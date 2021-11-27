Сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом. Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий против украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. 18 ноября 1932 года вышло постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года – продуктами длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп" позволяло отбирать у крестьян хлеб по статье "контрреволюционные преступления".

26 ноября вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором отмечалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

В первую очередь, у украинских крестьян было отобрано выращенное ими зерно, далее многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 г. в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запретом выезда из охваченной голодом Украины крестьян были лишены последних надежд на спасение.

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Террор голодом, продолжавшийся в Украине в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 млн человек.

На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуирована. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время в Украине, согласно закону от 28 ноября 2006 года "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное возражение… признается поруганием над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

7 декабря 2016 г. украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. В настоящее время это сделали 17 государств мира. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв. Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурных мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.

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В 16:00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.