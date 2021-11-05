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Румунія просить Україну офіційно визнати, що молдавської мови не існує

Румунія просить Україну офіційно визнати, що молдавської мови не існує

Румунська сторона зазначає, що вже не вперше звертається до України з таким проханням.

Про "мовне питання" згадується у заяві Міністерства закордонних справ Румунії за підсумками зустрічі заступника голови ОП Жовкви з держсекретарем МЗС Даном Некулєєску, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Держсекретар Румунії наголосив на важливості забезпечити умови для повноцінного функціонування румунсько-української змішаної міжурядової комісії з питань захисту нацменшин, до призначення нового співголови та співсекретаря українською стороною.

Він також підтримав проведення всебічних та прозорих консультацій з представниками румунських громад в Україні щодо рішень, які можуть вплинути на їхні права.

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Зокрема, у контексті закону України про національні меншини Некулеєску сказав, що українську сторону просили про офіційне визнання відсутності молдовської мови. У повідомленні Офісу президента про це не вказано.

Молдова проголосила свою незалежність 27 серпня 1991 року, тоді ж була видана Декларація незалежності Молдови, де було вказано про проголошення румунської мови державною і повернення латинського алфавіту. Вже у 1994 році було прийнято Конституцію Молдови, де у ст. 13 вказано, що державною мовою є молдовська.

Питання про те, як правильно називати мову, якою говорять у Молдові, викликало багато суперечок. Зокрема й тому, що молдовську та румунську називають "варіантами однієї мови".

У 2013 році Конституційний суд визнав пріоритет Декларації про незалежність Молдови над її Конституцією, що означає, що державну мову називатимуть "румунською".

Автор: 

Молдова (2062) Румунія (1155) мова (738) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+46
не так то,что украинцам в это влезать не стоит.
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05.11.2021 19:53
+37
Я бы на месте умных политиков ответил бы отказом со словами :-" это не в компетенции Украины признавать или не признавать язык другого государства."Впрочем,как и не в компетенции Румынии
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05.11.2021 19:52
+36
Украина должна решать как называть в Молдове язык?!
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05.11.2021 19:47
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Хйло наверное аж прослезился. везде "партнеры".
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05.11.2021 23:24 Відповісти
Че, серьезно? Забесплатно? Номера ж счетов в офшорах уже все знают в Интернете. Надо ж было просто сумму с бубочкой согласовать, и завтра же не будет никакого молдавского языка.

С углем вон как получилось!
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05.11.2021 23:31 Відповісти
Конституція Молдови.

Статья 13. Государственный язык, функционирование других языков

(1) Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.

(2) Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны.

(3) Государство содействует изучению языков международного общения.

(4) Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова устанавливается органическим законом.

Нехай змінять свою статтю в Конституції про назву державної мови.
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05.11.2021 23:44 Відповісти
Вони ніколи не наберуть конституційної більшості голосів у цьому питанні. Молдова у мовному питання така ж різна як і Україна (російсько- і україномовна). Румуни не вважають молдаванів за окремий народ. ЯК, доречі і московити Українців... Тому ті, хто тут стоЯЗИКО скавулить, що молдавани і румуни "адіннарот" - підіграє на руку Кремлю в українському питанні, але через брак сірої речовини - не у змозі того збагнути.
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06.11.2021 15:03 Відповісти
Якщо ми визнаємо цю дурницю,то наші. Буковинські села,що говорять молдавською,зразу матимуть привід розпочати сепаратистський рух,який поки що у стані ремісії
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06.11.2021 02:40 Відповісти
Це і є частиною паскудної повзучої політики румунізації: спочатку ніби-то невинна гра слів (молдавська то румунська...) а далі - паспортизація і референдум.
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06.11.2021 15:06 Відповісти
Це виглядає як умова щодо обіцянки Румунії підтримати нас у НАТО.

Провокація однозначна.
Аби ці квартальні дебіли не утнули чергову дурню.
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06.11.2021 04:05 Відповісти
(тсссссс!!!) ... только что узнал, о ужаснах, что, о мамадорогая, что нет оказываеться АМЕРИКАНСКАГА езыка, ахахахахаха. То что где-то за морем-океяном есть "три десятое государство" - полный фэйк, а есть Новая Англия, проще говоря Новоанглийция, и там новоанглийское наречие и там не носят высоких виндзорских меховых ульев, а свои ополченские беретики....
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06.11.2021 04:43 Відповісти
Отличный пример!
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06.11.2021 09:23 Відповісти
Один язык,один народ,одна территория.Вот для чего нам этот гемор непонятно.К кому они ещё обращались с такой просьбой ?
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06.11.2021 08:09 Відповісти
Я, я... Еін Райх, еін Фольк, еін Фюрер... нічого не нагадує?
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06.11.2021 15:42 Відповісти
Молдавского и нет на самом деле.

Так же как нет Македонского- это диалект старо- Болгарского языка (впрочем, как и современный русский язык).

Норвежский язык- это упрощенный Датский. Это признают они сами. Но он все же государственный.

Смотря что считать языком. В Германии несколько диалектов которые понимают друг друга меньше чем например житель Полтавщины поймет жителя Закарпатья или Волыняка. И я сейчас не говорю про литературный украинский который почему-то принят за единственно правильный. Посмотрите на надписи (стихи) на 20-ти гривневой купюре и подумайте почему там другая грамматика...
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06.11.2021 09:21 Відповісти
Нам не хватало влезть в дрязги с чужими языками.
Может еще и в косовский вопрос влезем?
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06.11.2021 09:29 Відповісти
Македонский интереснее- язык у них староболгарский, а название страны взято от соседней греческой провинции 😁👍
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06.11.2021 12:43 Відповісти
Здається, читачі не зрозуміли суті румунських пропозицій. Йдеться не про громадян Молдови, а про громадян України, які використовують радянський варіант румунської мови, кириличну абетку, належать до РПЦ і орієнтуються на Росію та придністровських сепаратистів. Досить глянути по карті, за кого вони голосують на виборах.
Так, з цим потрібно щось робити. Не обов'язково точно те, що пропонує румунський уряд. Але щось робити.
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06.11.2021 09:59 Відповісти
Румунія і Молдавія це як Русь і Чернігівське князівство. Або як Гетьманщина і Ніжинський полк.
Причому це ж навіть не вся територія історичної Молдавії а тільки частина яку захопили росіяни у турків в 18 ст.
Тобто це якби між Польщею й Україною зараз була держава з назвою Волинь, але при цьому частина Волині залишалася б і в Україні у вигляді Житомирської області.

Яка там може бути своя мова в штучно відокремленій частині румунського князівства Молдавії? Хіба що діалект.
Але приклад німців Австрії і англійських колоністів США каже що не обов'язково для окремої держави мати свою мову.
Україні наразі вигідно вирвати Молдову з Російських лап а не згадувати що Молдова була колись напівликою територією Галицько-Волинських князів (так так, міста Галац і Бирлад нагадують про ті часи) з прототипом козаків під назвою Берладники.
Згадувати про те що Придністров'я це частина Одещини з домінуванням українців на момент її передачі сталіним до новоствореної Молдови- зараз теж нам не вигідно і грає на руку москви
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06.11.2021 12:41 Відповісти
Prikladъ je vkrajь nevdaly, bo naspravdě Moldavia to je spokonvěčna ukrainska zemlja, kotra postupovo, protęgomъ kolkoxъ stolětь, bula zaselena voloxami. Perepisъ 1887 roku pokazovalъ ukrainsku bolšostь vъ bagatexъ rajonaxъ, tomu Moldavia musila uvojti do skladu UNR. Prote roku 1918 Moldavia bula occupovana Rununieju, kotra vъ mězvojenny periodъ zdějsnila tamъ ethničnie cistki ukraincovъ, provela primusovu passpotizatiju ta rumunizatiju. Prijednanie Moldavii do Rumunii je vkrajь nebezpečne dlę Ukrainy, bo Rumunia maje territorialnie pretenzii do Ukrainy, zokrema na Bukovinu.
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06.11.2021 17:05 Відповісти
Это не наша парафия. Пусть решает Молдавия с Румынией. Наше решение зависит от решения Молдавии.
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06.11.2021 13:02 Відповісти
Исторчески существовали два отдельных княжества Валахия и Молдавия. У них разный путь развития. На молдованском говорили и писали в Греции, Турции и Болгарии. Святое Писание и многие служебные книги были переведены на молдавский модавским Архимандритом Пасисием величковски в конце 18 века и Митрополи Гавриил, который в 1808 г. был назначен экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии.
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06.11.2021 13:12 Відповісти
Це частина наполегливої повзучої паскудної політики румунізації направленої на створення т.з. "великої Румунії" ("Романія марє" - по - їхньому). Спочатку (який дріб"язок!) подумаєш, "какая разниця" - немає молдавської то буде румунська мова. Далі - молдавани мають зректися своєї ідентичності (національності), культури, історії. А далі - "аншлюс" всієї Молдавії до Румунії
"Романя марє", (це до відому тут писаків, що, через брак мізків розпинаються про молдаванів і румунів як "адіннарот") роповсюджується не тільки на Молдавію, але і на немалий шмат України. І пропозиція румунського МЗС стосується не Молдови, а районів України з компактним проживанням молдавського населення - наших громадян! Спочатку українські молдавани мають стати румунами, далі Румунія "озброїть" їх румунськими паспортами і громадянством(що вона успішно робить роками на Півдні Одещини і Буковині), а далі - референдум накшталт днр-лнр...
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06.11.2021 15:20 Відповісти
А нашо нам це ?
А потім молдавани послухають русачків і скажуть - української мови не існує.
Що за фігня така..
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06.11.2021 16:25 Відповісти
Румунська сторона зазначає, що вже не вперше звертається до України з таким проханням. Джерело:
БРЄДОВАТЄНЬКО - у Придністров ї військових кацапів як лайна, а нам тут про мову треба
розмовляти
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06.11.2021 16:28 Відповісти
це тупік або провокація щодо визнання румунської в Молдові . . . Україною. це фейк. Невже румуни не знають що іспанською спілкуються в південній Америці але кожна країна називає свою мову по назві своєї країни. так само і бразильці що спілкуються португальскою а називають свою мову бразильскою. ангольска мова в Африці - цілком португальська. На островах в Індійскому океані взагалі розмовляють на своїх мовах в перемішку з англійською або французською але називають її своєю. Навіщо далеко ходити - держава Мальта в середньоземному морі - на якій мові розмовляє ? мальтійською - іспанською-італійською-англійською у помішку з арабською . І румунська є мовою в помішку з іншими мовами.
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06.11.2021 16:36 Відповісти
Что за румынский бред??
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06.11.2021 17:02 Відповісти
Этого еще не хватало ...влезать в зарубежные "тёрки"....
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06.11.2021 17:21 Відповісти
В Україні російської мови не існує, то лише діалекти - П.Ю.Гриценко в Конституційному суді при вирішенні мовного питання.
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06.11.2021 18:39 Відповісти
Це пряме втручання у внутрішні справи України - вказувати молдаванам (громадянам України), що вони не молдавани і мова їхня не молдавська, а румунська (як вони вважають - лише загаджена російськими матюками). За таке посол Румунії має бути викликаним до МЗС України, ставиться раком, йому в зуби засовують ноту протесту, відкривають двері, дають копняка в ср.ку і провітрюють приміщення.
PS Уявляю собі якби, наприклад, МЗС Туреччини звернулося до МЗС РФ їз вимогою, накшталт - там у вас в Татарстані живуть не татари, а то гілка ісламського тюркского етносу, і розмовлять не по-татарськи, а на турецькій мові, лише засраній московським матом... Негайно забороніть їм називатися татарами і їхню мову татарською...
Через 24 години від турецького посольства залишилася би пара охоронців і техпрацівників.
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07.11.2021 13:59 Відповісти
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