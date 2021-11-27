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Президент Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Президент Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи, які мають бути проведені у 2022 - 2023 роках у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №598/2021 "Про заходи у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні - геноциду Українського народу" опубліковано на сайті глави держави.

З метою належної організації та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932- 1933 років - геноциду українського народу, гідного ушанування пам'яті жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні, відповідно до указу Президента, Кабінет Міністрів має створити організаційний комітет.

Його співголовами Володимир Зеленський визначив Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 85% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

До складу комітету ввійдуть учені, представники громадських об'єднань, центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

На основі пропозицій організаційного комітету затверджується план заходів на 2022 - 2023 роки, присвячених 90-м роковинам Голодомору.

Такі заходи передбачають, зокрема, проведення у День пам'яті жертв голодоморів у Києві та інших населених пунктах меморіальних заходів; організацію у 2023 році Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору; висвітлення теми голодоморів першої половини XX століття в Україні в художніх та творчих проєктах, у тому числі у творах кінематографії; випуск в обіг поштової марки і конверта тощо.

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Водночас мають бути вирішені питання щодо встановлення в інших державах пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам Голодомору 1932 - 1933 років, створення і відкриття у Вашингтоні, столиці США, музейної експозиції Голодомору в Україні, завершення реконструкції першої черги та будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, спорудження у Києві пам'ятника досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Також мають бути вирішені питання щодо забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору, забезпечення в установленому порядку фінансування видатків на їх організацію та проведення.

У зв'язку з цим доручення також отримали Міністерство закордонних справ, обласні держадміністрації та КМДА.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Це той що "жартував" про "Сіньор Голодомор"
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27.11.2021 00:35
+23
**** руснявая. Это какой мразью надо быть, шоб придумать "шутку" про "сеньор голодомор". И какими мразотами надо быть, шоб над этом ржать.
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27.11.2021 00:44
+16
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27.11.2021 00:44
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Це той що "жартував" про "Сіньор Голодомор"
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27.11.2021 00:35 Відповісти
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27.11.2021 00:36 Відповісти
а кто устроил голодомор не одноплеменники ли шута горохового?
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27.11.2021 12:50 Відповісти
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27.11.2021 12:51 Відповісти
как же этого выродка могли выбрать президентом?

Сеньйор голодомор. Нагадаємо вам про що жартував Вовочка
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27.11.2021 12:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PebRZgEszGY
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27.11.2021 13:00 Відповісти
Знайдіть там хоч одного гоя. Жидівська, кривава наволоч.
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27.11.2021 16:01 Відповісти
Може, не треба, Бубон? Сиди собі тихенько в ОПі а то знову налякають.
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27.11.2021 00:37 Відповісти
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27.11.2021 00:44 Відповісти
**** руснявая. Это какой мразью надо быть, шоб придумать "шутку" про "сеньор голодомор". И какими мразотами надо быть, шоб над этом ржать.
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27.11.2021 00:44 Відповісти
Ті і ржали хто це вибрали.
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27.11.2021 00:48 Відповісти
Кстати, Панове, вот списки жертв геноцида Голодомора 1932-33 годов. Может быть, кто-то захочет своих поискать. Я своих нашел, 8 человек.
http://victimsholodomor.org.ua
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27.11.2021 00:58 Відповісти
і подякувати ні рука ні язик...за прізвищем тільки 4 сторінки по 30 душ. і це не усі населені пункти...............
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27.11.2021 01:33 Відповісти
Це біль всього народу,яка залишиться з нами допоки ми будем існувати.
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27.11.2021 11:27 Відповісти
А знаєте чому став можливим геноцид та голодомор? Тому що роззброїли людей, і вони не змогли себе захистити від влади. Тепер розумієте, чому право людини на володіння зброєю у американців, записано у них в конституції?
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27.11.2021 01:55 Відповісти
Эта гнида не имеет морального права рот свой вонючий открывать по этому поводу.
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27.11.2021 03:40 Відповісти
зеленский высадит пердючку на автобус ?
что ещё от айкокса ожидать ?
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27.11.2021 05:13 Відповісти
ну прямо коля-каклета или коля-героин тищенко... у того праздник годовщина трагедии в Чернобыле... вы там наверху уже совсем бабахнулись или вообще?
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27.11.2021 05:36 Відповісти
а вообще-то надо знать имена тех, кто организовал голодомор... а именно - Слуцкий Абрам Аронович, Герцовский Аркадий Яковлевич, Арпюк Мотель Израилевич, Дейч Арнольд Генрихович (хотя и был нелегалом, завербовавшим кембриджскую пятерку), Бабушкин Марк Абрамович, Розебрандт Абрам Борисович, Левин Абрам Михайлович, Буздес Абрам Моисеевич, Коссой Афраам Иосифович, Берг Исай Давидович, Бжозовский Игнатий Фадеевич, Берман Магний Львович, Пассов Зельман Исаевич... а еще пусть ашкенази спросит у наливайченко о том, какую просьбу высказал раввин в Украине, когда наливайко (ставленник ахметки) хотел опубликовать эти имена для народа Украины...
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27.11.2021 05:47 Відповісти
Це той що реготав з Голодомору?
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27.11.2021 08:58 Відповісти
А "Синьор Голодомор" визначив заходи по забезпеченню його охорони під час сьогорічнього відзначення дня Голодомору? Люди будуть відтіснені на значну відстань, щоб не було чутно криків ганьби, чи їх взагалі на гарматний постріл не допустять?
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27.11.2021 10:58 Відповісти
Тебя в роддоме башкой на кафельный пол не роняли?
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27.11.2021 12:56 Відповісти
Это тебя уронили. В всем мире Украинцы поминают жертв голодоморов, а у этих макак всегда были праздники и шуточки. Интерестно 73 процента зе макак тоже веселятся?
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27.11.2021 14:54 Відповісти
Тогда ставь метку "сарказм". Бо нихера не смешно
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27.11.2021 15:01 Відповісти
Я думал ты в курсе всех "поминальных мероприятий" зеленых.
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27.11.2021 15:05 Відповісти
У этих идиотов может быть и холокост с банкетом
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27.11.2021 15:22 Відповісти
десь так воно і є...
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28.11.2021 23:32 Відповісти
С целью надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора с 2021-2022 годов - геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XXI века в Украине, согласно указу Президента, Кабинет Министров должен создать организационный Комитет.
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27.11.2021 12:57 Відповісти
начал бы уж лучше голодать або кокс натощак нюхать
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27.11.2021 12:59 Відповісти
Ютьюб удаляет все видосы с критикой Голобородьки...
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27.11.2021 13:08 Відповісти
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27.11.2021 13:13 Відповісти
НАКРЫТЬ НА СТОЛ И ПОМЯНУТЬ (какие еще нужны мероприятия?)!

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27.11.2021 13:22 Відповісти
Мильярд скомуниздил из бюджета...Коломойским сказал спасибо чувак...
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27.11.2021 13:29 Відповісти
В 22-м году, зелох будет "праздновать" голодомор в исправильной колонии строгого режима!
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27.11.2021 13:36 Відповісти
этот зеленый слизняк устроил голодомор пенсионерам в 21 первом
веке,сколько ж лди будут терпеть этих гавнюков в богатейшей
стране!Этих недоносков надо уничтожить до 17колена,чтобы
другим неповадно было.
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27.11.2021 14:33 Відповісти
Маю надію, що буде проголосований у ВР пункт, про визнання того факту, що Голодомор був штучний, та його організаторами були євреї-більшовіки, з метою знищення української нації та захоплення нашої землі.

Надеюсь, что одним из пунктов будет признание того факта, что Голодомор в Украине организовали евреи, для уничтожения украинской нации и захвата наших земель.
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27.11.2021 16:40 Відповісти
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27.11.2021 16:41 Відповісти
По плану. К какому результату приведет этот план?
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27.11.2021 18:30 Відповісти
 
 