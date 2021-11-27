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Голодомор (319) Епифаний (211)

Почти три десятилетия украинский народ страдал от спланированных голодоморов, - Эпифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти три десятилетия украинский народ страдал от спланированных голодоморов, - Эпифаний

Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти, а его последствия украинцы будут ощущать еще долго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в Фейсбуке.

Глава ПЦУ отметил, что исполнилось 100 лет с начала первого из целого ряда организованных большевиками голодоморов в Украине. Почти три десятилетия украинский народ страдал от намеренно спланированных голодоморов и их последствий, а затем еще несколько десятилетий – от лжи, молчания и запугивания за свидетельство правды о преступлениях.

"Это был не голод, это был спланированный голодомор, и не один, а по меньшей мере три. Это был геноцид в широком смысле этого слова, истребление нашего народа. А опустошенные Голодомором деревни, как вы знаете, потом заселялись переселенцами из соседней страны. Так они тогда "ломали" наш свободолюбивый народ и закрепляли свое владычество на таким образом "овладевших" землях. Из того же Кремля и сегодня продолжают отдавать приказы, которые ежедневно убивают наших братьев и сестер на Востоке Украины", - подчеркнул митрополит.

Он отметил, что Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти. "Его последствия все мы будем чувствовать еще долго, потому что даже те, кто пережил эту беду, имели серьезные психологические и духовные раны, непоправимую боль от потери самых родных – родителей, детей – а это не могло не повлиять на мировосприятие, поведение, характеры", - заметил владыка.

Предстоятель ПЦУ призвал помолиться за всех жертв голодоморов.

Читайте также: Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора

На странице ПЦУ в Facebook отмечается, что сегодня в храмах Церкви, возле крестов и мемориалов будет звучать молитва за души жертв голодоморов в Украине.

"Голодомор был очередным средством покорения нашего народа, оружием для его физического и духовного искалечения, порабощения. Создав для крестьян бесчеловечные условия выживания, коммунистический режим стремился искоренить из душ людей христианское сознание, заставить отречься отцов, веры, языка, забыть о такой присущей нашему народу естественной искренности, благочестии, гостеприимстве, милосердии и любви к ближним", - подчеркнули в ПЦУ.

В Церкви отметили, что сегодня все украинцы и люди доброй воли в Украине и за ее пределами объединяются в памяти, которая побуждает взглянуть друг на друга и понять, насколько мы все родственны друг другу, как много нас объединяет и как важно не потерять все то, что получено такой дорогой ценой.

"Только в единстве и вместе мы способны преодолеть все испытания и найти правду, как бы глубоко ее от нас ни прятали. Каждый сегодня, произнося молитву, зажигая свечу памяти в своем окне, – живое свидетельство того, что мы не забыли. Мы – помним," - отметили в ПЦУ.

День памяти жертв голодоморов отмечается каждый год в четвертую субботу ноября.

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Топ комментарии
+28
Відчуйте різницю між церквою сатанату Онуфрія, і українською церквою Епіфанія.
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27.11.2021 11:52
+10
Ну почему в прошедшем времени? Процесс продолжается и сегодня - никто и не собирается ломать систему грабежа украинцев.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
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27.11.2021 12:08
+9
Хуженібудіт сказали лошари і обрали зелене шоу. Зато паржом. На кутні.
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27.11.2021 12:10
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Відчуйте різницю між церквою сатанату Онуфрія, і українською церквою Епіфанія.
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27.11.2021 11:52 Ответить
Вы абсолютно правы - гундяевская секта КГБистских самозванцев и слуг Сатаны разъедает мозги украинцев , как метастазы.... Пока не истребим эту заразу, Украина не станет действительно свободной и счастливой....
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27.11.2021 13:08 Ответить
Я атеїст Київського Патріархату але якось так вже сталось що виконую "7 з половиною" з 10 заповідей. З 10 заповідей перші три стосуються відносин з Богом:

Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. (взагалі не виконую)
Не взивай намарно ім'я Господа Бога твого. (Що? Тю...)
Пам'ятай день святий святкувати. (єдина з "релігійних" заповідей яку я частково виконую - на великі релігійні свята публічно (демонстративно) не працюю щоб не дратувати сусідів. А ще їм пасху.

а решта 7 це "моральний код людства".
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27.11.2021 14:31 Ответить
... І вже три десятиріччя не може визначитися зі своїм майбутнім...
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27.11.2021 11:54 Ответить
уже давно определились. только рашкования не может с этим смириться. потому что для нее это смерть
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27.11.2021 12:12 Ответить
ТІЛЬКИ ОДНА НАЦІЯ НЕ ПРИЗНАЕ! БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТЬ!
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27.11.2021 14:28 Ответить
нет там нации.
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27.11.2021 14:29 Ответить
Є лише ваше *****?
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27.11.2021 12:02 Ответить
Есть. Погуглите "крупномасштабная структура Вселенной".
Но ни в одной человеческой религии об этом ни слова, они о Создателе без понятия.
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27.11.2021 12:03 Ответить
Ти спілкуєшся зі свинобакою
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27.11.2021 12:05 Ответить
Попы московского подчинения - это подобие диверсантов фашистских путинских бандитов и его своры - отмороженных вертухаев шовинистической, ксенофобской, злобно-милитаристской пропаганды.
Они могут распространять только типичные для зомбированного стада Гондурашки желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и чванливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских", в том числе своры хамоватых путинских прихлебаев. Ныне кремлёвские отморозки, судя по всему собрали как можно больше себе в шайку всевозможных подлецов и самых мерзких хвастливых ********, типа придурковатого телепастуха - Киселя с повадками престарелого гея, и не говоря уже про пластикового отморозка - Толстого
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества
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27.11.2021 12:18 Ответить
мокша Chaos UKR , а зуби ти маєш всі?
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27.11.2021 12:04 Ответить
Чаус, ти ще живий?
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27.11.2021 12:07 Ответить
​​День пам'яті жертв Голодомору

Голодомор-1933 фізично вбив традиційне село і цим остаточно унеможливив будь-який український національний спротив на Сході України. Більшовизм заморив голодом передусім тих, хто скорився їх владі; на покоління вперед східна частина нашої нації була інфікована жахом голодної смерті. Не русифікація, а саме голодомор заклав страх перед спротивом у кілька попередніх генерацій східних українців. Втім, навіть цей жахливий геноцид не вбив нас. Ми лише загартувалися. І наше покоління вже не хворіє страхом, але пам'ять про голодомори загартувала наш дух і тепер нас вже не скорити, бо ми завжди пам'ятатимемо що було на початку 1930х з тими, хто заморився воювати на початку 1920х.
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27.11.2021 11:58 Ответить
Голодомор й був інструментом русифікації.
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27.11.2021 12:52 Ответить
Русифікація не могла породити страх до спротиву як це зробив голодомор
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27.11.2021 13:21 Ответить
Хуженібудіт сказали лошари і обрали зелене шоу. Зато паржом. На кутні.
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27.11.2021 12:10 Ответить
Не чув щоб вони таке казали, а зато паржом і хуженібудіт тут писали в коментарях.
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27.11.2021 12:16 Ответить
Без зайвих слів отримуєш почесний номер 26 в списку тріпачів.
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27.11.2021 12:43 Ответить
Ну почему в прошедшем времени? Процесс продолжается и сегодня - никто и не собирается ломать систему грабежа украинцев.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
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27.11.2021 12:08 Ответить
Самі приходять, чи їх таки обирає бидло?
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27.11.2021 12:12 Ответить
Почему быдло? Хоть кто то идёт во власть с лозунгаии: а я вас на@пу сейчас, а на самом деле буду грабить, грабить и грабить. А по праздникам с грустными, грустными глазами буду вещать о морали. А потом снова грабить, грабить и грабить.
Мы украинцы украинцев не обманываем
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27.11.2021 12:50 Ответить
Хоча б патамушта в 2010 році обрали урку і верещали Юлька-вароффка.
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27.11.2021 13:04 Ответить
Донбасс 4 млн голосов, Крым 2 млн голосов. Это половина голосов Яныка. Плюс нарисовали несколько миллионов. Ющенко отмолчался, продажные суды.
По факту Украина не выбрала тогда Яныка, а ылита отмолчалась
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27.11.2021 13:28 Ответить
Согласен с Вами - пенсия в 2200гр. за 40 лет стажа - тот же голодомор,только в современной форме!И такая пенсия у 5ти миллионов украинских стариков!Позор нации,которая не кормит своих стариков!!!
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27.11.2021 12:32 Ответить
Пенсии не поднять без роста доходов.
Роста доходов не будет без честных судов.
Вы заметили, что все кричат о вагнергейте, а о бенином грабеже молчат? Вангергейт это же бесплатно, а ломать систему грабежа нельзя
Надеются, что прорвутся к корыту со своими схемами
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27.11.2021 12:57 Ответить
Значить така була зарплата по відношенню до середньої по Україні.
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27.11.2021 13:07 Ответить
На пипиську иди,умник.
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27.11.2021 13:17 Ответить
Поцікався як начисляються пенсії, салага.
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27.11.2021 13:22 Ответить
Уже знаю как!
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27.11.2021 13:33 Ответить
Ну так в чому справа? Якщо коефіціент зарплати до середньої по Україні буде 1.5-2, то і пенсія буде відповідною. До того ж Юлька-вароффка встановила коефіціент за стаж 1.35 що збільшувало пенсію. При Зекові коефіціент був 1.2, а при зеленому недоумку став 1.
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27.11.2021 13:45 Ответить
А як вам китайці з їх пенсіями ?
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27.11.2021 13:20 Ответить
А как Вам прибалты,поляки и т.д.?
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27.11.2021 13:37 Ответить
А за кого ти голосував щоб жити як прібалти і поляки ?
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27.11.2021 14:04 Ответить
Я ещё в 1991 году голосовал за покойного Черновола.
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27.11.2021 14:11 Ответить
Гарний вибор , тільки таких ,як ви виявилося не достатньо і тому маємо те що маємо
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27.11.2021 14:35 Ответить
> "Позор нации,которая не кормит своих стариков!!! "

А есть страны, где государственной пенсии в нашем понимании вообще нет (или она минимальна). Например, США. В Европе тоже много где, если всю жизнь работал за минималку, то и пенсия будет минималка, на которую зачастую только коммуналку оплатишь. Если же зарабатывал хорошо (а в штатах ещё и правильно инвестировал в свои пенсионные счета), то и пенсия будет хорошей. Это стимулирует хорошо зарабатывать и шевелить мозгами в зрелом возрасте. А просто по факту сорока лет стажа никто вам ничего не должен.
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27.11.2021 13:21 Ответить
Так верните мне то,что я в течение 40ка лет платил,а не кидайте подачку.
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27.11.2021 13:36 Ответить
Ну так вот вам и возвращают.
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27.11.2021 13:39 Ответить
Но не в полном объёме.Считаю,что меня обворовали.
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27.11.2021 14:09 Ответить
От тільки чомусь за ті "схеми" ніяк не можуть притягнути на 100% всі люди Клоуна, а як пижаться....
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27.11.2021 14:56 Ответить
Голодомор ,це елемент асиміляціі українців московитами ,нищення українців ,як націі,споконвічна мета московитів !!!)))
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27.11.2021 12:09 Ответить
в сраной маЦкве в 1947 карточки отменили,а моя бабка,потерявшая мужа на фронте,вынуждена была бежать с Украины,спасая от голода двух маленьких детей.
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27.11.2021 12:10 Ответить
А все началось ечером 7 ноября 1917 года...когда краснопузое пьяное быдло вместе с бальтийскими матросами начали мочить в сортире всех подряд...
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27.11.2021 12:10 Ответить
Чомусь згзгадалося

«Те, що тіла комуністів були складені по двоє в одну труну, мені здається розумним з точки зору економіки, яку вони самі і підірвали»
- (с) Августо Піночет.
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27.11.2021 12:14 Ответить
А не у 1709?
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27.11.2021 13:01 Ответить
Шановний мабуть мав на уувазі новітню історію України(((
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27.11.2021 12:12 Ответить
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27.11.2021 12:19 Ответить
У мене є книжка "Жнива скорботи". Там зібрані покази свідків Голодомору. Раджу почитати.
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27.11.2021 12:26 Ответить
Дзержинский и его сраное ВЧК начало мочить церковь с 1924 года,а в апреле 1925 года был забит до смерти патриярх всея РАБссии Тихон...,борьба эта закончилась окончательно в 1928 году...,имено после 1928 года НКВДисты возглавили типа новую РАБссиянскую церковь...,за 4 года расстреляно было 100 000 священослужителей разного ранга по всей бывшей РАБссиянской Вампирии.....
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27.11.2021 12:21 Ответить
Все сходится, бо в 1927-ом году в УКРАИНЕ БЫЛО 81 МЛН НАСЕЛЕНИЯ... после - около 40 млн, это с учетом потерь во время 2МВ.
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27.11.2021 12:42 Ответить
В 1931 году в СССР Украинцев было больше, чем русских
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27.11.2021 12:48 Ответить
Нужны были Шариковы и Швондеры потому и убивали... крысы мавзолейные типа "братья"...
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27.11.2021 12:56 Ответить
Російських комуняк- шовіністів в 1927р. вкрай налякала статистика, яка раптом спливла в роботі, присвяченій 10-річчю Жовтневої революції (бандитській -переворот), і з якої можна було зрозуміти, що чисельність слов'ян українців в країні була рівною чисельності личакових монголоїдних угрофінів москалів (росіян). Тоді були негайно розроблені відповідні плани по знищиню слов'ян - українців, плани які за своєю жорстокістю ні в чому не поступалися планам "вирішення єврейського питання" у нацистській Німеччині. Йшлося про знищення самого генофонду українства, доведення його до такого рівня, коли молодий і потенційно найсильніший східноєвропейський слов'янський етнос буде не в змозі не тільки змінити геном східного варварства, цивілізувати його, виробити у нього інший менталітет і прищепити йому іншу, більш людяну культуру, а й сам згине розчинившись в російській - ординській в не слов'янській нації москалів. Так певною мірою росіянам - ординцям цим шовіністам вдалося це здійснити під час голодомору 1932 - 1933 г, репресій 1937р. І якби умови для демографічного розвитку слов'ян українців були абсолютно нормальними, без окупації, штучних голодоморів, геноциду, війн і інших репресій, то їх чисельність на сьогоднішній день повинна була складати більше як в паРаші -170 млн.
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27.11.2021 14:41 Ответить
Genocid naroda togda provodilsia ,ruskimi fasistami.Zalko nevynix liudej,detej kotoryje byli obraceni na smert fasistami
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27.11.2021 12:26 Ответить
В 2009 году вышел фильм Павла Лунгина "Царь" о страшных событиях эпохи Грозного,когда этот баран и его верный убийца Малюта Скуратов сожгли заживо митрополита Филиппа,прихожан и всю церковь в Твери...

Этот фильм был последним для Олега Янковского сыграшего роль митрополита...

Фильм страшный...и психилогически и морально и не каждый выдержит такое...
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27.11.2021 12:36 Ответить
Щоб кацапи - та не збрехали! Малюта митрополита задушив подушкою - про це написано в церковних документах!
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27.11.2021 12:54 Ответить
Кажуть що сЦаря Павла I теж подушечкою нагородили....
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27.11.2021 12:58 Ответить
А табакеркой кого?
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27.11.2021 13:02 Ответить
Мабуть сЦаря Александра II у 1881 році....
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27.11.2021 13:04 Ответить
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27.11.2021 13:06 Ответить
Невже важко Вікіпедію відкрить? Бомба! Терорист - Гриневецький "Народоволець"
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27.11.2021 13:07 Ответить
Почали - гвардійським шарфом а закінчили - золотою табакеркою з царським вензелем - у скроню
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27.11.2021 13:05 Ответить
Загадочный был мужик. Православный государь, но Великий магистр католического Мальтийского ордена. Забавно.
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27.11.2021 13:10 Ответить
"Невиправний ідеаліст" - хотів "русских" зробить європейцями (як і його батько) За що і поплатилися обидва!
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27.11.2021 13:12 Ответить
После "Царя" посмотрите "Остров" того же Лунгина.
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27.11.2021 13:04 Ответить
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27.11.2021 12:49 Ответить
Комунізм і його особливо злоякісна форма - совієти, трансформувалася у рашизм сьогоднішнього кацапстану - це антилюдяний режим, тотальна смерть і концтабор, загроза людству, - має бути знищена, спалена до чорної землі!
Інакше чекайте на повторення історії в іще більше оскаженілих формах....
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27.11.2021 13:10 Ответить
Це так,але хіба тільки від голодоморів...
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27.11.2021 13:23 Ответить
Голодомор ,це один з елементів асиміляціі українців московитами ,нищення українців ,як націі !!!))))
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27.11.2021 13:37 Ответить
 
 