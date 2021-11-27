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Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони обговорили спільне занепокоєння стосовно військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України. Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості", - йдеться у повідомленні.
Салліван також підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, - додали у Білому домі.
Топ коментарі
+31 Scorpman Y
показати весь коментар27.11.2021 00:07
+31 Светлана Науменко
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+30 Женя-Женя
показати весь коментар27.11.2021 00:10
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а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України.
Кто у нас Президент и Верховный Главнокомандующий ?
Это троллинг от американцев ?
Зе - избиратели, кто мне обьяснит?
А , дешевая демагогия о "руководителе , отвечающем за мьітье полов в офисе" не работает ? Печалька...
кто такой дерьмак? почему ни кому-то другому? (это троллинг?)))
И какое отношение этот человек вообще имеет к обороне страны ? Он не командующий, не министр, и не служащий Генштаба.
а чего не с ******?
С 1 марта 2014 года РАБссия не стратегический партнер Украины...бараны Путлеры..вы НИКТО...быдло тупое...
Та встиг вилити кучу прегною на захисників країни, саме мабуть тому, що найбільше боїться їх .
Й що дивно, усі проектують різноманітні причини впливу Тімафєєва-Єрмака на Істоту , й ніхто не може допустит ВГОЛОС що він до Істоти ПРиставлений з томами компромату на нього в Кремлі й з вічними лякалками , що тільки він Єрмак може істоту спасти , усим рулячи ...