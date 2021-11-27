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Новости Коронавирус и карантин
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Рано говорить о бустерной вакцинации против COVID-19 в Украине, - Ляшко

Рано говорить о бустерной вакцинации против COVID-19 в Украине, - Ляшко

В Украине еще рано поднимать вопрос о введении бустерной прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, перечислив условия, при которых в стране разрешат дополнительную вакцинацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как минимум мы должны достичь 50% провакцинированного населения, по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - заявил Ляшко.

По словам министра, по состоянию на 26 ноября первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, имеющих иммунитет более шести месяцев - достаточно мало.

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Ляшко отметил, что в Украине, в первую очередь, необходимо хотя бы привить как можно больше людей по крайней мере первой дозой.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Пане Ляшко,опублікуйте свій сертифікат вакцинації із кодом.Адже ми ЗОБОВЯЗАНІ свою вакцинацію показувати майже вже і в туалеті а Вашу вакцинацію ніде не видно як і тих хто приймає закони про обмеження українського народу в його правах прописаних в Конституції України.
Риба гниє ії голов,так і оздоровлення має починатися із голови.
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27.11.2021 10:41
+6
Иметь постоянно циркулирующие в организме антитела со связаными вирусами, называя это иммунитетом, плохая идея.
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27.11.2021 09:58
+6
Штами будуть нові щопівроку, в цьому можна не сумніватися, як і в тому, що конвеєр по виробництву нових вакцин буде рухатися і надалі. Це ж яке золоте дно для фармакомпаній.
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27.11.2021 11:16
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подождем, пока ЕС будет требовать на границе? чтобы были очереди?
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27.11.2021 09:30 Ответить
Євросоюз вважає, що дві дози це не повністю ефективна вакцинація, потрібна третя , бустерна доза! Для того щоб видати такий наказ від МОЗ, про бустерну дозу, що треба мати-..?! Всіх хто вакцинувався в березні потребують, вже, або проведення однієї бустерної дози вакцини, або через 9 місяців повторної вакцинації 2-ма дозами...? Ну а чого ж там, подумаєш якихось там1000000 доз вилили, в унітаз, ну і що..? А ніякому ..., не прийшло в голову запропонувати, організувати щеплення хворим, чи людям похилого віку, яким показана бустерна доза ..? Чи по накатаній схемі наживи,чи дебілізму, закупили з пожежними термінами використання, пройшов термін, ну не встигли, подумаєш-вилили, закупили...вилили...?А тут і по новій треба буде 2-йна вакцинація...?Знову героїчно будуть закупляти і хвалитись, і виливати...??Хто там наведе порядок і коли...?Де наказ?!
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27.11.2021 10:38 Ответить
так смысл был выделить миллионы из бюджета, а то, шо пропапало, им пофиг..
они и просрочку покупают за миллионы, плюс доставка тройной тариф...
не зря же синагога засекретила все, что касается закупки шмурдяка..
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27.11.2021 10:45 Ответить
Начались вбросы от "специалистов"
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27.11.2021 09:37 Ответить
Знову п'ятий вставив палку півшостому?
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27.11.2021 10:01 Ответить
А ведь Планета уже проходила через подобное испытание - "испанка" 1918-1920 г.г.
И это пройдём. Медицина тех времён несопоставима с нынешней.
Всё будет ОК.
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27.11.2021 09:42 Ответить
только тогда вакцин не было и испанка не мутировала,
а теперь вакцины помогают мутированным штамам побеждать в распостранении короновирус на который сделана вакцина
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27.11.2021 10:02 Ответить
дівчата задирайте спідниці, дам бустерну дозу!
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27.11.2021 09:47 Ответить
Ставлю пиво, что ты, ****, представитель "хоть паржом", или "у него *******", на крайняк - ягельный вепс косит под "меснтого", в соответсвии со своим перво ан альным восприятием.
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27.11.2021 09:56 Ответить
Окремий респект пану ЗЕбанату Михайлу Подоляку.
Красавчік. Давайти і всі ви подякуйте)
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27.11.2021 10:00 Ответить
Кайзером під сраку.
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27.11.2021 09:57 Ответить
Буду для красоты употреблять! : Малая! После второй ещё бустерная очень необходима! Что бы точно залетела)))
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27.11.2021 11:15 Ответить
Вылить в мусорник полмиллиона доз вакцины - это для зеленых ********* нормально. Но когда кто-то хочет уколоться сертифицированной в ес вакциной после китайского шмурдяка зеленского-шмыгаля, то это не нормально. Блеать, ну и тупоголовых дегенератов навыбирали 73%!
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27.11.2021 09:54 Ответить
"Китайський шмурдяк" принаймні зроблений за перевіреною десятиліттями методикою, і його зміст хоча би дає привід довіряти йому, як відносно безпечній вакцині. Тоді, як ці Файзери, Модерни - неперевірене, модифіковане казна що, що має купу побічних дій.
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27.11.2021 11:13 Ответить
Иметь постоянно циркулирующие в организме антитела со связаными вирусами, называя это иммунитетом, плохая идея.
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27.11.2021 09:58 Ответить
Чувак,блеать,а ты в чемто прав...((()))...
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27.11.2021 10:05 Ответить
Говорить рано, а вакцины выбрасывают
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27.11.2021 10:04 Ответить
Куриный код себе на дачный нужник нацепи, дятел.
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27.11.2021 10:10 Ответить
та да.... а на 2022 тем не менее заказали уже 25 млн доз (как и на 2023 тоже столько же )))
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27.11.2021 10:11 Ответить
Доживемзь и перееживемзь!)))...
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27.11.2021 10:14 Ответить
и перекрестимся ! ))) шо дожили и пережили !!!
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27.11.2021 10:16 Ответить
Сто пудофф
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27.11.2021 10:26 Ответить
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27.11.2021 10:12 Ответить
Чем выше инфляция - тем больше штаммов, а также криков отчаяния от "политиков".
Следующий год будет такой что "ковид" детской шалостью покажется.
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27.11.2021 10:25 Ответить
Когда дойдём до бустерной дозы, омикрон уже будут колоть чем-то другим, но ЗЕскот будут продолжать бустить, так как бабки уже заплачены, не выкидывать же те поимои.
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27.11.2021 10:33 Ответить
Пане Ляшко,опублікуйте свій сертифікат вакцинації із кодом.Адже ми ЗОБОВЯЗАНІ свою вакцинацію показувати майже вже і в туалеті а Вашу вакцинацію ніде не видно як і тих хто приймає закони про обмеження українського народу в його правах прописаних в Конституції України.
Риба гниє ії голов,так і оздоровлення має починатися із голови.
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27.11.2021 10:41 Ответить
так он и не ревакцинировался, после первой прививки, шлюшко чуть не подохло, теперь боится.. но другие пусть колятся, потому, что откаты им и ко-длой уже получены и освоены..
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27.11.2021 10:48 Ответить
Мне тоже очень интересно. Была ли проверка полицией ковид-сертефикатов тех,кто слетелся на празднование Дня Рождения главы президентского офиса?
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27.11.2021 13:30 Ответить
будешь ждать пока антиваксы прозреют?
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27.11.2021 11:12 Ответить
Штами будуть нові щопівроку, в цьому можна не сумніватися, як і в тому, що конвеєр по виробництву нових вакцин буде рухатися і надалі. Це ж яке золоте дно для фармакомпаній.
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27.11.2021 11:16 Ответить
Боже, какой дебил! и что делать тем, кто кололись в мае-июне?? ждать мифических 50%??? у них же иммунитет обнулится. И нужен будет не бустер, а начало вакцинации с нуля!!!!
а вместо того, чтобы уколоть им бустер сейчас, мы лучше выльем вакцину, потому что у нас министр - идиот????
он себя вообще слышит?????
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27.11.2021 15:19 Ответить
 
 