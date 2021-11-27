Президент Зеленский определил мероприятия к 90-й годовщине Голодомора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях, которые должны быть проведены в 2022 - 2023 годах в связи с 90-й годовщиной Голодомора в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №598/2021 "О мероприятиях в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа" опубликован на сайте главы государства.

С целью надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XX века в Украине, согласно указу Президента, Кабинет Министров должен создать организационный Комитет.

Его сопредседателями Владимир Зеленский определил Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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В состав комитета войдут учёные, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад.

На основе предложений организационного комитета утверждается план мероприятий на 2022 - 2023 годы, посвященных 90-й годовщине Голодомора.

Такие мероприятия предусматривают, в частности, проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора; освещение темы голодоморов первой половины XX века на Украине в художественных и творческих проектах, в том числе в произведениях кинематографии; выпуск в обращение почтовой марки и конверта.

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В то же время должны быть решены вопросы установления в других государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов, создания и открытия в Вашингтоне, столице США, музейной экспозиции Голодомора в Украине, завершения реконструкции первой очереди и строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида, строительство в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

Также должны быть решены вопросы обеспечения широкого освещения подготовки и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора, обеспечения в установленном порядке финансирования расходов на их организацию и проведение.

В этой связи поручения также получили Министерство иностранных дел, областные госадминистрации и КГГА.

Указ вступает в силу со дня публикации.

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