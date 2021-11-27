Рано говорить о бустерной вакцинации против COVID-19 в Украине, - Ляшко
В Украине еще рано поднимать вопрос о введении бустерной прививки.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, перечислив условия, при которых в стране разрешат дополнительную вакцинацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как минимум мы должны достичь 50% провакцинированного населения, по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - заявил Ляшко.
По словам министра, по состоянию на 26 ноября первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, имеющих иммунитет более шести месяцев - достаточно мало.
Ляшко отметил, что в Украине, в первую очередь, необходимо хотя бы привить как можно больше людей по крайней мере первой дозой.
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они и просрочку покупают за миллионы, плюс доставка тройной тариф...
не зря же синагога засекретила все, что касается закупки шмурдяка..
И это пройдём. Медицина тех времён несопоставима с нынешней.
Всё будет ОК.
а теперь вакцины помогают мутированным штамам побеждать в распостранении короновирус на который сделана вакцина
Красавчік. Давайти і всі ви подякуйте)
Следующий год будет такой что "ковид" детской шалостью покажется.
Риба гниє ії голов,так і оздоровлення має починатися із голови.
а вместо того, чтобы уколоть им бустер сейчас, мы лучше выльем вакцину, потому что у нас министр - идиот????
он себя вообще слышит?????