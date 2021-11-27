Зарано говорити про бустерну вакцинацію від COVID-19 в Україні, - Ляшко

В Україні ще зарано порушувати питання введення бустерного щеплення.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, перерахувавши умови, за яких в країні дозволять додаткову вакцинацію, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", - заявив Ляшко.

За словами міністра, станом на 26 листопада, першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 42% дорослого населення. Водночас кількість людей, яка має імунітет понад шість місяців - достатньо мала.

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Ляшко зауважив, що в Україні, в першу чергу, необхідно хоча б щепити якомога більше людей принаймні першою дозою.