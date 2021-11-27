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126 населених пунктів знеструмлено в трьох областях України через негоду, - ДСНС

126 населених пунктів знеструмлено в трьох областях України через негоду, - ДСНС

В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (поривів вітру) знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях:

  • Київська - 93,
  • Чернігівська - 31,
  • Кіровоградська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: 94 населені пункти знеструмлені в Україні через негоду, - ДСНС

Автор: 

негода (755) погода (789) електроенергія (6176) ДСНС (5085)


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Хотів свій вихідний провести з сім'єю в горах,а в мене паламався самальот(ізвінітє за подробності),ось,визвав віртальот,сижу жду.
Ми ж усі президенти
А ви шо?
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27.11.2021 08:56 Відповісти
Вы один из тех министров, которые на своём месте.
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27.11.2021 09:18 Відповісти
Вот просто на износ работаешь.Нельзя так.😂🌷
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27.11.2021 09:19 Відповісти
Ага.. А я значит в Днепропетровской области сижу без света с полдевятого утра просто из-за веерных отключений.. Которых нет и не будет - шмыгаль обещал. Чудненько. Света нет, батареи ледяные. Спасибо величайшему лидору современности и его моносброду за наше счастливое настоящее. Скоро сядет акк ноута и буду его материть офлайн..
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27.11.2021 09:08 Відповісти
та шо вы хаварите, из-за непагоды, ой-вэй...
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27.11.2021 09:23 Відповісти
пановє! коли газ дуже дорогий,треба негайно переходити на опалювання елекрикой!
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27.11.2021 10:02 Відповісти
Занимайте завтра очередь на новую вакцину)
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27.11.2021 18:22 Відповісти
 
 