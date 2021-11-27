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Українського політв'язня Кремля Марченка етапували до Бурятії, - дружина

Українського політв'язня Кремля Марченка етапували до Бурятії, - дружина

Олександра Марченка, українського політв'язня в Росії, після засідання Верховного суду РФ, на якому відхилили його касацію на вирок, було етаповано до міста Улан-Уде (Бурятія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це його дружина повідомила кореспондентові Укрінформу.

"Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо", - сказала Катерина Марченко.

При цьому, за її словами, настрій Олександра нормальний, "бойовий". "Ми оскаржуватимемо рішення – етапувати його так далеко. Це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання", - пояснила Катерина.

Вона також розповіла, що під час етапування Марченка з Краснодара до Москви на засідання суду відзначено низку порушень. Наприклад, при транзиті в Ростовському СІЗО його помістили до кімнати з вікнами без шибок, через що він застудився.

Тепер, після відмови Верховного суду РФ у перегляді вироку, адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушеннями прав їхнього підзахисного на справедливий судовий розгляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політв'язню Марченку. Він звернувся до Зеленського: "Хочеться вірити, що Україна завжди боротиметься за своїх громадян". ДОКУМЕНТ

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати "зізнання".

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.

Автор: 

росія (64923) політв’язні (1355)


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Топ коментарі
+10
Які політв'язні,які полонені,які розвідники,яка війна...,день народження єрмака,ось що має значення...
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27.11.2021 08:44
+3
Клоуну не до політв'язнів ... у нього війна з Порохом, а з Ху#лом у нього "мір в глазах"....
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27.11.2021 09:33
+3
ну и стоила машина...даже самая-самая... отэтого кошмара? хотя что уже говорить! разве в назидание другим идиотам, считающим что там... мышебратья и ониженашилюди...
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27.11.2021 10:37
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Які політв'язні,які полонені,які розвідники,яка війна...,день народження єрмака,ось що має значення...
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27.11.2021 08:44 Відповісти
,, кацапский мир'' он такой,машину хотел вернуть...
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27.11.2021 08:48 Відповісти
вернул? он политзаключенный или идиот?
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Скорее второе.
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27.11.2021 10:29 Відповісти
Клоуну не до політв'язнів ... у нього війна з Порохом, а з Ху#лом у нього "мір в глазах"....
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27.11.2021 09:33 Відповісти
За машину жизнь просрал.🤷
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27.11.2021 10:35 Відповісти
Бурятия-конченная ягелица рф,скоты!!!
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27.11.2021 10:35 Відповісти
Крысы мавзолейные из ГУЛАГа Джугашвили во все красе...,100 лет прошло...а быдло Дзержинского не меняется...
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27.11.2021 10:37 Відповісти
ну и стоила машина...даже самая-самая... отэтого кошмара? хотя что уже говорить! разве в назидание другим идиотам, считающим что там... мышебратья и ониженашилюди...
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27.11.2021 10:37 Відповісти
Денис Казанский каже что с марта 2014 года на РАБссию было угнано из братского Дамбасса около 80 000 авто разного калибра...,наверно все были с биндеровскими номерами....
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27.11.2021 10:40 Відповісти
Марк Солонин каже что Ссср с июня 1945 года перегнал в дохлый союз все заводы и фабрики побежденной братской Германии,а маршал Жюков умудрился сам себе прислать 20 ж/д поездов с награбленными товарами у простых немцев...Мародеры сраные....
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27.11.2021 10:48 Відповісти
РАБссия хорошая,то поклеп Госдепа...что не народ а быдло... Мавзолейное....чЛенин научил Шариковых...,пролетайрят долбанный...
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27.11.2021 10:59 Відповісти
Зажаренные буряты очень растроены.
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27.11.2021 11:02 Відповісти
Сталинские времена в РФ возвращаються.
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27.11.2021 11:10 Відповісти
Они там и не прекращались никогда 😠
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27.11.2021 11:14 Відповісти
Марченко никакой не полит заключённый, он афирист, который набрал денег под псевдо "программы" у людей в Днепре, Киеве, многих людей кинул.
К его фирме "Укринвеставто " - 617 судебных "позывов", просто швырял и кидал фирмы и людей.
А в Донецк он ехал, чтобы забрать своё отремонтированное Ламборгини, это в разгар военных действий между Украиной и Россией!
По делом этой твари!
Всевышний всё равно, рано и поздно наказывает таких мразей как Марченко!
Его 12 имплантов, очень пригодятся в Бурятии, на зоне строгого режима.
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28.11.2021 09:21 Відповісти
 
 