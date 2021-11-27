126 населених пунктів знеструмлено в трьох областях України через негоду, - ДСНС
В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.
Зазначається, що станом на ранок 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (поривів вітру) знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях:
- Київська - 93,
- Чернігівська - 31,
- Кіровоградська - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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