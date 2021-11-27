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голодомор (213) Епіфаній (203)

Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній

Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті, а його наслідки українці відчуватимуть іще довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Фейсбуці,

Глава ПЦУ зауважив, що виповнилося 100 років від початку першого з цілого ряду організованих більшовиками голодоморів в Україні. Майже три десятиліття український народ потерпав від навмисно спланованих голодоморів та їхніх наслідків, а потім ще кілька десятиліть – від брехні, мовчання і залякування за свідчення правди про ті злочини.

"То був не голод, то був спланований голодомор, і не один, а щонайменше три. То був геноцид у широкому розумінні цього слова, винищення нашого народу. А спустошені Голодомором села, як ви знаєте, потім заселялися переселенцями з сусідньої країни. Так вони тоді "ламали" наш волелюбний народ і закріпляли своє володарювання на таким чином "опанованих" землях. З того ж Кремля і сьогодні продовжують віддавати накази, які чи не щодня вбивають наших братів і сестер на Сході України", - підкреслив митрополит.

Він зазначив, що Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті. "Його наслідки всі ми відчуватимемо ще довго, бо навіть ті, хто пережив ту біду, мали серйозні психологічні й духовні рани, непоправний біль від втрати найрідніших – батьків, дітей – а це не могло не вплинути на світосприйняття, поведінку, характери", - зауважив владика.

Предстоятель ПЦУ закликав помолитися за всіх жертв голодоморів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій відправить літургію та панахиду за жертвами голодоморів в Україні

На сторінці ПЦУ у Фейсбуці зазначається, що сьогодні у храмах Церкви, біля хрестів та меморіалів лунатиме молитва за душі жертв голодоморів в Україні.

"Голодомор був черговим засобом підкорення нашого народу, зброєю для його фізичного і духовного скалічення, поневолення. Створивши для селян нелюдські умови виживання, комуністичний режим прагнув викоренити з душ людей християнську свідомість, змусити зректися батьків, віри, мови, забути про таку властиву нашому народу природну щирість, побожність, гостинність, милосердя і любов до ближніх", - наголосили у ПЦУ.

У Церкві зауважили, що сьогодні всі українці та люди доброї волі в Україні і за її межами єднаються в пам’яті, яка спонукає поглянути один на одного і зрозуміти, наскільки ми всі рідні одне одному, як багато нас єднає і як важливо не втратити все те, що здобуто такою дорогою ціною.

"Лише в єдності й разом ми здатні здолати всі випробування та віднайти правду, як би глибоко її від нас не ховали. Кожен сьогодні, промовляючи молитву, запалюючи свічку пам’яті у своєму вікні, – живе свідчення того, що ми не забули. Ми – пам’ятаємо" - зазначили у ПЦУ.

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щороку в четверту суботу листопада.

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Топ коментарі
+28
Відчуйте різницю між церквою сатанату Онуфрія, і українською церквою Епіфанія.
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27.11.2021 11:52
+10
Ну почему в прошедшем времени? Процесс продолжается и сегодня - никто и не собирается ломать систему грабежа украинцев.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
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27.11.2021 12:08
+9
Хуженібудіт сказали лошари і обрали зелене шоу. Зато паржом. На кутні.
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27.11.2021 12:10
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Відчуйте різницю між церквою сатанату Онуфрія, і українською церквою Епіфанія.
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27.11.2021 11:52 Відповісти
Вы абсолютно правы - гундяевская секта КГБистских самозванцев и слуг Сатаны разъедает мозги украинцев , как метастазы.... Пока не истребим эту заразу, Украина не станет действительно свободной и счастливой....
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27.11.2021 13:08 Відповісти
Я атеїст Київського Патріархату але якось так вже сталось що виконую "7 з половиною" з 10 заповідей. З 10 заповідей перші три стосуються відносин з Богом:

Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. (взагалі не виконую)
Не взивай намарно ім'я Господа Бога твого. (Що? Тю...)
Пам'ятай день святий святкувати. (єдина з "релігійних" заповідей яку я частково виконую - на великі релігійні свята публічно (демонстративно) не працюю щоб не дратувати сусідів. А ще їм пасху.

а решта 7 це "моральний код людства".
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27.11.2021 14:31 Відповісти
... І вже три десятиріччя не може визначитися зі своїм майбутнім...
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27.11.2021 11:54 Відповісти
уже давно определились. только рашкования не может с этим смириться. потому что для нее это смерть
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27.11.2021 12:12 Відповісти
ТІЛЬКИ ОДНА НАЦІЯ НЕ ПРИЗНАЕ! БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТЬ!
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27.11.2021 14:28 Відповісти
нет там нации.
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27.11.2021 14:29 Відповісти
Є лише ваше *****?
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27.11.2021 12:02 Відповісти
Есть. Погуглите "крупномасштабная структура Вселенной".
Но ни в одной человеческой религии об этом ни слова, они о Создателе без понятия.
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27.11.2021 12:03 Відповісти
Ти спілкуєшся зі свинобакою
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27.11.2021 12:05 Відповісти
Попы московского подчинения - это подобие диверсантов фашистских путинских бандитов и его своры - отмороженных вертухаев шовинистической, ксенофобской, злобно-милитаристской пропаганды.
Они могут распространять только типичные для зомбированного стада Гондурашки желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и чванливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских", в том числе своры хамоватых путинских прихлебаев. Ныне кремлёвские отморозки, судя по всему собрали как можно больше себе в шайку всевозможных подлецов и самых мерзких хвастливых ********, типа придурковатого телепастуха - Киселя с повадками престарелого гея, и не говоря уже про пластикового отморозка - Толстого
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества
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27.11.2021 12:18 Відповісти
мокша Chaos UKR , а зуби ти маєш всі?
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27.11.2021 12:04 Відповісти
Чаус, ти ще живий?
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27.11.2021 12:07 Відповісти
​​День пам'яті жертв Голодомору

Голодомор-1933 фізично вбив традиційне село і цим остаточно унеможливив будь-який український національний спротив на Сході України. Більшовизм заморив голодом передусім тих, хто скорився їх владі; на покоління вперед східна частина нашої нації була інфікована жахом голодної смерті. Не русифікація, а саме голодомор заклав страх перед спротивом у кілька попередніх генерацій східних українців. Втім, навіть цей жахливий геноцид не вбив нас. Ми лише загартувалися. І наше покоління вже не хворіє страхом, але пам'ять про голодомори загартувала наш дух і тепер нас вже не скорити, бо ми завжди пам'ятатимемо що було на початку 1930х з тими, хто заморився воювати на початку 1920х.
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27.11.2021 11:58 Відповісти
Голодомор й був інструментом русифікації.
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27.11.2021 12:52 Відповісти
Русифікація не могла породити страх до спротиву як це зробив голодомор
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27.11.2021 13:21 Відповісти
Хуженібудіт сказали лошари і обрали зелене шоу. Зато паржом. На кутні.
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27.11.2021 12:10 Відповісти
Не чув щоб вони таке казали, а зато паржом і хуженібудіт тут писали в коментарях.
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27.11.2021 12:16 Відповісти
Без зайвих слів отримуєш почесний номер 26 в списку тріпачів.
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27.11.2021 12:43 Відповісти
Ну почему в прошедшем времени? Процесс продолжается и сегодня - никто и не собирается ломать систему грабежа украинцев.
Когда то схематозами грабил Янык, потом Петя.
Коломойский усовершенствовал схему и смог монетизировать чужой рейтинг.
По фиктивным долговым обязательствам прямо сейчас грабит каждого украинца.
Схематоз готовился основательно и годами. Сериал с псевдообразом, лозунги для лохов. Новый сериал "дороги" для картинки для лохов. Дороги это расходы, а доходы страны и каждого украинца лежат через эффективно работающую честную судебную систему. Другого пути просто нет.
А честные суды не увязываются со схематозами. Особенно с бессовестными аппетитами Коломойского, которые помемй то в упор не замечает власть. Там грабеж украинцев на десятки миллиардов с потенциалом до сотен.
Миллионы украинцев не родились, миллионы украинцев умерли от болезней раньше срока, миллионы украинцев покинули эту страну, у которой во власть приходят разные виды тупых, алчных моральных уродов
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27.11.2021 12:08 Відповісти
Самі приходять, чи їх таки обирає бидло?
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27.11.2021 12:12 Відповісти
Почему быдло? Хоть кто то идёт во власть с лозунгаии: а я вас на@пу сейчас, а на самом деле буду грабить, грабить и грабить. А по праздникам с грустными, грустными глазами буду вещать о морали. А потом снова грабить, грабить и грабить.
Мы украинцы украинцев не обманываем
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27.11.2021 12:50 Відповісти
Хоча б патамушта в 2010 році обрали урку і верещали Юлька-вароффка.
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27.11.2021 13:04 Відповісти
Донбасс 4 млн голосов, Крым 2 млн голосов. Это половина голосов Яныка. Плюс нарисовали несколько миллионов. Ющенко отмолчался, продажные суды.
По факту Украина не выбрала тогда Яныка, а ылита отмолчалась
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27.11.2021 13:28 Відповісти
Согласен с Вами - пенсия в 2200гр. за 40 лет стажа - тот же голодомор,только в современной форме!И такая пенсия у 5ти миллионов украинских стариков!Позор нации,которая не кормит своих стариков!!!
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27.11.2021 12:32 Відповісти
Пенсии не поднять без роста доходов.
Роста доходов не будет без честных судов.
Вы заметили, что все кричат о вагнергейте, а о бенином грабеже молчат? Вангергейт это же бесплатно, а ломать систему грабежа нельзя
Надеются, что прорвутся к корыту со своими схемами
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27.11.2021 12:57 Відповісти
Значить така була зарплата по відношенню до середньої по Україні.
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27.11.2021 13:07 Відповісти
На пипиську иди,умник.
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27.11.2021 13:17 Відповісти
Поцікався як начисляються пенсії, салага.
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27.11.2021 13:22 Відповісти
Уже знаю как!
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27.11.2021 13:33 Відповісти
Ну так в чому справа? Якщо коефіціент зарплати до середньої по Україні буде 1.5-2, то і пенсія буде відповідною. До того ж Юлька-вароффка встановила коефіціент за стаж 1.35 що збільшувало пенсію. При Зекові коефіціент був 1.2, а при зеленому недоумку став 1.
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27.11.2021 13:45 Відповісти
А як вам китайці з їх пенсіями ?
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27.11.2021 13:20 Відповісти
А как Вам прибалты,поляки и т.д.?
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27.11.2021 13:37 Відповісти
А за кого ти голосував щоб жити як прібалти і поляки ?
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27.11.2021 14:04 Відповісти
Я ещё в 1991 году голосовал за покойного Черновола.
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27.11.2021 14:11 Відповісти
Гарний вибор , тільки таких ,як ви виявилося не достатньо і тому маємо те що маємо
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27.11.2021 14:35 Відповісти
> "Позор нации,которая не кормит своих стариков!!! "

А есть страны, где государственной пенсии в нашем понимании вообще нет (или она минимальна). Например, США. В Европе тоже много где, если всю жизнь работал за минималку, то и пенсия будет минималка, на которую зачастую только коммуналку оплатишь. Если же зарабатывал хорошо (а в штатах ещё и правильно инвестировал в свои пенсионные счета), то и пенсия будет хорошей. Это стимулирует хорошо зарабатывать и шевелить мозгами в зрелом возрасте. А просто по факту сорока лет стажа никто вам ничего не должен.
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27.11.2021 13:21 Відповісти
Так верните мне то,что я в течение 40ка лет платил,а не кидайте подачку.
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27.11.2021 13:36 Відповісти
Ну так вот вам и возвращают.
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27.11.2021 13:39 Відповісти
Но не в полном объёме.Считаю,что меня обворовали.
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27.11.2021 14:09 Відповісти
От тільки чомусь за ті "схеми" ніяк не можуть притягнути на 100% всі люди Клоуна, а як пижаться....
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27.11.2021 14:56 Відповісти
Голодомор ,це елемент асиміляціі українців московитами ,нищення українців ,як націі,споконвічна мета московитів !!!)))
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27.11.2021 12:09 Відповісти
в сраной маЦкве в 1947 карточки отменили,а моя бабка,потерявшая мужа на фронте,вынуждена была бежать с Украины,спасая от голода двух маленьких детей.
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27.11.2021 12:10 Відповісти
А все началось ечером 7 ноября 1917 года...когда краснопузое пьяное быдло вместе с бальтийскими матросами начали мочить в сортире всех подряд...
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27.11.2021 12:10 Відповісти
Чомусь згзгадалося

«Те, що тіла комуністів були складені по двоє в одну труну, мені здається розумним з точки зору економіки, яку вони самі і підірвали»
- (с) Августо Піночет.
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27.11.2021 12:14 Відповісти
А не у 1709?
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27.11.2021 13:01 Відповісти
Шановний мабуть мав на уувазі новітню історію України(((
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27.11.2021 12:12 Відповісти
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27.11.2021 12:19 Відповісти
У мене є книжка "Жнива скорботи". Там зібрані покази свідків Голодомору. Раджу почитати.
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27.11.2021 12:26 Відповісти
Дзержинский и его сраное ВЧК начало мочить церковь с 1924 года,а в апреле 1925 года был забит до смерти патриярх всея РАБссии Тихон...,борьба эта закончилась окончательно в 1928 году...,имено после 1928 года НКВДисты возглавили типа новую РАБссиянскую церковь...,за 4 года расстреляно было 100 000 священослужителей разного ранга по всей бывшей РАБссиянской Вампирии.....
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Все сходится, бо в 1927-ом году в УКРАИНЕ БЫЛО 81 МЛН НАСЕЛЕНИЯ... после - около 40 млн, это с учетом потерь во время 2МВ.
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27.11.2021 12:42 Відповісти
В 1931 году в СССР Украинцев было больше, чем русских
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27.11.2021 12:48 Відповісти
Нужны были Шариковы и Швондеры потому и убивали... крысы мавзолейные типа "братья"...
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27.11.2021 12:56 Відповісти
Російських комуняк- шовіністів в 1927р. вкрай налякала статистика, яка раптом спливла в роботі, присвяченій 10-річчю Жовтневої революції (бандитській -переворот), і з якої можна було зрозуміти, що чисельність слов'ян українців в країні була рівною чисельності личакових монголоїдних угрофінів москалів (росіян). Тоді були негайно розроблені відповідні плани по знищиню слов'ян - українців, плани які за своєю жорстокістю ні в чому не поступалися планам "вирішення єврейського питання" у нацистській Німеччині. Йшлося про знищення самого генофонду українства, доведення його до такого рівня, коли молодий і потенційно найсильніший східноєвропейський слов'янський етнос буде не в змозі не тільки змінити геном східного варварства, цивілізувати його, виробити у нього інший менталітет і прищепити йому іншу, більш людяну культуру, а й сам згине розчинившись в російській - ординській в не слов'янській нації москалів. Так певною мірою росіянам - ординцям цим шовіністам вдалося це здійснити під час голодомору 1932 - 1933 г, репресій 1937р. І якби умови для демографічного розвитку слов'ян українців були абсолютно нормальними, без окупації, штучних голодоморів, геноциду, війн і інших репресій, то їх чисельність на сьогоднішній день повинна була складати більше як в паРаші -170 млн.
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27.11.2021 14:41 Відповісти
Genocid naroda togda provodilsia ,ruskimi fasistami.Zalko nevynix liudej,detej kotoryje byli obraceni na smert fasistami
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27.11.2021 12:26 Відповісти
В 2009 году вышел фильм Павла Лунгина "Царь" о страшных событиях эпохи Грозного,когда этот баран и его верный убийца Малюта Скуратов сожгли заживо митрополита Филиппа,прихожан и всю церковь в Твери...

Этот фильм был последним для Олега Янковского сыграшего роль митрополита...

Фильм страшный...и психилогически и морально и не каждый выдержит такое...
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27.11.2021 12:36 Відповісти
Щоб кацапи - та не збрехали! Малюта митрополита задушив подушкою - про це написано в церковних документах!
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27.11.2021 12:54 Відповісти
Кажуть що сЦаря Павла I теж подушечкою нагородили....
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27.11.2021 12:58 Відповісти
А табакеркой кого?
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27.11.2021 13:02 Відповісти
Мабуть сЦаря Александра II у 1881 році....
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27.11.2021 13:04 Відповісти
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27.11.2021 13:06 Відповісти
Невже важко Вікіпедію відкрить? Бомба! Терорист - Гриневецький "Народоволець"
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27.11.2021 13:07 Відповісти
Почали - гвардійським шарфом а закінчили - золотою табакеркою з царським вензелем - у скроню
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27.11.2021 13:05 Відповісти
Загадочный был мужик. Православный государь, но Великий магистр католического Мальтийского ордена. Забавно.
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27.11.2021 13:10 Відповісти
"Невиправний ідеаліст" - хотів "русских" зробить європейцями (як і його батько) За що і поплатилися обидва!
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27.11.2021 13:12 Відповісти
После "Царя" посмотрите "Остров" того же Лунгина.
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27.11.2021 13:04 Відповісти
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27.11.2021 12:49 Відповісти
Комунізм і його особливо злоякісна форма - совієти, трансформувалася у рашизм сьогоднішнього кацапстану - це антилюдяний режим, тотальна смерть і концтабор, загроза людству, - має бути знищена, спалена до чорної землі!
Інакше чекайте на повторення історії в іще більше оскаженілих формах....
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27.11.2021 13:10 Відповісти
Це так,але хіба тільки від голодоморів...
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27.11.2021 13:23 Відповісти
Голодомор ,це один з елементів асиміляціі українців московитами ,нищення українців ,як націі !!!))))
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27.11.2021 13:37 Відповісти
 
 