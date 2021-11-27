Сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов
День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом. Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий против украинской интеллигенции и духовенства.
Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. 18 ноября 1932 года вышло постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года – продуктами длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп" позволяло отбирать у крестьян хлеб по статье "контрреволюционные преступления".
26 ноября вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором отмечалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.
В первую очередь, у украинских крестьян было отобрано выращенное ими зерно, далее многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 г. в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запретом выезда из охваченной голодом Украины крестьян были лишены последних надежд на спасение.
Террор голодом, продолжавшийся в Украине в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 млн человек.
На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуирована. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время в Украине, согласно закону от 28 ноября 2006 года "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное возражение… признается поруганием над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".
7 декабря 2016 г. украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. В настоящее время это сделали 17 государств мира. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв. Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.
Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурных мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.
В 16:00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/11/26/158549/ Ґарет Джонс: Усюди було чути крики - «У нас нема хліба. Ми вмираємо»
Спасибо, г-н министр, что уделили мне внимание.
ЗСУ - День пам'яті жертв Голодомору.
https://www.youtube.com/watch?v=hosnn1RXl9E
Відео інформаційної кампанії Українського інституту національної пам'яті, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=RTJN2OgWqek
@Skrepo_history
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https://twitter.com/Skrepo_history/status/1464360629502980099 8 ч
Украина 1932-33 гг. - У крестьян отобрано всё зерно. За спрятанную горсть пшеницы - расстрел. - Запрещено покидать населенные пункты и переезжать в другие. - Целые сёла берутся в блокаду пока полностью не вымирают. Голодомор? Геноцид? Нет. "Продовольственные затруднения"...
Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав.
І зараз наш обов'язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор - аморально. (с) Петро Порошенко
00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:
I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев
2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн
3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман
4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский
5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм
6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец
Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)
За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших
П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)
За матеріалами:
1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.
ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
На честь цього підараса було названо місто на Дніпрі!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4618165644887868&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUgrqszxmodmnCHmIYPFQH9zllZKPfTRiPMEsCdgTI_3Uo0WQW8VE3KdjNdgoeVJNJRAs7yoMfPX7oi5mbOFjFz5_TnE_fscSAxl9qJmMW3nYmOESJ7s2DsccgKNl3GxEA&__tn__=%2CO%2CP-R 24 мин. ·
Спочатку був червоний терор та війна проти України й українців, потім три Голодомори та масові репресії, зрештою, Москва завжди приходила в кожну домівку, до кожної родини, заглядала в кожну душу і хотіла вбити три основні фундаментальні цінності - волю до життя на своїй землі, рідну мову та цінності, що з молоком матері передають кожному, хто жив в Україні.
Саме тому, Голодомор став найстрашнішою операцією кремлівсько-більшовицької в історії людства. Метою будо забрати все - від прагнення свободи та господарювання на своїй землі до почуття гідності та приналежності до Українського народу.
Голодомор - це також війна. Війна страшного ворога, який досі намагається знищити Україну, від сходу до заходу.
Сьогодні протягом дня згадуємо та вшановуємо пам'ять мільйонів вбитих та закатованих голодом.
Сьогодні, о 16.00, запаліть свічку пам'яті! Нехай в кожному вікні запалає вогник нашої шани кожному, хто загинув від рук російсько-кремлівського режиму.
Продразвёрстка (сокращение от словосочетания продово́льственная развёрстка) - политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых («хлеб»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] и других продуктов, проводившаяся в период с 1916 по 1921 год. Начало продразвёрстки было положено правительством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи в ноябре (декабре) 1916 года и продолжено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Временным (в виде «хлебной монополии») а затем и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Советским правительством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [
«Хлебная монополия» была подтверждена Декретом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Совета народных комиссаров от 9 мая 1918 года. Повторно продразвёрстка введена советской властью в начале января 1919 года в условиях Гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 года «продовольственной диктатуры». Продразвёрстка стала частью политики «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC военного коммунизма » и производилась путём принудительного изъятия у крестьян хлеба и других продуктов по установленной («развёрстанной») норме продукта и государственным ценам.
Методы, применявшиеся советской властью при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооружённые выступления крестьян. 21 марта 1921 года продразвёрстка была заменена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 продналогом , что положило начало переходу к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F новой экономической политике .
«Ваша задача - доставать зерно всеми способами, - учил "активистов" в 1932 году на Украине Хатаевич. - Не бойтесь употреблять крайние средства. За вами стеной будет стоять партия».
«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности.
ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИМ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.
ЭТО СТОИЛО МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, НО КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА, МЫ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ»
https://petrosagaidak.livejournal.com/162722.html
Ме́ндель Ма́ркович Хатае́вич - советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Средне-Волжского областного комитета ВКП в 1928-1932 годах и Днепропетровского обкома КПУ в 1933-1937 годах. Кавалер ордена Ленина.
кто был идеологом и исполнителем Голодомора Украинцев 1922 -23 г.г. 1932-1933г.г.:
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти
в срср в1917 - 1940 г . г .
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управлецев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
погибшим
от рук нелюдей .
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства,
сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи.
Я далёк от антисемитизма,
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах,
в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах,
я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков --На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
Від ч*Леніна-Ульянова-Бланка:
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«Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину»
«Потерять Украину - потерять голову!»
«Поместить полтора миллиона армии на Украине, чтобы они помогали усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особо ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине».
«Надо расширить применение расстрелов на Украине. Без этого построить социализм невозможно»
«Без ВЧК и других подобных карательных репрессивных органов советская власть существовать не может».
«Допустимо и возможно, что погибнет и 90% населения, чтобы оставшимся в живых 10% удалось дожить до всемирной революции и до социализма».
Уинстон Черчилль в мемуарах.
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"Они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны. Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом. Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции. Они загрязнили урожайные районы. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток."
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- Горькому (Нижнему Новгороду) - 10 тыс. тонн
- Ленинграду - 14 тыс. тонн
- Иваново - 15 тыс. тонн
- Закавказью - 20 тыс. тонн
- Москве - 50 тыс. тонн
Часть зерна, отобранного у обреченных на голодную смерть украинских крестьян, за бесценок шла на Запад, часть - на прокорм грабителей.
Рукописи не горят!
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Напомним
имена и фамилии основных идеологов и исполнителей во власти.. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс.Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей.Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей.Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
Такие трагедии вводятся в историю, чтобы помнили и чтобы это никогда не повторилось.
Как любят говорить расеяне - не забудем, не простим.
Вот и я расскажу своим внукам, что такое забывать и прощать нельзя
СООБЩЕНИЕ
Всесоюзного переселенческого комитета при Совнаркоме СССР
о переселении на Украину с других территорий страны
29 декабря 1933 года. Срочно. Секретно.
Нач. ГУЛАГУ ОГПУ тов. Берману
ВПК при СНК СССР при сем препровождает оперсводку № 38 о переселении на Украину по состоянию на 28 декабря с. г. Одновременно ВПК при СНК СССР сообщает, что преподанный план переселения выполнен на 104,76%. Всего переселено 21856 колхозных хозяйств, 117149 человек, 14879 лошадей и 38705 голов разного скота (в число последних входят телки, свиньи и овцы).
Приложение по тексту.
Секретно
Сводная ведомость об отправлении эшелонов с переселенцами на
Украину по состоянию на 28 декабря 1933 года
Область отправления - Область прибытия Количество % выполнения
хозяйств лошадей коров разного скота эшелонов
Горьковская -Одесская 2120 1348 2062 2050 35 106
Ивановская -Донецкая 3527 1619 3498 1980 44 104
БССР -Одесская 4630 3864 5295 10924 61 103
ЦЧО -Харьковская 4800 2329 3472 56441 80 106,6
Западная - Днепропетровская 6679 5719 7571 18097 109 102,7
(ЦЧО - Центрально-Чернозёмная область: Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская губернии с центром в г.Воронеже.)
1. На 28 декабря 1933 г. отправлено 329 эшелонов, 21856 хозяйств, 117149 членов семей, 14879 лошадей, 21896 коров и 38702 голов разного скота.
2. План перевозок колхозников на Украину окончен и выполнен на 104,7%.
Зам. Председателя ВПК при СНК СССР Рудь
(ПДАНГ СРСР, ф. 3675, оп. I, спр. 33, арк. 56. Ориг.)
АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эш., из Горького в Одесскую второй раз - 141 эш, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эш.. Из Ивановской в Донецк - 147 эш.. и много - много других москалей и эшелонов, которые устанавливаются. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи красивых украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
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АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення навіть за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
Почему же тогда евреи не забывают о Холокосте?
Во времена голода моя бабушка с соседкой решили идти пешком в Киев из Житомирской области, чтобы продать свої сережки и купить какой-нибудь еды. А маленькую маму и ребенка соседки оставили на старенького деда, который уже не вставал. В хате было холодно и дидусь обнял детей, чтобы не мерзли.
Когда бабушука с соседкой вернулись из Киева дед уже помер, а детей так и обнимал. Ели достали детей из-под его окоченевших рук...
Разве такое можно простить?!
А ведь Зюзий в день Голодомора, кепкував над этим.
Тогда он для меня тоже умер.
Натомість у - відповідь--
отримав зливу.мстивих .відгуків недоброзичливців: " Сколько можно !? "... " Спам!" " Уже неинтересно..." Очевидно: І дотепер /поруч з нами / жирують і кермують нами виповзні отих ГПУ--шників. НКВД--шників. рупорів " русского мира ". яких так несамовито дратує відзначення трагедії українського народу /а ми все-так же вірно любимо своїх воріженьок та щоразу вибераємо та обераємо їх.../
отот
І зараз їх багато, навіть у керівництві України.
А ви, про те що було, розказуйте своїм дітям і внукам. А ті розкажуть своїм. Ось те, що ми можемо і маємо зробити...