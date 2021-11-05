Румунія просить Україну офіційно визнати, що молдавської мови не існує
Румунська сторона зазначає, що вже не вперше звертається до України з таким проханням.
Про "мовне питання" згадується у заяві Міністерства закордонних справ Румунії за підсумками зустрічі заступника голови ОП Жовкви з держсекретарем МЗС Даном Некулєєску, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Держсекретар Румунії наголосив на важливості забезпечити умови для повноцінного функціонування румунсько-української змішаної міжурядової комісії з питань захисту нацменшин, до призначення нового співголови та співсекретаря українською стороною.
Він також підтримав проведення всебічних та прозорих консультацій з представниками румунських громад в Україні щодо рішень, які можуть вплинути на їхні права.
Зокрема, у контексті закону України про національні меншини Некулеєску сказав, що українську сторону просили про офіційне визнання відсутності молдовської мови. У повідомленні Офісу президента про це не вказано.
Молдова проголосила свою незалежність 27 серпня 1991 року, тоді ж була видана Декларація незалежності Молдови, де було вказано про проголошення румунської мови державною і повернення латинського алфавіту. Вже у 1994 році було прийнято Конституцію Молдови, де у ст. 13 вказано, що державною мовою є молдовська.
Питання про те, як правильно називати мову, якою говорять у Молдові, викликало багато суперечок. Зокрема й тому, що молдовську та румунську називають "варіантами однієї мови".
У 2013 році Конституційний суд визнав пріоритет Декларації про незалежність Молдови над її Конституцією, що означає, що державну мову називатимуть "румунською".
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С углем вон как получилось!
Статья 13. Государственный язык, функционирование других языков
(1) Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.
(2) Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны.
(3) Государство содействует изучению языков международного общения.
(4) Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова устанавливается органическим законом.
Нехай змінять свою статтю в Конституції про назву державної мови.
Провокація однозначна.
Аби ці квартальні дебіли не утнули чергову дурню.
Так же как нет Македонского- это диалект старо- Болгарского языка (впрочем, как и современный русский язык).
Норвежский язык- это упрощенный Датский. Это признают они сами. Но он все же государственный.
Смотря что считать языком. В Германии несколько диалектов которые понимают друг друга меньше чем например житель Полтавщины поймет жителя Закарпатья или Волыняка. И я сейчас не говорю про литературный украинский который почему-то принят за единственно правильный. Посмотрите на надписи (стихи) на 20-ти гривневой купюре и подумайте почему там другая грамматика...
Может еще и в косовский вопрос влезем?
Так, з цим потрібно щось робити. Не обов'язково точно те, що пропонує румунський уряд. Але щось робити.
Причому це ж навіть не вся територія історичної Молдавії а тільки частина яку захопили росіяни у турків в 18 ст.
Тобто це якби між Польщею й Україною зараз була держава з назвою Волинь, але при цьому частина Волині залишалася б і в Україні у вигляді Житомирської області.
Яка там може бути своя мова в штучно відокремленій частині румунського князівства Молдавії? Хіба що діалект.
Але приклад німців Австрії і англійських колоністів США каже що не обов'язково для окремої держави мати свою мову.
Україні наразі вигідно вирвати Молдову з Російських лап а не згадувати що Молдова була колись напівликою територією Галицько-Волинських князів (так так, міста Галац і Бирлад нагадують про ті часи) з прототипом козаків під назвою Берладники.
Згадувати про те що Придністров'я це частина Одещини з домінуванням українців на момент її передачі сталіним до новоствореної Молдови- зараз теж нам не вигідно і грає на руку москви
"Романя марє", (це до відому тут писаків, що, через брак мізків розпинаються про молдаванів і румунів як "адіннарот") роповсюджується не тільки на Молдавію, але і на немалий шмат України. І пропозиція румунського МЗС стосується не Молдови, а районів України з компактним проживанням молдавського населення - наших громадян! Спочатку українські молдавани мають стати румунами, далі Румунія "озброїть" їх румунськими паспортами і громадянством(що вона успішно робить роками на Півдні Одещини і Буковині), а далі - референдум накшталт днр-лнр...
А потім молдавани послухають русачків і скажуть - української мови не існує.
Що за фігня така..
БРЄДОВАТЄНЬКО - у Придністров ї військових кацапів як лайна, а нам тут про мову треба
розмовляти
PS Уявляю собі якби, наприклад, МЗС Туреччини звернулося до МЗС РФ їз вимогою, накшталт - там у вас в Татарстані живуть не татари, а то гілка ісламського тюркского етносу, і розмовлять не по-татарськи, а на турецькій мові, лише засраній московським матом... Негайно забороніть їм називатися татарами і їхню мову татарською...
Через 24 години від турецького посольства залишилася би пара охоронців і техпрацівників.