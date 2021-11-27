Почти три десятилетия украинский народ страдал от спланированных голодоморов, - Эпифаний
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Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти, а его последствия украинцы будут ощущать еще долго.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в Фейсбуке.
Глава ПЦУ отметил, что исполнилось 100 лет с начала первого из целого ряда организованных большевиками голодоморов в Украине. Почти три десятилетия украинский народ страдал от намеренно спланированных голодоморов и их последствий, а затем еще несколько десятилетий – от лжи, молчания и запугивания за свидетельство правды о преступлениях.
"Это был не голод, это был спланированный голодомор, и не один, а по меньшей мере три. Это был геноцид в широком смысле этого слова, истребление нашего народа. А опустошенные Голодомором деревни, как вы знаете, потом заселялись переселенцами из соседней страны. Так они тогда "ломали" наш свободолюбивый народ и закрепляли свое владычество на таким образом "овладевших" землях. Из того же Кремля и сегодня продолжают отдавать приказы, которые ежедневно убивают наших братьев и сестер на Востоке Украины", - подчеркнул митрополит.
Он отметил, что Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти. "Его последствия все мы будем чувствовать еще долго, потому что даже те, кто пережил эту беду, имели серьезные психологические и духовные раны, непоправимую боль от потери самых родных – родителей, детей – а это не могло не повлиять на мировосприятие, поведение, характеры", - заметил владыка.
Предстоятель ПЦУ призвал помолиться за всех жертв голодоморов.
На странице ПЦУ в Facebook отмечается, что сегодня в храмах Церкви, возле крестов и мемориалов будет звучать молитва за души жертв голодоморов в Украине.
"Голодомор был очередным средством покорения нашего народа, оружием для его физического и духовного искалечения, порабощения. Создав для крестьян бесчеловечные условия выживания, коммунистический режим стремился искоренить из душ людей христианское сознание, заставить отречься отцов, веры, языка, забыть о такой присущей нашему народу естественной искренности, благочестии, гостеприимстве, милосердии и любви к ближним", - подчеркнули в ПЦУ.
В Церкви отметили, что сегодня все украинцы и люди доброй воли в Украине и за ее пределами объединяются в памяти, которая побуждает взглянуть друг на друга и понять, насколько мы все родственны друг другу, как много нас объединяет и как важно не потерять все то, что получено такой дорогой ценой.
"Только в единстве и вместе мы способны преодолеть все испытания и найти правду, как бы глубоко ее от нас ни прятали. Каждый сегодня, произнося молитву, зажигая свечу памяти в своем окне, – живое свидетельство того, что мы не забыли. Мы – помним," - отметили в ПЦУ.
День памяти жертв голодоморов отмечается каждый год в четвертую субботу ноября.
Пожалуйста, подождите...
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. (взагалі не виконую)
Не взивай намарно ім'я Господа Бога твого. (Що? Тю...)
Пам'ятай день святий святкувати. (єдина з "релігійних" заповідей яку я частково виконую - на великі релігійні свята публічно (демонстративно) не працюю щоб не дратувати сусідів. А ще їм пасху.
а решта 7 це "моральний код людства".
Но ни в одной человеческой религии об этом ни слова, они о Создателе без понятия.
Они могут распространять только типичные для зомбированного стада Гондурашки желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и чванливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских", в том числе своры хамоватых путинских прихлебаев. Ныне кремлёвские отморозки, судя по всему собрали как можно больше себе в шайку всевозможных подлецов и самых мерзких хвастливых ********, типа придурковатого телепастуха - Киселя с повадками престарелого гея, и не говоря уже про пластикового отморозка - Толстого
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества
Голодомор-1933 фізично вбив традиційне село і цим остаточно унеможливив будь-який український національний спротив на Сході України. Більшовизм заморив голодом передусім тих, хто скорився їх владі; на покоління вперед східна частина нашої нації була інфікована жахом голодної смерті. Не русифікація, а саме голодомор заклав страх перед спротивом у кілька попередніх генерацій східних українців. Втім, навіть цей жахливий геноцид не вбив нас. Ми лише загартувалися. І наше покоління вже не хворіє страхом, але пам'ять про голодомори загартувала наш дух і тепер нас вже не скорити, бо ми завжди пам'ятатимемо що було на початку 1930х з тими, хто заморився воювати на початку 1920х.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
Мы украинцы украинцев не обманываем
По факту Украина не выбрала тогда Яныка, а ылита отмолчалась
Роста доходов не будет без честных судов.
Вы заметили, что все кричат о вагнергейте, а о бенином грабеже молчат? Вангергейт это же бесплатно, а ломать систему грабежа нельзя
Надеются, что прорвутся к корыту со своими схемами
А есть страны, где государственной пенсии в нашем понимании вообще нет (или она минимальна). Например, США. В Европе тоже много где, если всю жизнь работал за минималку, то и пенсия будет минималка, на которую зачастую только коммуналку оплатишь. Если же зарабатывал хорошо (а в штатах ещё и правильно инвестировал в свои пенсионные счета), то и пенсия будет хорошей. Это стимулирует хорошо зарабатывать и шевелить мозгами в зрелом возрасте. А просто по факту сорока лет стажа никто вам ничего не должен.
«Те, що тіла комуністів були складені по двоє в одну труну, мені здається розумним з точки зору економіки, яку вони самі і підірвали»
- (с) Августо Піночет.
Этот фильм был последним для Олега Янковского сыграшего роль митрополита...
Фильм страшный...и психилогически и морально и не каждый выдержит такое...
Інакше чекайте на повторення історії в іще більше оскаженілих формах....