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Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У ХХ сторіччі українці тричі пережили масовий голод: у 1921-1923-му, 1932-1933-му і 1946-1947 роках. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. 18 листопада 1932 року вийшла постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", яка передбачала покарання за невиконання планів заготівлі зерна – сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса. Згодом перелік компенсаційних харчів було розширено картоплею і салом, наприкінці року – продуктами тривалого зберігання. Окрім того, видана цього ж дня постанова "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп" дозволяла відбирати у селян хліб за статтею "контрреволюційні злочини".

26 листопада вийшов наказ наркома юстиції і генерального прокурора УРСР, в якому наголошувалося на тому, що "репресії є одним із потужних засобів подолання класового спротиву хлібозаготівлі". Таким чином, штучно створений голод став добре продуманою та ретельно замаскованою каральною операцією.

Передусім, в українських селян було відібрано вирощене ними зерно, далі численними натуральними штрафами та обшуками були відібрані останні запаси продовольства. У грудні 1932 року у 82 районах України була заборонена торгівля продуктами, також припинилися поставки промислових товарів. На початку 1933 року забороною виїзду із охопленої голодом України селян було позбавлено останніх надій на порятунок.

Читайте також: Голодомор офіційно визнали геноцидом уже 15 держав, - заступник глави МЗС Боднар

Терор голодом, що тривав в Україні протягом 22-х місяців, забрав життя майже 4 млн людей.

Упродовж десятиліть тема Голодомору була табуйованою. Допоки існував комуністичний режим, навіть говорити про голод тих років було суворо заборонено. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні, відповідно до закону від 28 листопада 2006 року "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", голод 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

7 грудня 2016 року українські парламентарії закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав світу. Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам’ять його жертв. Крім того, Голодомор 1932-1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

Загальнонаціональні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні. Цього дня передбачені жалобні заходи, проведення тематичних наукових, інформаційних та культурно-мистецьких заходів, виставок, презентацій документів, фото- і відеоматеріалів. Разом з тим, на території України буде приспущено Державний прапор.

Читайте також: Президент Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

О 16:00 в кожній домівці українці запалять свічки пам’яті та приєднаються до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Автор: 

голодомор (402) пам’ять (1183)


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Топ коментарі
+25
Той хто реготав з Голодомору.
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27.11.2021 09:08
+23
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27.11.2021 09:02
+17
ПАМ"ЯТАЄМО...

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27.11.2021 09:22
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27.11.2021 09:02 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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27.11.2021 09:56 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/28/156619/ Невідомі фото Голодомору інженера Вінербергера.
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27.11.2021 09:03 Відповісти
Щоденники Голодомору. https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/11/27/158564/ «Дожди идут все время... А люди мрут своим чередом»
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27.11.2021 09:04 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/12/1/158581/ Шанс на виживання: Київ у роки Голодомору.
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27.11.2021 09:05 Відповісти
Судячи з новин, що майже весь цьогорічний врожай продовольчого зерна вивезений за кордон, то нас чекає хоч не голодомор то значне подорожання хліба.
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27.11.2021 09:05 Відповісти
Хотелось бы почитать. Дайте ссылку, пожалуйста.
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27.11.2021 09:08 Відповісти
Радянська влада розбивала та конфісковувала жорна, щоб позбавити вмираючих селян можливості подрібнити будь-яке насіння і приготувати їжу. П'ять колосків у руках символізують «Закон про п'ять колосків». Крадіжкою державн.майна вважалися навіть декілька колосків, зірваних дитиною.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/11/26/158549/ Ґарет Джонс: Усюди було чути крики - «У нас нема хліба. Ми вмираємо»
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27.11.2021 09:10 Відповісти
Я спросил про урожай 2021-го года.
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27.11.2021 09:15 Відповісти
Здохни, мерзота.
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27.11.2021 09:57 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/23/156592/ Переддень трагедії. Щоденники Голодомору
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27.11.2021 09:11 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2016/11/25/149352/ Голодомор у Харкові: коло життя, коло смерті, чорні нитки історії
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27.11.2021 09:13 Відповісти
Вы мой вопрос внимательно прочитали?
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27.11.2021 09:16 Відповісти
Хіба когось хвилює, що ти торчок?
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Вот и я не нашёл информации, что весь урожай зерна 2021-го года уже вывезен из Украины за границу. Даже в оппозиционных СМИ.
Спасибо, г-н министр, что уделили мне внимание.
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27.11.2021 09:26 Відповісти
Не сваритися хоча би у такій темі (
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27.11.2021 09:31 Відповісти
Согласен. И врать в такой теме тоже не следует.
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27.11.2021 09:34 Відповісти
Він просто не поняв вашого питання
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27.11.2021 09:36 Відповісти
Кстати, я никого не оскорблял.

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27.11.2021 09:38 Відповісти
До речі мені не приємно коли в день пам'яті жертв голодомору , згадують цю нікчемну владу
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27.11.2021 09:50 Відповісти
Потерпіть, відчуєте.
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27.11.2021 09:55 Відповісти
Криворагульній ЗеКрисі треба "сойтісь по середине" і "прекратить стрелять " ... а ви пишете про якийсь "синьйор - голодомор" . Цікаво , а чиї цитати я використовую ...
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27.11.2021 09:05 Відповісти
Запали свічку пам'яті у своєму вікні в 16:00.
ЗСУ - День пам'яті жертв Голодомору.
https://www.youtube.com/watch?v=hosnn1RXl9E
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27.11.2021 09:06 Відповісти
Про загиблих від Голодомору українських дітей. «ТИ ПРИНІС МЕНІ ЯБЛУКО?»
Відео інформаційної кампанії Українського інституту національної пам'яті, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=RTJN2OgWqek
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27.11.2021 09:07 Відповісти
Той хто реготав з Голодомору.
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27.11.2021 09:08 Відповісти
Они правнуки других людей …
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27.11.2021 09:45 Відповісти
Є хоч щось українське з чого б воно не знущалось?

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27.11.2021 11:10 Відповісти
Це лише один,з низки численних страшних злочинів лапатних покидьків-вбивць проти українського народу...Пам'ятаймо...
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27.11.2021 09:10 Відповісти
История скреп


@Skrepo_history

·
https://twitter.com/Skrepo_history/status/1464360629502980099 8 ч



Украина 1932-33 гг. - У крестьян отобрано всё зерно. За спрятанную горсть пшеницы - расстрел. - Запрещено покидать населенные пункты и переезжать в другие. - Целые сёла берутся в блокаду пока полностью не вымирают. Голодомор? Геноцид? Нет. "Продовольственные затруднения"...

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27.11.2021 09:11 Відповісти
Радянський геноцид в Україні - це помста за свободу, незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше - геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року.
Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав.
І зараз наш обов'язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор - аморально. (с) Петро Порошенко
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27.11.2021 09:16 Відповісти
Не радянський геноцид, а російський геноцид.
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27.11.2021 09:56 Відповісти
ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УРСР середини 1930-х років

00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:

I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев

2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн

3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман

4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский

5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм

6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец

Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)

За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:

75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших

П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)

За матеріалами:

1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.

ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Найголовнішим був смотрящій за Україною - Петровський.
На честь цього підараса було названо місто на Дніпрі!
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27.11.2021 09:24 Відповісти
ПАМ"ЯТАЄМО...

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27.11.2021 09:22 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUgrqszxmodmnCHmIYPFQH9zllZKPfTRiPMEsCdgTI_3Uo0WQW8VE3KdjNdgoeVJNJRAs7yoMfPX7oi5mbOFjFz5_TnE_fscSAxl9qJmMW3nYmOESJ7s2DsccgKNl3GxEA&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

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Спочатку був червоний терор та війна проти України й українців, потім три Голодомори та масові репресії, зрештою, Москва завжди приходила в кожну домівку, до кожної родини, заглядала в кожну душу і хотіла вбити три основні фундаментальні цінності - волю до життя на своїй землі, рідну мову та цінності, що з молоком матері передають кожному, хто жив в Україні.

Саме тому, Голодомор став найстрашнішою операцією кремлівсько-більшовицької в історії людства. Метою будо забрати все - від прагнення свободи та господарювання на своїй землі до почуття гідності та приналежності до Українського народу.

Голодомор - це також війна. Війна страшного ворога, який досі намагається знищити Україну, від сходу до заходу.

Сьогодні протягом дня згадуємо та вшановуємо пам'ять мільйонів вбитих та закатованих голодом.

Сьогодні, о 16.00, запаліть свічку пам'яті! Нехай в кожному вікні запалає вогник нашої шани кожному, хто загинув від рук російсько-кремлівського режиму.
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27.11.2021 09:23 Відповісти
Все начиналось до Голодомора...в 1928-29гг.продразвестки...колхозы...,краснопузые НКВДшные крысы отнимали курей гусей утей коров свиней и продукты питания...
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27.11.2021 09:24 Відповісти
Скільки разів тобі казать : перед тим як щось пишеш - ПЕРЕВІР ЧИ НЕ ПИШЕШ ТИ ДУРНИЦЮ!!!
Продразвёрстка (сокращение от словосочетания продово́льственная развёрстка) - политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых («хлеб»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] и других продуктов, проводившаяся в период с 1916 по 1921 год. Начало продразвёрстки было положено правительством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи в ноябре (декабре) 1916 года и продолжено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Временным (в виде «хлебной монополии») а затем и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Советским правительством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [

«Хлебная монополия» была подтверждена Декретом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Совета народных комиссаров от 9 мая 1918 года. Повторно продразвёрстка введена советской властью в начале января 1919 года в условиях Гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 года «продовольственной диктатуры». Продразвёрстка стала частью политики «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC военного коммунизма » и производилась путём принудительного изъятия у крестьян хлеба и других продуктов по установленной («развёрстанной») норме продукта и государственным ценам.

Методы, применявшиеся советской властью при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооружённые выступления крестьян. 21 марта 1921 года продразвёрстка была заменена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 продналогом , что положило начало переходу к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F новой экономической политике .
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27.11.2021 09:34 Відповісти
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27.11.2021 09:26 Відповісти
Пам'ятаю і НЕ ПРОБАЧУ!
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27.11.2021 09:29 Відповісти
На сегодня РАБссия придумала новый способ терроризма под названием "Гаванский Синдром"...болеют неизвестной болезнью послы США и их семьи в разных странах Мира...сообщает сайт Украина 24...
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27.11.2021 09:33 Відповісти
«ЗГАДАЙТЕ НАС - БО МИ Ж КОЛИСЬ ЖИЛИ. ЗРОНІТЬ СЛЬОЗУ І ХАЙ НЕ ГАСНЕ СВІЧКА!»
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27.11.2021 09:37 Відповісти
В молодости мне бабушка рассказывала о Голодоморе,но не очень долго...минут 5-7 потом начинала плакать долго...,все ее рассказы я записывал на батин магнифон катушечный "Дайна"...там было две скорости 2 и 9...,скорость 2 была экономной...,потом уже став взрослым все записи уже лет через 10 я передал обществу "Мемориал"....,где сейчас этот материал не знаю....,к сожалению...надеюсь что у надежных людей...
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27.11.2021 09:43 Відповісти
5 ноября 1932 года Вячеслав Молотов (в 1931-1932 годах Молотов, наряду с другими высшими партийными руководителями, в качестве чрезвычайного уполномоченного занимался форсированием хлебозаготовок на юге Украины ) и 2-Й СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б) УКРАИНЫ ХАТАЕВИЧ направили директиву обкомам партии, требуя от них срочных и решительных действий по выполнению закона от 7 августа 1932 года «с обязательным и быстрым проведением репрессий и беспощадной расправы с преступными элементами в правлениях колхозов».
«Ваша задача - доставать зерно всеми способами, - учил "активистов" в 1932 году на Украине Хатаевич. - Не бойтесь употреблять крайние средства. За вами стеной будет стоять партия».
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27.11.2021 09:46 Відповісти
В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:

«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности.

ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИМ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.

ЭТО СТОИЛО МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, НО КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА, МЫ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ»



https://petrosagaidak.livejournal.com/162722.html

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27.11.2021 09:50 Відповісти
Мразота. Вбивця.
Ме́ндель Ма́ркович Хатае́вич - советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Средне-Волжского областного комитета ВКП в 1928-1932 годах и Днепропетровского обкома КПУ в 1933-1937 годах. Кавалер ордена Ленина.
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27.11.2021 11:13 Відповісти
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27.11.2021 11:13 Відповісти
Смотрим историю -
кто был идеологом и исполнителем Голодомора Украинцев 1922 -23 г.г. 1932-1933г.г.:
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html

Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти
в срср в1917 - 1940 г . г .
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управлецев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
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27.11.2021 09:55 Відповісти
Багатостраждальна Україна,нащо тобі до усіх страждань був потрібен ще і зелох?
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27.11.2021 09:58 Відповісти
Царство НЕБЕСНОЕ ,
погибшим
от рук нелюдей .
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27.11.2021 10:06 Відповісти
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства,
сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи.
Я далёк от антисемитизма,
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах,
в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах,
я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков --На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
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27.11.2021 09:59 Відповісти
Нічого, крім цитат, до річниці Голодомору.

Від ч*Леніна-Ульянова-Бланка:
======================
«Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину»
«Потерять Украину - потерять голову!»
«Поместить полтора миллиона армии на Украине, чтобы они помогали усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особо ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине».
«Надо расширить применение расстрелов на Украине. Без этого построить социализм невозможно»
«Без ВЧК и других подобных карательных репрессивных органов советская власть существовать не может».
«Допустимо и возможно, что погибнет и 90% населения, чтобы оставшимся в живых 10% удалось дожить до всемирной революции и до социализма».

Уинстон Черчилль в мемуарах.
======================
"Они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны. Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом. Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции. Они загрязнили урожайные районы. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток."

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27.11.2021 10:00 Відповісти
Постановление ЦК КП (б)У от 19 ноября 1932 г. про вывоз из Украины пшеницы и пшеничной муки в другие регионы СССР:
=================================================================
- Горькому (Нижнему Новгороду) - 10 тыс. тонн
- Ленинграду - 14 тыс. тонн
- Иваново - 15 тыс. тонн
- Закавказью - 20 тыс. тонн
- Москве - 50 тыс. тонн
Часть зерна, отобранного у обреченных на голодную смерть украинских крестьян, за бесценок шла на Запад, часть - на прокорм грабителей.
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27.11.2021 10:02 Відповісти
Историю нельзя переписать и уничтожить ...
Рукописи не горят!
*****
Напомним
имена и фамилии основных идеологов и исполнителей во власти.. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс.Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей.Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей.Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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27.11.2021 10:13 Відповісти
З листа першого секретаря Дніпропетровського обкому партії М. М.Хатаєвича (Мендель Хатаєвич - колишній секретар Середньоволзького обкому) до ЦК ВКП(б), датований початком1933 р.. Там він пише: - «Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну!»
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27.11.2021 10:23 Відповісти
Мендель Хатаєвич тоже москаль?)
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27.11.2021 11:05 Відповісти
"А какая разница" (с)
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27.11.2021 11:16 Відповісти
Вікіпедія - "У Бабиному Яру поховані жертви Голодомору, яких було знищено російсько-радянським керівництвом у 1932-33 роках (точні дані по кількості загиблих невідомі)." - може тому там досі відмовляються проводити будь які розкопки?
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27.11.2021 10:15 Відповісти
В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах, плюс репрессии, переселение, подселение в Украину других народов Сейчас мы имеем то население в Украине, которое вывело лабораторно нам Московия, такое же твориться и в других бывших и существующих колониях Московии. Подсадной народ заявляет что их родственники не голодали и им государство дало пустые дома в Украине, Нужно ещё какое то время чтобы всё советское лабораторное покинуло земли Украины
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27.11.2021 10:20 Відповісти
Памятаємо що робили з нами маскалі та сіоністи !!!
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27.11.2021 10:47 Відповісти
У селі всіх російськомовних вважали євреями...раніше дивувався, зараз - ні.
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27.11.2021 10:55 Відповісти
Майже щотижня в кутку телевізора горить свічка...Ми що,нація перманентного трауру?П"ять років я прожив в Штатах і нічого подібного не бачив...Там можуть оголосити траур внаслідок якоїсь трагічної подіі,але ніколи не вводять його в історію...
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27.11.2021 10:50 Відповісти
Там была такая трагедия как в Украине, когда погибли миллионы?
Такие трагедии вводятся в историю, чтобы помнили и чтобы это никогда не повторилось.

Как любят говорить расеяне - не забудем, не простим.
Вот и я расскажу своим внукам, что такое забывать и прощать нельзя
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27.11.2021 13:45 Відповісти
Земля пухом всем жертвам голодомора.устроеннго режимом сталиняно(двойник)микоянов.Держись Украина.
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27.11.2021 10:53 Відповісти
Спасибо тебе
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27.11.2021 13:46 Відповісти
ЗАБУТИ ПРО ЦЕ - ТО ВЕЛИКИЙ ГРІХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ І ПЕРЕД БОГОМ Я ОСОБИСТО ПАМЯТАЮ ЩО В 47 РОЦІ РАЗОМ З БРАТОМ БУЛИ ПУХЛИМИ З ГОЛОДУ А ТАКОЖ СМАК КОРЖІВ З ЛОБОДИ ТА КРОПИВИ І ЩОДЕННО ДЯКУЮ БОГУ ЗА ХЛІБ-СІЛЬ
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27.11.2021 10:54 Відповісти

СООБЩЕНИЕ
Всесоюзного переселенческого комитета при Совнаркоме СССР
о переселении на Украину с других территорий страны
29 декабря 1933 года. Срочно. Секретно.
Нач. ГУЛАГУ ОГПУ тов. Берману
ВПК при СНК СССР при сем препровождает оперсводку № 38 о переселении на Украину по состоянию на 28 декабря с. г. Одновременно ВПК при СНК СССР сообщает, что преподанный план переселения выполнен на 104,76%. Всего переселено 21856 колхозных хозяйств, 117149 человек, 14879 лошадей и 38705 голов разного скота (в число последних входят телки, свиньи и овцы).
Приложение по тексту.

Секретно

Сводная ведомость об отправлении эшелонов с переселенцами на
Украину по состоянию на 28 декабря 1933 года

Область отправления - Область прибытия Количество % выполнения
хозяйств лошадей коров разного скота эшелонов
Горьковская -Одесская 2120 1348 2062 2050 35 106
Ивановская -Донецкая 3527 1619 3498 1980 44 104
БССР -Одесская 4630 3864 5295 10924 61 103
ЦЧО -Харьковская 4800 2329 3472 56441 80 106,6
Западная - Днепропетровская 6679 5719 7571 18097 109 102,7
(ЦЧО - Центрально-Чернозёмная область: Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская губернии с центром в г.Воронеже.)

1. На 28 декабря 1933 г. отправлено 329 эшелонов, 21856 хозяйств, 117149 членов семей, 14879 лошадей, 21896 коров и 38702 голов разного скота.
2. План перевозок колхозников на Украину окончен и выполнен на 104,7%.
Зам. Председателя ВПК при СНК СССР Рудь
(ПДАНГ СРСР, ф. 3675, оп. I, спр. 33, арк. 56. Ориг.)
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27.11.2021 11:00 Відповісти

АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эш., из Горького в Одесскую второй раз - 141 эш, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эш.. Из Ивановской в Донецк - 147 эш.. и много - много других москалей и эшелонов, которые устанавливаются. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи красивых украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
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27.11.2021 13:13 Відповісти
Українців вбивала на якась розмита влада іудо-більшовиків, а конкретні люди, що мають ім'я та прізвище. Пам'ятайте про це.
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27.11.2021 11:03 Відповісти
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27.11.2021 11:16 Відповісти
Євреї організували голодомор в Україні, тепер захопили владу. Ізраїль до сих пір не визнав Голодомор в Україні, но їх євреї ставлять свої мінори в Києві та по всій країні
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27.11.2021 12:31 Відповісти
Мой дед, рассказывал, что его соседка убила самого младшего ребенка, чтобы накормить семью...
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27.11.2021 12:53 Відповісти
Наслідки штучного голодомору цього цілеспрямованого злочину проти окупованої України (УНР) виявилися жахливими.

АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення навіть за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
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27.11.2021 13:06 Відповісти
Світла пам'ять невинним жертвам кривавих мацкалів
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27.11.2021 13:27 Відповісти
Кто-то тут говорит о том, что пора забывать и прощать? Никогда!!!
Почему же тогда евреи не забывают о Холокосте?

Во времена голода моя бабушка с соседкой решили идти пешком в Киев из Житомирской области, чтобы продать свої сережки и купить какой-нибудь еды. А маленькую маму и ребенка соседки оставили на старенького деда, который уже не вставал. В хате было холодно и дидусь обнял детей, чтобы не мерзли.
Когда бабушука с соседкой вернулись из Киева дед уже помер, а детей так и обнимал. Ели достали детей из-под его окоченевших рук...

Разве такое можно простить?!
А ведь Зюзий в день Голодомора, кепкував над этим.
Тогда он для меня тоже умер.
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27.11.2021 14:09 Відповісти
Якраз євреї разом з росіянами найбільш агресивно і заперечують голодомор. Ми маємо про це говорити і знати хто ворог України.
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27.11.2021 19:27 Відповісти
--Минулого року мав необережність/ із спогадів моїх : діда Пилипа та бабці Антоніни /написати про те .як пухло й вимерало наше .степове. село Табунчиське . що на півдні Кіровоградщини / де найкращі світі чорноземи.../ Про те . як молда жінка . багатодітна мати. задля того .щоб нагодувати смертельно-- зголоднілих діточок-- зварила найменьшіньку Даринку ...
Натомість у - відповідь--
отримав зливу.мстивих .відгуків недоброзичливців: " Сколько можно !? "... " Спам!" " Уже неинтересно..." Очевидно: І дотепер /поруч з нами / жирують і кермують нами виповзні отих ГПУ--шників. НКВД--шників. рупорів " русского мира ". яких так несамовито дратує відзначення трагедії українського народу /а ми все-так же вірно любимо своїх воріженьок та щоразу вибераємо та обераємо їх.../


отот
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27.11.2021 14:11 Відповісти
Хвіча, отак Росія вбивала українців, як того хотіли хатаєвичі , леніни, кагановичі. А тих ,які змогли вижити робили манкуртами., людьми із стертою памяттю
І зараз їх багато, навіть у керівництві України.
А ви, про те що було, розказуйте своїм дітям і внукам. А ті розкажуть своїм. Ось те, що ми можемо і маємо зробити...
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27.11.2021 14:26 Відповісти
Я 1948 року народження. Тобто народився через якихось 15 років після Голодомору 1932-1933 року. Коли підріс і був уже в свідомому віці, ще було багато живих свідків, які пережили те жахіття. Це були і мої батьки. Батько 1912 р.н., мама 1920 р.н.. Змалку чув про голодовку - слова Голодомор ще не було. Завжди, коли згадую їхні розповіді та розповіді інших людей, мене огортає суміш смутку та величезної злості на все і всіх, хто організував та здійснював масове вбивство українців. Ще повинен сказати, що Голодомор змінив етнічний склад населення України. В значній мірі оте рускамірство та малоросійство, яке робить Україну неукраїнською є наслідком Голодомору - геноциду українського етносу.
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27.11.2021 14:30 Відповісти
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27.11.2021 15:34 Відповісти
Вічна пам'ять замордованим сталінським режимом.
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27.11.2021 19:21 Відповісти
Вічна пам'ять жертвам злочинної комуністичної влади.
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27.11.2021 20:47 Відповісти
 
 