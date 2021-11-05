Румунія просить Україну офіційно визнати, що молдавської мови не існує

Румунська сторона зазначає, що вже не вперше звертається до України з таким проханням.

Про "мовне питання" згадується у заяві Міністерства закордонних справ Румунії за підсумками зустрічі заступника голови ОП Жовкви з держсекретарем МЗС Даном Некулєєску, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Держсекретар Румунії наголосив на важливості забезпечити умови для повноцінного функціонування румунсько-української змішаної міжурядової комісії з питань захисту нацменшин, до призначення нового співголови та співсекретаря українською стороною.

Він також підтримав проведення всебічних та прозорих консультацій з представниками румунських громад в Україні щодо рішень, які можуть вплинути на їхні права.

Читайте також: Україна та Румунія надали Молдові газ у борг

Зокрема, у контексті закону України про національні меншини Некулеєску сказав, що українську сторону просили про офіційне визнання відсутності молдовської мови. У повідомленні Офісу президента про це не вказано.

Молдова проголосила свою незалежність 27 серпня 1991 року, тоді ж була видана Декларація незалежності Молдови, де було вказано про проголошення румунської мови державною і повернення латинського алфавіту. Вже у 1994 році було прийнято Конституцію Молдови, де у ст. 13 вказано, що державною мовою є молдовська.

Питання про те, як правильно називати мову, якою говорять у Молдові, викликало багато суперечок. Зокрема й тому, що молдовську та румунську називають "варіантами однієї мови".

У 2013 році Конституційний суд визнав пріоритет Декларації про незалежність Молдови над її Конституцією, що означає, що державну мову називатимуть "румунською".