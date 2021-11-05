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Румыния просит Украину официально признать, что молдавского языка не существует

Румыния просит Украину официально признать, что молдавского языка не существует

Румынская сторона отмечает, что уже не впервые обращается к Украине с такой просьбой.

О "языковом вопросе" упоминается в заявлении Министерства иностранных дел Румынии по итогам встречи замглавы ОП Жовквы с госсекретарем МИД Даном Некулееску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Госсекретарь Румынии отметил важность обеспечения условий для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по защите нацменьшинств до того, как украинская сторона назначит нового соруководителя и сосекретаря.

Он также поддержал проведение всесторонних и прозрачных консультаций с представителями румынских общин в Украине по поводу решений, которые могут повлиять на их права.

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В частности, в контексте закона Украины о национальных меньшинствах Некулееску сказал, что украинскую сторону просили об официальном признании несуществования молдавского языка. В сообщении Офиса президента об этом не говорится.

Молдова провозгласила свою независимость 27 августа 1991 года - тогда же была издана Декларация независимости Молдовы, в которой говорилось о провозглашении румынского языка государственным и возвращении латинского алфавита. Уже в 1994 году была принята Конституция Молдовы, где в ст. 14 указано, что государственным языком является молдавский.

Также читайте: "Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь

Вопрос о том, как правильно называть язык, на котором говорят в Молдове, вызвал много споров - в том числе и потому, что молдавский и румынский называют "вариантами одного языка".

В 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости Молдовы над ее Конституцией, что означает, что государственный язык будут называть "румынским".

Автор: 

Молдова (1866) Румыния (1086) язык (3776) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+46
не так то,что украинцам в это влезать не стоит.
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05.11.2021 19:53
+37
Я бы на месте умных политиков ответил бы отказом со словами :-" это не в компетенции Украины признавать или не признавать язык другого государства."Впрочем,как и не в компетенции Румынии
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05.11.2021 19:52
+36
Украина должна решать как называть в Молдове язык?!
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05.11.2021 19:47
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Хйло наверное аж прослезился. везде "партнеры".
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05.11.2021 23:24 Ответить
Че, серьезно? Забесплатно? Номера ж счетов в офшорах уже все знают в Интернете. Надо ж было просто сумму с бубочкой согласовать, и завтра же не будет никакого молдавского языка.

С углем вон как получилось!
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05.11.2021 23:31 Ответить
Конституція Молдови.

Статья 13. Государственный язык, функционирование других языков

(1) Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.

(2) Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны.

(3) Государство содействует изучению языков международного общения.

(4) Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова устанавливается органическим законом.

Нехай змінять свою статтю в Конституції про назву державної мови.
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05.11.2021 23:44 Ответить
Вони ніколи не наберуть конституційної більшості голосів у цьому питанні. Молдова у мовному питання така ж різна як і Україна (російсько- і україномовна). Румуни не вважають молдаванів за окремий народ. ЯК, доречі і московити Українців... Тому ті, хто тут стоЯЗИКО скавулить, що молдавани і румуни "адіннарот" - підіграє на руку Кремлю в українському питанні, але через брак сірої речовини - не у змозі того збагнути.
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06.11.2021 15:03 Ответить
Якщо ми визнаємо цю дурницю,то наші. Буковинські села,що говорять молдавською,зразу матимуть привід розпочати сепаратистський рух,який поки що у стані ремісії
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06.11.2021 02:40 Ответить
Це і є частиною паскудної повзучої політики румунізації: спочатку ніби-то невинна гра слів (молдавська то румунська...) а далі - паспортизація і референдум.
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06.11.2021 15:06 Ответить
Це виглядає як умова щодо обіцянки Румунії підтримати нас у НАТО.

Провокація однозначна.
Аби ці квартальні дебіли не утнули чергову дурню.
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06.11.2021 04:05 Ответить
(тсссссс!!!) ... только что узнал, о ужаснах, что, о мамадорогая, что нет оказываеться АМЕРИКАНСКАГА езыка, ахахахахаха. То что где-то за морем-океяном есть "три десятое государство" - полный фэйк, а есть Новая Англия, проще говоря Новоанглийция, и там новоанглийское наречие и там не носят высоких виндзорских меховых ульев, а свои ополченские беретики....
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06.11.2021 04:43 Ответить
Отличный пример!
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06.11.2021 09:23 Ответить
Один язык,один народ,одна территория.Вот для чего нам этот гемор непонятно.К кому они ещё обращались с такой просьбой ?
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06.11.2021 08:09 Ответить
Я, я... Еін Райх, еін Фольк, еін Фюрер... нічого не нагадує?
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06.11.2021 15:42 Ответить
Молдавского и нет на самом деле.

Так же как нет Македонского- это диалект старо- Болгарского языка (впрочем, как и современный русский язык).

Норвежский язык- это упрощенный Датский. Это признают они сами. Но он все же государственный.

Смотря что считать языком. В Германии несколько диалектов которые понимают друг друга меньше чем например житель Полтавщины поймет жителя Закарпатья или Волыняка. И я сейчас не говорю про литературный украинский который почему-то принят за единственно правильный. Посмотрите на надписи (стихи) на 20-ти гривневой купюре и подумайте почему там другая грамматика...
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06.11.2021 09:21 Ответить
Нам не хватало влезть в дрязги с чужими языками.
Может еще и в косовский вопрос влезем?
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06.11.2021 09:29 Ответить
Македонский интереснее- язык у них староболгарский, а название страны взято от соседней греческой провинции 😁👍
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06.11.2021 12:43 Ответить
Здається, читачі не зрозуміли суті румунських пропозицій. Йдеться не про громадян Молдови, а про громадян України, які використовують радянський варіант румунської мови, кириличну абетку, належать до РПЦ і орієнтуються на Росію та придністровських сепаратистів. Досить глянути по карті, за кого вони голосують на виборах.
Так, з цим потрібно щось робити. Не обов'язково точно те, що пропонує румунський уряд. Але щось робити.
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06.11.2021 09:59 Ответить
Румунія і Молдавія це як Русь і Чернігівське князівство. Або як Гетьманщина і Ніжинський полк.
Причому це ж навіть не вся територія історичної Молдавії а тільки частина яку захопили росіяни у турків в 18 ст.
Тобто це якби між Польщею й Україною зараз була держава з назвою Волинь, але при цьому частина Волині залишалася б і в Україні у вигляді Житомирської області.

Яка там може бути своя мова в штучно відокремленій частині румунського князівства Молдавії? Хіба що діалект.
Але приклад німців Австрії і англійських колоністів США каже що не обов'язково для окремої держави мати свою мову.
Україні наразі вигідно вирвати Молдову з Російських лап а не згадувати що Молдова була колись напівликою територією Галицько-Волинських князів (так так, міста Галац і Бирлад нагадують про ті часи) з прототипом козаків під назвою Берладники.
Згадувати про те що Придністров'я це частина Одещини з домінуванням українців на момент її передачі сталіним до новоствореної Молдови- зараз теж нам не вигідно і грає на руку москви
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06.11.2021 12:41 Ответить
Prikladъ je vkrajь nevdaly, bo naspravdě Moldavia to je spokonvěčna ukrainska zemlja, kotra postupovo, protęgomъ kolkoxъ stolětь, bula zaselena voloxami. Perepisъ 1887 roku pokazovalъ ukrainsku bolšostь vъ bagatexъ rajonaxъ, tomu Moldavia musila uvojti do skladu UNR. Prote roku 1918 Moldavia bula occupovana Rununieju, kotra vъ mězvojenny periodъ zdějsnila tamъ ethničnie cistki ukraincovъ, provela primusovu passpotizatiju ta rumunizatiju. Prijednanie Moldavii do Rumunii je vkrajь nebezpečne dlę Ukrainy, bo Rumunia maje territorialnie pretenzii do Ukrainy, zokrema na Bukovinu.
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06.11.2021 17:05 Ответить
Это не наша парафия. Пусть решает Молдавия с Румынией. Наше решение зависит от решения Молдавии.
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06.11.2021 13:02 Ответить
Исторчески существовали два отдельных княжества Валахия и Молдавия. У них разный путь развития. На молдованском говорили и писали в Греции, Турции и Болгарии. Святое Писание и многие служебные книги были переведены на молдавский модавским Архимандритом Пасисием величковски в конце 18 века и Митрополи Гавриил, который в 1808 г. был назначен экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии.
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06.11.2021 13:12 Ответить
Це частина наполегливої повзучої паскудної політики румунізації направленої на створення т.з. "великої Румунії" ("Романія марє" - по - їхньому). Спочатку (який дріб"язок!) подумаєш, "какая разниця" - немає молдавської то буде румунська мова. Далі - молдавани мають зректися своєї ідентичності (національності), культури, історії. А далі - "аншлюс" всієї Молдавії до Румунії
"Романя марє", (це до відому тут писаків, що, через брак мізків розпинаються про молдаванів і румунів як "адіннарот") роповсюджується не тільки на Молдавію, але і на немалий шмат України. І пропозиція румунського МЗС стосується не Молдови, а районів України з компактним проживанням молдавського населення - наших громадян! Спочатку українські молдавани мають стати румунами, далі Румунія "озброїть" їх румунськими паспортами і громадянством(що вона успішно робить роками на Півдні Одещини і Буковині), а далі - референдум накшталт днр-лнр...
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06.11.2021 15:20 Ответить
А нашо нам це ?
А потім молдавани послухають русачків і скажуть - української мови не існує.
Що за фігня така..
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06.11.2021 16:25 Ответить
Румунська сторона зазначає, що вже не вперше звертається до України з таким проханням. Джерело:
БРЄДОВАТЄНЬКО - у Придністров ї військових кацапів як лайна, а нам тут про мову треба
розмовляти
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06.11.2021 16:28 Ответить
це тупік або провокація щодо визнання румунської в Молдові . . . Україною. це фейк. Невже румуни не знають що іспанською спілкуються в південній Америці але кожна країна називає свою мову по назві своєї країни. так само і бразильці що спілкуються португальскою а називають свою мову бразильскою. ангольска мова в Африці - цілком португальська. На островах в Індійскому океані взагалі розмовляють на своїх мовах в перемішку з англійською або французською але називають її своєю. Навіщо далеко ходити - держава Мальта в середньоземному морі - на якій мові розмовляє ? мальтійською - іспанською-італійською-англійською у помішку з арабською . І румунська є мовою в помішку з іншими мовами.
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06.11.2021 16:36 Ответить
Что за румынский бред??
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06.11.2021 17:02 Ответить
Этого еще не хватало ...влезать в зарубежные "тёрки"....
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06.11.2021 17:21 Ответить
В Україні російської мови не існує, то лише діалекти - П.Ю.Гриценко в Конституційному суді при вирішенні мовного питання.
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06.11.2021 18:39 Ответить
Це пряме втручання у внутрішні справи України - вказувати молдаванам (громадянам України), що вони не молдавани і мова їхня не молдавська, а румунська (як вони вважають - лише загаджена російськими матюками). За таке посол Румунії має бути викликаним до МЗС України, ставиться раком, йому в зуби засовують ноту протесту, відкривають двері, дають копняка в ср.ку і провітрюють приміщення.
PS Уявляю собі якби, наприклад, МЗС Туреччини звернулося до МЗС РФ їз вимогою, накшталт - там у вас в Татарстані живуть не татари, а то гілка ісламського тюркского етносу, і розмовлять не по-татарськи, а на турецькій мові, лише засраній московським матом... Негайно забороніть їм називатися татарами і їхню мову татарською...
Через 24 години від турецького посольства залишилася би пара охоронців і техпрацівників.
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07.11.2021 13:59 Ответить
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