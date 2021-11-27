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Президент Зеленский определил мероприятия к 90-й годовщине Голодомора

Новости Цензор.НЕТ Общество

Президент Зеленский определил мероприятия к 90-й годовщине Голодомора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях, которые должны быть проведены в 2022 - 2023 годах в связи с 90-й годовщиной Голодомора в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №598/2021 "О мероприятиях в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа" опубликован на сайте главы государства.

С целью надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XX века в Украине, согласно указу Президента, Кабинет Министров должен создать организационный Комитет.

Его сопредседателями Владимир Зеленский определил Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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В состав комитета войдут учёные, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад.

На основе предложений организационного комитета утверждается план мероприятий на 2022 - 2023 годы, посвященных 90-й годовщине Голодомора.

Такие мероприятия предусматривают, в частности, проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора; освещение темы голодоморов первой половины XX века на Украине в художественных и творческих проектах, в том числе в произведениях кинематографии; выпуск в обращение почтовой марки и конверта.

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В то же время должны быть решены вопросы установления в других государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов, создания и открытия в Вашингтоне, столице США, музейной экспозиции Голодомора в Украине, завершения реконструкции первой очереди и строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида, строительство в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

Также должны быть решены вопросы обеспечения широкого освещения подготовки и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора, обеспечения в установленном порядке финансирования расходов на их организацию и проведение.

В этой связи поручения также получили Министерство иностранных дел, областные госадминистрации и КГГА.

Указ вступает в силу со дня публикации.

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Топ комментарии
+32
Це той що "жартував" про "Сіньор Голодомор"
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27.11.2021 00:35
+23
сука руснявая. Это какой мразью надо быть, шоб придумать "шутку" про "сеньор голодомор". И какими мразотами надо быть, шоб над этом ржать.
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27.11.2021 00:44
+16
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27.11.2021 00:44
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Це той що "жартував" про "Сіньор Голодомор"
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27.11.2021 00:35 Ответить
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27.11.2021 00:36 Ответить
а кто устроил голодомор не одноплеменники ли шута горохового?
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27.11.2021 12:50 Ответить
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27.11.2021 12:51 Ответить
как же этого выродка могли выбрать президентом?

Сеньйор голодомор. Нагадаємо вам про що жартував Вовочка
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27.11.2021 12:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PebRZgEszGY
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27.11.2021 13:00 Ответить
Знайдіть там хоч одного гоя. Жидівська, кривава наволоч.
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27.11.2021 16:01 Ответить
Може, не треба, Бубон? Сиди собі тихенько в ОПі а то знову налякають.
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27.11.2021 00:37 Ответить
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27.11.2021 00:44 Ответить
**** руснявая. Это какой мразью надо быть, шоб придумать "шутку" про "сеньор голодомор". И какими мразотами надо быть, шоб над этом ржать.
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27.11.2021 00:44 Ответить
Ті і ржали хто це вибрали.
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27.11.2021 00:48 Ответить
Кстати, Панове, вот списки жертв геноцида Голодомора 1932-33 годов. Может быть, кто-то захочет своих поискать. Я своих нашел, 8 человек.
http://victimsholodomor.org.ua
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27.11.2021 00:58 Ответить
і подякувати ні рука ні язик...за прізвищем тільки 4 сторінки по 30 душ. і це не усі населені пункти...............
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27.11.2021 01:33 Ответить
Це біль всього народу,яка залишиться з нами допоки ми будем існувати.
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27.11.2021 11:27 Ответить
А знаєте чому став можливим геноцид та голодомор? Тому що роззброїли людей, і вони не змогли себе захистити від влади. Тепер розумієте, чому право людини на володіння зброєю у американців, записано у них в конституції?
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27.11.2021 01:55 Ответить
Эта гнида не имеет морального права рот свой вонючий открывать по этому поводу.
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27.11.2021 03:40 Ответить
зеленский высадит пердючку на автобус ?
что ещё от айкокса ожидать ?
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27.11.2021 05:13 Ответить
ну прямо коля-каклета или коля-героин тищенко... у того праздник годовщина трагедии в Чернобыле... вы там наверху уже совсем бабахнулись или вообще?
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27.11.2021 05:36 Ответить
а вообще-то надо знать имена тех, кто организовал голодомор... а именно - Слуцкий Абрам Аронович, Герцовский Аркадий Яковлевич, Арпюк Мотель Израилевич, Дейч Арнольд Генрихович (хотя и был нелегалом, завербовавшим кембриджскую пятерку), Бабушкин Марк Абрамович, Розебрандт Абрам Борисович, Левин Абрам Михайлович, Буздес Абрам Моисеевич, Коссой Афраам Иосифович, Берг Исай Давидович, Бжозовский Игнатий Фадеевич, Берман Магний Львович, Пассов Зельман Исаевич... а еще пусть ашкенази спросит у наливайченко о том, какую просьбу высказал раввин в Украине, когда наливайко (ставленник ахметки) хотел опубликовать эти имена для народа Украины...
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27.11.2021 05:47 Ответить
Це той що реготав з Голодомору?
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27.11.2021 08:58 Ответить
А "Синьор Голодомор" визначив заходи по забезпеченню його охорони під час сьогорічнього відзначення дня Голодомору? Люди будуть відтіснені на значну відстань, щоб не було чутно криків ганьби, чи їх взагалі на гарматний постріл не допустять?
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27.11.2021 10:58 Ответить
Тебя в роддоме башкой на кафельный пол не роняли?
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27.11.2021 12:56 Ответить
Это тебя уронили. В всем мире Украинцы поминают жертв голодоморов, а у этих макак всегда были праздники и шуточки. Интерестно 73 процента зе макак тоже веселятся?
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27.11.2021 14:54 Ответить
Тогда ставь метку "сарказм". Бо нихера не смешно
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27.11.2021 15:01 Ответить
Я думал ты в курсе всех "поминальных мероприятий" зеленых.
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27.11.2021 15:05 Ответить
У этих идиотов может быть и холокост с банкетом
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27.11.2021 15:22 Ответить
десь так воно і є...
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28.11.2021 23:32 Ответить
С целью надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора с 2021-2022 годов - геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XXI века в Украине, согласно указу Президента, Кабинет Министров должен создать организационный Комитет.
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27.11.2021 12:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
начал бы уж лучше голодать або кокс натощак нюхать
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27.11.2021 12:59 Ответить
Ютьюб удаляет все видосы с критикой Голобородьки...
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27.11.2021 13:08 Ответить
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27.11.2021 13:13 Ответить
НАКРЫТЬ НА СТОЛ И ПОМЯНУТЬ (какие еще нужны мероприятия?)!

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27.11.2021 13:22 Ответить
Мильярд скомуниздил из бюджета...Коломойским сказал спасибо чувак...
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27.11.2021 13:29 Ответить
В 22-м году, зелох будет "праздновать" голодомор в исправильной колонии строгого режима!
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27.11.2021 13:36 Ответить
этот зеленый слизняк устроил голодомор пенсионерам в 21 первом
веке,сколько ж лди будут терпеть этих гавнюков в богатейшей
стране!Этих недоносков надо уничтожить до 17колена,чтобы
другим неповадно было.
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27.11.2021 14:33 Ответить
Маю надію, що буде проголосований у ВР пункт, про визнання того факту, що Голодомор був штучний, та його організаторами були євреї-більшовіки, з метою знищення української нації та захоплення нашої землі.

Надеюсь, что одним из пунктов будет признание того факта, что Голодомор в Украине организовали евреи, для уничтожения украинской нации и захвата наших земель.
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27.11.2021 16:40 Ответить
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27.11.2021 16:41 Ответить
По плану. К какому результату приведет этот план?
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27.11.2021 18:30 Ответить
 
 