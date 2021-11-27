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Украинского политзаключенного Кремля Марченко этапировали в Бурятию, - жена

Украинского политзаключенного Кремля Марченко этапировали в Бурятию, - жена

Александр Марченко, украинский политзаключенный в России, после заседания Верховного суда РФ, на котором отклонили его кассацию на приговор, был этапирован в город Улан-Удэ (Бурятия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом его жена сообщила корреспонденту Укринформа.

"После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно", - сказала Екатерина Марченко.

При этом, по ее словам, настроение Александра нормальное, "боевое". "Мы будем обжаловать решение - этапировать его так далеко. Это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания", - объяснила Екатерина.

Она также рассказала, что во время этапирования Марченко из Краснодара в Москву на заседание суда отмечено ряд нарушений. Например, при транзите в Ростовском СИЗО его поместили в комнату с окнами без оконных стекол, из-за чего он простудился.

Теперь, после отказа Верховного суда РФ в пересмотре приговора, адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав их подзащитного на справедливое судебное разбирательство.

Читайте также: Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Марченко. Он обратился к Зеленскому: "Хочется верить, что Украина будет всегда бороться за своих граждан". ДОКУМЕНТ

Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.

россия (95361) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+10
Які політв'язні,які полонені,які розвідники,яка війна...,день народження єрмака,ось що має значення...
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27.11.2021 08:44
+3
Клоуну не до політв'язнів ... у нього війна з Порохом, а з Ху#лом у нього "мір в глазах"....
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27.11.2021 09:33
+3
ну и стоила машина...даже самая-самая... отэтого кошмара? хотя что уже говорить! разве в назидание другим идиотам, считающим что там... мышебратья и ониженашилюди...
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27.11.2021 10:37
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Які політв'язні,які полонені,які розвідники,яка війна...,день народження єрмака,ось що має значення...
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27.11.2021 08:44 Ответить
,, кацапский мир'' он такой,машину хотел вернуть...
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27.11.2021 08:48 Ответить
вернул? он политзаключенный или идиот?
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27.11.2021 09:21 Ответить
Скорее второе.
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27.11.2021 10:29 Ответить
Клоуну не до політв'язнів ... у нього війна з Порохом, а з Ху#лом у нього "мір в глазах"....
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27.11.2021 09:33 Ответить
За машину жизнь просрал.🤷
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27.11.2021 10:35 Ответить
Бурятия-конченная ягелица рф,скоты!!!
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27.11.2021 10:35 Ответить
Крысы мавзолейные из ГУЛАГа Джугашвили во все красе...,100 лет прошло...а быдло Дзержинского не меняется...
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27.11.2021 10:37 Ответить
ну и стоила машина...даже самая-самая... отэтого кошмара? хотя что уже говорить! разве в назидание другим идиотам, считающим что там... мышебратья и ониженашилюди...
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27.11.2021 10:37 Ответить
Денис Казанский каже что с марта 2014 года на РАБссию было угнано из братского Дамбасса около 80 000 авто разного калибра...,наверно все были с биндеровскими номерами....
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27.11.2021 10:40 Ответить
Марк Солонин каже что Ссср с июня 1945 года перегнал в дохлый союз все заводы и фабрики побежденной братской Германии,а маршал Жюков умудрился сам себе прислать 20 ж/д поездов с награбленными товарами у простых немцев...Мародеры сраные....
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27.11.2021 10:48 Ответить
РАБссия хорошая,то поклеп Госдепа...что не народ а быдло... Мавзолейное....чЛенин научил Шариковых...,пролетайрят долбанный...
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27.11.2021 10:59 Ответить
Зажаренные буряты очень растроены.
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27.11.2021 11:02 Ответить
Сталинские времена в РФ возвращаються.
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27.11.2021 11:10 Ответить
Они там и не прекращались никогда 😠
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27.11.2021 11:14 Ответить
Марченко никакой не полит заключённый, он афирист, который набрал денег под псевдо "программы" у людей в Днепре, Киеве, многих людей кинул.
К его фирме "Укринвеставто " - 617 судебных "позывов", просто швырял и кидал фирмы и людей.
А в Донецк он ехал, чтобы забрать своё отремонтированное Ламборгини, это в разгар военных действий между Украиной и Россией!
По делом этой твари!
Всевышний всё равно, рано и поздно наказывает таких мразей как Марченко!
Его 12 имплантов, очень пригодятся в Бурятии, на зоне строгого режима.
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28.11.2021 09:21 Ответить
 
 