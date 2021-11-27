Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній
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Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті, а його наслідки українці відчуватимуть іще довго.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Фейсбуці,
Глава ПЦУ зауважив, що виповнилося 100 років від початку першого з цілого ряду організованих більшовиками голодоморів в Україні. Майже три десятиліття український народ потерпав від навмисно спланованих голодоморів та їхніх наслідків, а потім ще кілька десятиліть – від брехні, мовчання і залякування за свідчення правди про ті злочини.
"То був не голод, то був спланований голодомор, і не один, а щонайменше три. То був геноцид у широкому розумінні цього слова, винищення нашого народу. А спустошені Голодомором села, як ви знаєте, потім заселялися переселенцями з сусідньої країни. Так вони тоді "ламали" наш волелюбний народ і закріпляли своє володарювання на таким чином "опанованих" землях. З того ж Кремля і сьогодні продовжують віддавати накази, які чи не щодня вбивають наших братів і сестер на Сході України", - підкреслив митрополит.
Він зазначив, що Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті. "Його наслідки всі ми відчуватимемо ще довго, бо навіть ті, хто пережив ту біду, мали серйозні психологічні й духовні рани, непоправний біль від втрати найрідніших – батьків, дітей – а це не могло не вплинути на світосприйняття, поведінку, характери", - зауважив владика.
Предстоятель ПЦУ закликав помолитися за всіх жертв голодоморів.
На сторінці ПЦУ у Фейсбуці зазначається, що сьогодні у храмах Церкви, біля хрестів та меморіалів лунатиме молитва за душі жертв голодоморів в Україні.
"Голодомор був черговим засобом підкорення нашого народу, зброєю для його фізичного і духовного скалічення, поневолення. Створивши для селян нелюдські умови виживання, комуністичний режим прагнув викоренити з душ людей християнську свідомість, змусити зректися батьків, віри, мови, забути про таку властиву нашому народу природну щирість, побожність, гостинність, милосердя і любов до ближніх", - наголосили у ПЦУ.
У Церкві зауважили, що сьогодні всі українці та люди доброї волі в Україні і за її межами єднаються в пам’яті, яка спонукає поглянути один на одного і зрозуміти, наскільки ми всі рідні одне одному, як багато нас єднає і як важливо не втратити все те, що здобуто такою дорогою ціною.
"Лише в єдності й разом ми здатні здолати всі випробування та віднайти правду, як би глибоко її від нас не ховали. Кожен сьогодні, промовляючи молитву, запалюючи свічку пам’яті у своєму вікні, – живе свідчення того, що ми не забули. Ми – пам’ятаємо" - зазначили у ПЦУ.
День пам’яті жертв голодоморів відзначається щороку в четверту суботу листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. (взагалі не виконую)
Не взивай намарно ім'я Господа Бога твого. (Що? Тю...)
Пам'ятай день святий святкувати. (єдина з "релігійних" заповідей яку я частково виконую - на великі релігійні свята публічно (демонстративно) не працюю щоб не дратувати сусідів. А ще їм пасху.
а решта 7 це "моральний код людства".
Но ни в одной человеческой религии об этом ни слова, они о Создателе без понятия.
Они могут распространять только типичные для зомбированного стада Гондурашки желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и чванливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских", в том числе своры хамоватых путинских прихлебаев. Ныне кремлёвские отморозки, судя по всему собрали как можно больше себе в шайку всевозможных подлецов и самых мерзких хвастливых ********, типа придурковатого телепастуха - Киселя с повадками престарелого гея, и не говоря уже про пластикового отморозка - Толстого
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества
Голодомор-1933 фізично вбив традиційне село і цим остаточно унеможливив будь-який український національний спротив на Сході України. Більшовизм заморив голодом передусім тих, хто скорився їх владі; на покоління вперед східна частина нашої нації була інфікована жахом голодної смерті. Не русифікація, а саме голодомор заклав страх перед спротивом у кілька попередніх генерацій східних українців. Втім, навіть цей жахливий геноцид не вбив нас. Ми лише загартувалися. І наше покоління вже не хворіє страхом, але пам'ять про голодомори загартувала наш дух і тепер нас вже не скорити, бо ми завжди пам'ятатимемо що було на початку 1930х з тими, хто заморився воювати на початку 1920х.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
Мы украинцы украинцев не обманываем
По факту Украина не выбрала тогда Яныка, а ылита отмолчалась
Роста доходов не будет без честных судов.
Вы заметили, что все кричат о вагнергейте, а о бенином грабеже молчат? Вангергейт это же бесплатно, а ломать систему грабежа нельзя
Надеются, что прорвутся к корыту со своими схемами
А есть страны, где государственной пенсии в нашем понимании вообще нет (или она минимальна). Например, США. В Европе тоже много где, если всю жизнь работал за минималку, то и пенсия будет минималка, на которую зачастую только коммуналку оплатишь. Если же зарабатывал хорошо (а в штатах ещё и правильно инвестировал в свои пенсионные счета), то и пенсия будет хорошей. Это стимулирует хорошо зарабатывать и шевелить мозгами в зрелом возрасте. А просто по факту сорока лет стажа никто вам ничего не должен.
«Те, що тіла комуністів були складені по двоє в одну труну, мені здається розумним з точки зору економіки, яку вони самі і підірвали»
- (с) Августо Піночет.
Этот фильм был последним для Олега Янковского сыграшего роль митрополита...
Фильм страшный...и психилогически и морально и не каждый выдержит такое...
Інакше чекайте на повторення історії в іще більше оскаженілих формах....