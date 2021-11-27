126 населених пунктів знеструмлено в трьох областях України через негоду, - ДСНС

В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (поривів вітру) знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях:

Київська - 93,

Чернігівська - 31,

Кіровоградська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: 94 населені пункти знеструмлені в Україні через негоду, - ДСНС