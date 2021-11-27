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Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони обговорили спільне занепокоєння стосовно військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України. Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості", - йдеться у повідомленні.

Салліван також підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, - додали у Білому домі.

Читайте: Тема концентрації російських військ біля кордонів з Україною буде однією з ключових під час зустрічі глав МЗС НАТО, - Столтенберг

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Топ коментарі
+31
зеЛох офшорный СНОВА отправил вместо себя завхоза?
а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
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27.11.2021 00:07
+31
При чем завхоз-зав.канцелярии к безопасности Украины?!
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27.11.2021 00:08
+30
кто такой ермак чтобы с ним обговаривать безопасность Украины??
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27.11.2021 00:10
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27.11.2021 00:03 Відповісти
Рассказал данные с гуглмапа,что еще можно этому козлу было сказать?
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27.11.2021 00:06 Відповісти
Напевне попередив. Розповів про все, що Штатам відомо про підривну діяльність Єрмака стосовно України, про його актви і больові тчки, по яких будуть бити Штати. 😊
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27.11.2021 12:48 Відповісти
А я думаю просто сів та з перекладачем послухав Істоту , й вирішив перевербовувати єрмака
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27.11.2021 14:42 Відповісти
мала на уазі весь брєд Істоти пеед пресою
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27.11.2021 14:44 Відповісти
зеЛох офшорный СНОВА отправил вместо себя завхоза?
а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
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27.11.2021 00:07 Відповісти
Відсьогодні називайте Єрмака потужний завхоз.))
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27.11.2021 00:20 Відповісти
Верховний завхоз!
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27.11.2021 00:22 Відповісти
Верховный завхоз зеледента!
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27.11.2021 12:15 Відповісти
Так з "Блазнем" говорить ні про що! "Органчик" - він і є "органчик" Яку "пієску" йому в голову вкладуть , ту він і грає (з папірця читає , чи повторяє за суфлером) При прямій зустрічі ж "пієски" крутить не можна - там треба самому думать , думки формулювать і висловлювать у вигляді монологів А він через 20-30 секунд монологу втрачає "нитку думки" і починає верзти "шо попало"!
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27.11.2021 07:28 Відповісти
Навоз.
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27.11.2021 12:32 Відповісти
При чем завхоз-зав.канцелярии к безопасности Украины?!
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27.11.2021 00:08 Відповісти
Светлана Науменко при том что этот завхоз реальный президент а не бубочка и американцы реалисты и все видят обращаються напрямую так сказать
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27.11.2021 08:35 Відповісти
Так он главный кремлевский крот.
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27.11.2021 10:38 Відповісти
кто такой ермак чтобы с ним обговаривать безопасность Украины??
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27.11.2021 00:10 Відповісти
Скрепконосец.
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27.11.2021 01:00 Відповісти
Степлероносец))
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Говорили про бойові швабри та віники.
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27.11.2021 00:10 Відповісти
после разговора сразу же Юстас Алексу - дедушка не приезжает, ждет перемен
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27.11.2021 00:16 Відповісти
Завхоз нацраднику: Яка росія! У нас тут пунш!))
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27.11.2021 00:18 Відповісти
Америка поставила на місце цих квартальних , радник тільки з ним буде спілкуватись, ні яка особа з вищім рангом!!!!
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27.11.2021 00:21 Відповісти
А кто такой Ермак что он определил что нужно дипломатичным способом освобождать нашу землю? За 7 лет не хватило вам дипломатии? Вы с волками собрались договариваться?
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27.11.2021 00:36 Відповісти
Пока у нас будут обговаривать безпеку с ермаком, безпеки у нас не будет.
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27.11.2021 00:46 Відповісти
Не сходится никак. никогда не стали бы американцы обсуждать такие вопросы с тем кому не доверяют, там разведка работает отлично
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27.11.2021 01:04 Відповісти
на паРашу амерам звонить не по феншую - они через Дерьмака предупредили путена...
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27.11.2021 12:28 Відповісти
Ермаку нельзя верить.
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27.11.2021 00:50 Відповісти
Хорошо. Сохраняем спок. Считаем, что США поговорили Козаком. Путиным.
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27.11.2021 01:13 Відповісти
З дерьмаком обговорив безпеку України??????????????????????????...........................................................................
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27.11.2021 05:42 Відповісти
в Штатах бубочку-ашкенази уже ни во что не ставят...
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27.11.2021 05:48 Відповісти
Зеленському знову ніколи?
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27.11.2021 06:11 Відповісти
Это как, Ермак агент и уже очевидно на прямую. Я в шоке где эта Венедиктова, где СБУ, они что все за одно?. Что опять майдан? Ну так то и так! На этот раз пощады вам ***** не будет. Зла накопилось через край. И главное правда то за нами, и бог с нами.
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27.11.2021 06:40 Відповісти
Здасьтє посрамшьі.
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27.11.2021 08:26 Відповісти
Нацрадник США Салліван обговорив з кремлівським агентом Єрмаком безпеку України. Єрмаков, від якого точно що і відбувається страшна загроза безпеці України!
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27.11.2021 06:58 Відповісти
почему обговорил с Ермаком а не с Зеленским ?
Кто у нас Президент и Верховный Главнокомандующий ?
Это троллинг от американцев ?
Зе - избиратели, кто мне обьяснит?
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27.11.2021 08:09 Відповісти
Советник президента США провел консультации с руководителем администрации президента Украиньі , а Зеленский будет общаться с Байденом . Что не так ?
А , дешевая демагогия о "руководителе , отвечающем за мьітье полов в офисе" не работает ? Печалька...
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27.11.2021 11:43 Відповісти
А потім будуть говорити, що єрмак не має повноважень!???!!!
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27.11.2021 08:32 Відповісти
Закинули завхозу в уши дезинформацию, чтобы он слил своим ФСБшным кураторам, шпионские игры однако...😁
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27.11.2021 10:13 Відповісти
Чому та чому! Одним дзвінком попередили виродка Єрмака і його кремлівських хазяїв! А Зеленський -порожнє місце,з ним говорити ні про що!
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27.11.2021 10:16 Відповісти
после вчерашней пресс конференции, я не удивлюсь, если некоторые зе-избиратели начнут забывать, кого они избрали Президентом Украины: Зеленского или Ермака....
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27.11.2021 10:41 Відповісти
Это какой-то сюрреализм! начальник уборщиц обсуждает безопасность страны! Блеать, а может завгара еще спросить что он думает?!!
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27.11.2021 12:11 Відповісти
Бывший завгар в Ростове уже.
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27.11.2021 12:20 Відповісти
Схоже що помилково з*єднали не з тим телефонним номером.
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27.11.2021 12:11 Відповісти
Салливан САМ позвонил дерьмаку???? ))))
кто такой дерьмак? почему ни кому-то другому? (это троллинг?)))
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27.11.2021 12:15 Відповісти
С Ермаком? Можно ещё с уборщицей офиса обсудить.
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27.11.2021 12:20 Відповісти
Ермак должен стать следующим президентом. Обьясню. Решает вопросы он, тк зачем еще Зеленского содержать?))))
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27.11.2021 12:24 Відповісти
А если эта инициатива дойдёт до Зеленского, про Ермака забудут как его и звали.
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27.11.2021 13:09 Відповісти
А не лучше было бы этому Селивану отправить делегацию для осмотра ,,нулевки,, и узнать реальную ситуацию из уст самих полевых командиров а не у тех кто пытается зазкорябится на двух стульях кацапия-янки а Украина у них просто болтается между ног?
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27.11.2021 12:28 Відповісти
А можно уточнить: на каких выборах Ермак получил народный мандат, да ещё такого уровня что он за широкой спиной Зеленского де-факто управляет всей страной ?
И какое отношение этот человек вообще имеет к обороне страны ? Он не командующий, не министр, и не служащий Генштаба.
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27.11.2021 12:32 Відповісти
Можно сразу с его кураторами их *********
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27.11.2021 12:34 Відповісти
Джейк Салливан опустился до уровня Ермака, это уже печально
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27.11.2021 12:42 Відповісти
Це ж треба! Відправив домовлятися про національну безпеку московського агента! Клоун! Майбуть занятий був саме х*єм грав на роялі!
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27.11.2021 12:45 Відповісти
Це те sаме шо обгоvорюvати безпекy з пхy-лом
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27.11.2021 13:02 Відповісти
обсудил с Ермаком безопасность Украины Источник: https://censor.net/ru/n3301944

а чего не с ******?
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27.11.2021 13:02 Відповісти
Тебе пора в Чечню..брать в третий раз чуваков Кадырова...
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27.11.2021 13:15 Відповісти
Eta kak bi ***** pazvanil , a tak cherez pasrednika ... Ukrainci , k vam toka adin vapros , kagda konchitsa vashe terpenije ?
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27.11.2021 13:06 Відповісти
Говноеды Путлера...не видать вам Украины что подлодки Курск...стадо баранов...
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27.11.2021 13:13 Відповісти
Обговорювати саме зараз е що. Адже ключова мета Кремля - припинити рух України до ЄС та НАТО. І той тиск, котрий формує Москва військами на кордонах з Україною, це лише одна складова антиукраїнського впливу. Другою складовою є розбурхування України з середини для генерації внутрішнього хаосу. Це і економічний тиск, що створюється шляхом виключення можливості для України користуватися транспортними коридорами на морі та на суші і блокування газотранспортних шляхів. А ще створення умов для розпалювання енергетичної кризи в Україні. І, безумовно, активування 5-ої колони. Саме ці та інші дії мають призвести, на думку Кремля, до хаосуутворення в Україні. Але існує питання, чи достатнім буде потенціал утворенного хаоса для здійснення держперевороту і чи не призведе вибух хаосу в Україні до приходу до влади правих сил, котрі будуть ще більш не зручними для Кремля. Адже перехід влади на хвилі хаосу може лише на користь найпотужнішого на данний час аттрактора - найбільш харизматичної сили. А такою силою досі є Зеленський зі своєю партією "Слуг".
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27.11.2021 13:27 Відповісти
Все решать будет глава Пентагона Ллойд Остин и министр оброны Британии Бэн Уоллес поздно пить Боржоми...
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27.11.2021 13:33 Відповісти
Сообщите ему, что-нибудь эксклюзивно "по-секрету" (какую-нибудь чувствительную для москалей дезу) и как только на мокшанских болотах поднимется вой и ржание МИДовских коней и кобыл, то сразу станет понятным ко ***** "на ушко шепнул"!
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27.11.2021 13:35 Відповісти
Военно-стратегическое партнерство США-Украина подписано...,Кулеба и Блинкэн по факту послали РАБссию на большой и толстый...

С 1 марта 2014 года РАБссия не стратегический партнер Украины...бараны Путлеры..вы НИКТО...быдло тупое...
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27.11.2021 13:47 Відповісти
В Черное море вощел очередной эсминец США...у Ольги ********** СкреПОНОС начался...
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27.11.2021 13:52 Відповісти
Жахи держуправління. Голова ОПУ Єрмак обговорює питання безпеки України з радником Салліваном. Чергова незаконна передача повноважень президента Зеленським чи зловживання нахаби?
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27.11.2021 13:54 Відповісти
Лучше бы Салливан позвонил заведующей какого-нибудь киевского детсада-яслей. Вреда Украине от такого звонка было бы меньше.
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27.11.2021 14:27 Відповісти
Учора дивилася усі можливі аналізи від експертів про поведінку Істоти , про його психічний стан та його бажання донести жураністам про свої абідки на них та розширений список політиків та олігархів , Й НІЧОГО ПРО КРАЇНУ ГЛОБАЛЬНО, НАРОД, ЕКОНОМІКУ ВІЙНУ ТА ПЛАНИ ...

Та встиг вилити кучу прегною на захисників країни, саме мабуть тому, що найбільше боїться їх .

Й що дивно, усі проектують різноманітні причини впливу Тімафєєва-Єрмака на Істоту , й ніхто не може допустит ВГОЛОС що він до Істоти ПРиставлений з томами компромату на нього в Кремлі й з вічними лякалками , що тільки він Єрмак може істоту спасти , усим рулячи ...
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27.11.2021 14:55 Відповісти
А США та Заходу лишаєтьс одне - нагадувати народу, що ним РУЛИТЬ НЕВИБРАНИЙ НИМ АГЕНТ КРАЇНИ-ВБИВЦІ та щоб скоріше спускав Істоту з екватору разом з кремлівською шоблою ...
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27.11.2021 14:59 Відповісти
Ты нейросеть?
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27.11.2021 15:11 Відповісти
Ермак не ФСбешник, а с ГРУ МО РФ (Так Юрий Швец утверждает) Насчет войск РФ Ермак должен быть в курсе, его тема.
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27.11.2021 16:34 Відповісти
Із Єрмаком. чий обов'язок полягає у забезпеченні президента та його відвідувачів скрепками та туалетним папером?
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27.11.2021 17:01 Відповісти
Это лучшая шутка дня ! С дерьмаком ?! :D Безопасность?! Ах-ха-ха-ха...
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27.11.2021 17:36 Відповісти
Зеля же говорил на своей конференции, что у ермака нет никаких полномочий по решению вопросов связанных с безопасностью и обороной. Что он там обсуждает. Почему с этим американцем не общается секретарь РНБО ведь это его коллега и его сфера? Фигня какая то..
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27.11.2021 20:35 Відповісти
Це не фігня, а вибір мудрого українського наріду
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27.11.2021 23:16 Відповісти
 
 