ...
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27.11.2021 14:59 Ответить
Ты нейросеть?
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27.11.2021 15:11 Ответить
Ермак не ФСбешник, а с ГРУ МО РФ (Так Юрий Швец утверждает) Насчет войск РФ Ермак должен быть в курсе, его тема.
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27.11.2021 16:34 Ответить
Із Єрмаком. чий обов'язок полягає у забезпеченні президента та його відвідувачів скрепками та туалетним папером?
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27.11.2021 17:01 Ответить
Это лучшая шутка дня ! С дерьмаком ?! :D Безопасность?! Ах-ха-ха-ха...
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27.11.2021 17:36 Ответить
Зеля же говорил на своей конференции, что у ермака нет никаких полномочий по решению вопросов связанных с безопасностью и обороной. Что он там обсуждает. Почему с этим американцем не общается секретарь РНБО ведь это его коллега и его сфера? Фигня какая то..
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27.11.2021 20:35 Ответить
Це не фігня, а вибір мудрого українського наріду
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27.11.2021 23:16 Ответить
 
 