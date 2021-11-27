Українського політв'язня Кремля Марченка етапували до Бурятії, - дружина

Олександра Марченка, українського політв'язня в Росії, після засідання Верховного суду РФ, на якому відхилили його касацію на вирок, було етаповано до міста Улан-Уде (Бурятія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це його дружина повідомила кореспондентові Укрінформу.

"Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо", - сказала Катерина Марченко.

При цьому, за її словами, настрій Олександра нормальний, "бойовий". "Ми оскаржуватимемо рішення – етапувати його так далеко. Це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання", - пояснила Катерина.

Вона також розповіла, що під час етапування Марченка з Краснодара до Москви на засідання суду відзначено низку порушень. Наприклад, при транзиті в Ростовському СІЗО його помістили до кімнати з вікнами без шибок, через що він застудився.

Тепер, після відмови Верховного суду РФ у перегляді вироку, адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушеннями прав їхнього підзахисного на справедливий судовий розгляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політв'язню Марченку. Він звернувся до Зеленського: "Хочеться вірити, що Україна завжди боротиметься за своїх громадян". ДОКУМЕНТ

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати "зізнання".

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.