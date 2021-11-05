Румыния просит Украину официально признать, что молдавского языка не существует

Румынская сторона отмечает, что уже не впервые обращается к Украине с такой просьбой.

О "языковом вопросе" упоминается в заявлении Министерства иностранных дел Румынии по итогам встречи замглавы ОП Жовквы с госсекретарем МИД Даном Некулееску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Госсекретарь Румынии отметил важность обеспечения условий для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по защите нацменьшинств до того, как украинская сторона назначит нового соруководителя и сосекретаря.

Он также поддержал проведение всесторонних и прозрачных консультаций с представителями румынских общин в Украине по поводу решений, которые могут повлиять на их права.

Читайте: Жовква в Бухаресте заявил, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины

В частности, в контексте закона Украины о национальных меньшинствах Некулееску сказал, что украинскую сторону просили об официальном признании несуществования молдавского языка. В сообщении Офиса президента об этом не говорится.

Молдова провозгласила свою независимость 27 августа 1991 года - тогда же была издана Декларация независимости Молдовы, в которой говорилось о провозглашении румынского языка государственным и возвращении латинского алфавита. Уже в 1994 году была принята Конституция Молдовы, где в ст. 14 указано, что государственным языком является молдавский.

Также читайте: "Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь

Вопрос о том, как правильно называть язык, на котором говорят в Молдове, вызвал много споров - в том числе и потому, что молдавский и румынский называют "вариантами одного языка".

В 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости Молдовы над ее Конституцией, что означает, что государственный язык будут называть "румынским".