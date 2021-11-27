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Зарано говорити про бустерну вакцинацію від COVID-19 в Україні, - Ляшко
В Україні ще зарано порушувати питання введення бустерного щеплення.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, перерахувавши умови, за яких в країні дозволять додаткову вакцинацію, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", - заявив Ляшко.
За словами міністра, станом на 26 листопада, першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 42% дорослого населення. Водночас кількість людей, яка має імунітет понад шість місяців - достатньо мала.
Ляшко зауважив, що в Україні, в першу чергу, необхідно хоча б щепити якомога більше людей принаймні першою дозою.
Топ коментарі
+10 Владимир Сливка
показати весь коментар27.11.2021 10:41
+6 Андрей Петрович #495197
показати весь коментар27.11.2021 09:58
+6 Stepan Galuyk
показати весь коментар27.11.2021 11:16
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они и просрочку покупают за миллионы, плюс доставка тройной тариф...
не зря же синагога засекретила все, что касается закупки шмурдяка..
И это пройдём. Медицина тех времён несопоставима с нынешней.
Всё будет ОК.
а теперь вакцины помогают мутированным штамам побеждать в распостранении короновирус на который сделана вакцина
Красавчік. Давайти і всі ви подякуйте)
Следующий год будет такой что "ковид" детской шалостью покажется.
Риба гниє ії голов,так і оздоровлення має починатися із голови.
а вместо того, чтобы уколоть им бустер сейчас, мы лучше выльем вакцину, потому что у нас министр - идиот????
он себя вообще слышит?????