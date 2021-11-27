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126 населенных пунктов обесточены в трех областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

126 населенных пунктов обесточены в трех областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на утро 27 ноября в результате усложнения погодных условий (порывов ветра) обесточено 126 населенных пунктов в 3 областях:

Киевская – 93,

Черниговская – 31,

Кировоградская – 2.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (816) погода (2819) Тарифы на электроэнергию (2163) ГСЧС (4946)


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Хотів свій вихідний провести з сім'єю в горах,а в мене паламався самальот(ізвінітє за подробності),ось,визвав віртальот,сижу жду.
Ми ж усі президенти
А ви шо?
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27.11.2021 08:56 Ответить
Вы один из тех министров, которые на своём месте.
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27.11.2021 09:18 Ответить
Вот просто на износ работаешь.Нельзя так.😂🌷
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27.11.2021 09:19 Ответить
Ага.. А я значит в Днепропетровской области сижу без света с полдевятого утра просто из-за веерных отключений.. Которых нет и не будет - шмыгаль обещал. Чудненько. Света нет, батареи ледяные. Спасибо величайшему лидору современности и его моносброду за наше счастливое настоящее. Скоро сядет акк ноута и буду его материть офлайн..
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27.11.2021 09:08 Ответить
та шо вы хаварите, из-за непагоды, ой-вэй...
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27.11.2021 09:23 Ответить
пановє! коли газ дуже дорогий,треба негайно переходити на опалювання елекрикой!
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27.11.2021 10:02 Ответить
Занимайте завтра очередь на новую вакцину)
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27.11.2021 18:22 Ответить
 
 