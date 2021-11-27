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Новости Политика Украины
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Жовква в Словении обсудил евроинтеграционные перспективы Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жовква в Словении обсудил евроинтеграционные перспективы Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква посетил Словению и провел рабочие консультации с государственным секретарем Офиса премьер-министра Республики Словения по внешним делам и ЕС Игорем Сенчаром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Стороны констатировали высокую динамику политического диалога между Украиной и Словенией. В этой связи отмечена важность организации в 2022 году официальных визитов в Республику Словения премьер-министра и президента Украины.

"Игорь Жовква и Игорь Сенчар обсудили результаты 23-го саммита Украина – ЕС, состоявшегося в октябре этого года в Киеве. Заместитель руководителя Офиса Президента высоко оценил результаты словенского председательства в Совете Европейского Союза и учет интересов Украины, включая продление на 2022 год санкционного" режима ЕС в отношении Российской Федерации. Он также приветствовал подписание в рамках саммита Соглашения между Украиной и Евросоюзом о Совместном авиационном пространстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что основное внимание в ходе переговоров было уделено реализации нашим государством стратегического курса на обретение полноправного членства в Европейском Союзе. В этой связи собеседники обсудили проект Декларации о европейской перспективе Украины, которая должна быть подписана в ближайшее время.

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Также Жовква подробно ознакомил Сенчара с ситуацией по безопасности на Донбассе в контексте системных нарушений режима прекращения огня и усиления Россией своего военного контингента вдоль украинско-российской границы. Заместитель руководителя Офиса Президента также проинформировал об актуальном положении дел на украинско-белорусской границе и о координации соответствующих усилий с государствами – членами ЕС.

Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы энергетической безопасности в регионе и использование Российской Федерацией энергетического фактора в целях давления на страны Европы.

Стороны отдельно затронули вопрос эпидемической ситуации в Украине и Словении, а также шаги правительств двух государств в контексте противодействия распространению COVID-19 и обеспечение вакцинации граждан качественной сертифицированной вакциной.

Во время визита в Словению Жовква выразил надежду, что Национальный совет Словении рассмотрит вопрос о памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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Топ комментарии
+2
В Любляні сьогодні +5 і дощ.
А тепер до справи. Був я влітку 2021 в Словенії, і хочу сказати, що Словенія - абсолютно європейська країна, без жодних залишків совку. Жодних пам'ятників радянським воїнам-визволителям і відповідних назв вулиць (як у ватній Словаччині), пам'ятники і вулиці - називають лише на честь своїх, словенців. Словенія - перша країна східної Європи , яка запровадила в обіг євро і перша країна Східної Європи , яка вступила в НАТО. Магазинів російських товарів та російські кафе (що бачив у Словаччині та Угорщині) - в Любляні я не бачив
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27.11.2021 16:37
+1
после вчерашней прессухи безвиз надо срочно отменять.
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27.11.2021 13:05
+1
Советчик , страньі советов нет уже 30 лет , завязьівай с ними .
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27.11.2021 13:09
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Украина системно работает с государствами ЕС , не только по линии МИД , но и по президентской линии . Так и нужно , открьівают двери только тем , кто в них стучит .
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27.11.2021 12:58 Ответить
Ты что с утра перевозбудился!! Ваш спит еще после вчерашнего шоу! И ты давай бай бай))))
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27.11.2021 13:04 Ответить
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27.11.2021 13:14 Ответить
после вчерашней прессухи безвиз надо срочно отменять.
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27.11.2021 13:05 Ответить
Советчик , страньі советов нет уже 30 лет , завязьівай с ними .
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27.11.2021 13:09 Ответить
твоего членограя больше Колумбия интересует
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27.11.2021 14:57 Ответить
Перевод стрелок с Лаврова и Машки Захаровой не засчитан , Колумбия интересует МИД РФ.
Учи матчасть , советчик !
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27.11.2021 15:04 Ответить
в Словенії все ще тепло і білі мухи не літають. . .. *****. . . мабуть нерухомість для Зе приглядали за для купівлі. . . щоб і гвинтокрильний майданчик був і сосновий ліс. . . а інклюзівну гільотину ми тобі подаруємо . . .
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27.11.2021 15:20 Ответить
В ******* сьогодні +5 і дощ.
А тепер до справи. Був я влітку 2021 в Словенії, і хочу сказати, що Словенія - абсолютно європейська країна, без жодних залишків совку. Жодних пам'ятників радянським воїнам-визволителям і відповідних назв вулиць (як у ватній Словаччині), пам'ятники і вулиці - називають лише на честь своїх, словенців. Словенія - перша країна східної Європи , яка запровадила в обіг євро і перша країна Східної Європи , яка вступила в НАТО. Магазинів російських товарів та російські кафе (що бачив у Словаччині та Угорщині) - в ******* я не бачив
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27.11.2021 16:37 Ответить
Невже ж офіс президента вже вирішив єдине питання, за яке він безпосередньо відповідає - закупівлю скрепок та туалетного паперу для президента?
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27.11.2021 16:55 Ответить
....Раптом подумалося: " Так Жовква ж у Львівській області!"
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27.11.2021 17:16 Ответить
О чем вы? Куда вы навязываетесь? Представьте, что к вам на жилплощадь просятся бомжи, или цыгане для совместного счастливого проживания. Согласитесь с ними жить? Мы для ЕС такие-же бомжи. От вступления в ЕС наши 73% желудков не поменяются. Нужно сначала поменяться, помыться, переодеться, научиться себя вести, а потом уже куда-то навязываться. А у нас большинство даже не были за границей, и не видели как нужно жить.
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28.11.2021 17:12 Ответить
 
 