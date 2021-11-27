Украинского политзаключенного Кремля Марченко этапировали в Бурятию, - жена

Александр Марченко, украинский политзаключенный в России, после заседания Верховного суда РФ, на котором отклонили его кассацию на приговор, был этапирован в город Улан-Удэ (Бурятия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом его жена сообщила корреспонденту Укринформа.

"После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно", - сказала Екатерина Марченко.

При этом, по ее словам, настроение Александра нормальное, "боевое". "Мы будем обжаловать решение - этапировать его так далеко. Это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания", - объяснила Екатерина.

Она также рассказала, что во время этапирования Марченко из Краснодара в Москву на заседание суда отмечено ряд нарушений. Например, при транзите в Ростовском СИЗО его поместили в комнату с окнами без оконных стекол, из-за чего он простудился.

Теперь, после отказа Верховного суда РФ в пересмотре приговора, адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав их подзащитного на справедливое судебное разбирательство.

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Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.