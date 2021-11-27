Рано говорить о бустерной вакцинации против COVID-19 в Украине, - Ляшко

В Украине еще рано поднимать вопрос о введении бустерной прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, перечислив условия, при которых в стране разрешат дополнительную вакцинацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как минимум мы должны достичь 50% провакцинированного населения, по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - заявил Ляшко.

По словам министра, по состоянию на 26 ноября первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, имеющих иммунитет более шести месяцев - достаточно мало.

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Ляшко отметил, что в Украине, в первую очередь, необходимо хотя бы привить как можно больше людей по крайней мере первой дозой.