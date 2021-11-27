126 населенных пунктов обесточены в трех областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС
В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что по состоянию на утро 27 ноября в результате усложнения погодных условий (порывов ветра) обесточено 126 населенных пунктов в 3 областях:
Киевская – 93,
Черниговская – 31,
Кировоградская – 2.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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