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Жовква в Словенії обговорив євроінтеграційні перспективи України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жовква в Словенії обговорив євроінтеграційні перспективи України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відвідав Словенію та провів робочі консультації з державним секретарем Офісу прем’єр-міністра Республіки Словенія з питань зовнішніх справ та ЄС Ігорем Сенчаром.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони констатували високу динаміку політичного діалогу між Україною та Словенією. У зв’язку з цим відзначено важливість організації у 2022 році офіційних візитів до Республіки Словенія прем’єр-міністра та президента України.

"Ігор Жовква та Ігор Сенчар обговорили результати 23-го саміту Україна – ЄС, що відбувся в жовтні цього року в Києві. Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив результати словенського головування у Раді Європейського Союзу та врахування інтересів України, включно з продовженням на 2022 рік санкційного режиму ЄС щодо Російської Федерації. Він також привітав підписання у межах саміту Угоди між Україною та Євросоюзом про Спільний авіаційний простір", - сказано в повідомленні.

Крім того, уточнюється, що сновна увага під час переговорів була приділена реалізації нашою державою стратегічного курсу на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. У зв’язку з цим співрозмовники обговорили проект Декларації про європейську перспективу України, яка має бути підписана найближчим часом.

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Також Жовква детально ознайомив Сенчара з безпековою ситуацією на Донбасі в контексті системних порушень режиму припинення вогню та посилення Росією свого військового контингенту вздовж українсько-російського кордону. Заступник керівника Офісу Президента також поінформував про актуальний стан справ на українсько-білоруському кордоні та про координацію відповідних зусиль з державами – членами ЄС.

Крім того, сторони обговорили окремі питання енергетичної безпеки в регіоні й використання Російською Федерацією енергетичного чинника з метою тиску на країни Європи.

Сторони окремо торкнулися питання епідемічної ситуації в Україні та Словенії, а також кроків урядів двох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення вакцинації громадян якісною сертифікованою вакциною.

Під час візиту до Словенії Жовква висловив сподівання, що Національна рада Словенії розгляне питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

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Топ коментарі
+2
В Любляні сьогодні +5 і дощ.
А тепер до справи. Був я влітку 2021 в Словенії, і хочу сказати, що Словенія - абсолютно європейська країна, без жодних залишків совку. Жодних пам'ятників радянським воїнам-визволителям і відповідних назв вулиць (як у ватній Словаччині), пам'ятники і вулиці - називають лише на честь своїх, словенців. Словенія - перша країна східної Європи , яка запровадила в обіг євро і перша країна Східної Європи , яка вступила в НАТО. Магазинів російських товарів та російські кафе (що бачив у Словаччині та Угорщині) - в Любляні я не бачив
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27.11.2021 16:37
+1
после вчерашней прессухи безвиз надо срочно отменять.
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27.11.2021 13:05
+1
Советчик , страньі советов нет уже 30 лет , завязьівай с ними .
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27.11.2021 13:09
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Украина системно работает с государствами ЕС , не только по линии МИД , но и по президентской линии . Так и нужно , открьівают двери только тем , кто в них стучит .
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27.11.2021 12:58 Відповісти
Ты что с утра перевозбудился!! Ваш спит еще после вчерашнего шоу! И ты давай бай бай))))
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27.11.2021 13:04 Відповісти
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27.11.2021 13:14 Відповісти
после вчерашней прессухи безвиз надо срочно отменять.
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27.11.2021 13:05 Відповісти
Советчик , страньі советов нет уже 30 лет , завязьівай с ними .
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27.11.2021 13:09 Відповісти
твоего членограя больше Колумбия интересует
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27.11.2021 14:57 Відповісти
Перевод стрелок с Лаврова и Машки Захаровой не засчитан , Колумбия интересует МИД РФ.
Учи матчасть , советчик !
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27.11.2021 15:04 Відповісти
в Словенії все ще тепло і білі мухи не літають. . .. *****. . . мабуть нерухомість для Зе приглядали за для купівлі. . . щоб і гвинтокрильний майданчик був і сосновий ліс. . . а інклюзівну гільотину ми тобі подаруємо . . .
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27.11.2021 15:20 Відповісти
В ******* сьогодні +5 і дощ.
А тепер до справи. Був я влітку 2021 в Словенії, і хочу сказати, що Словенія - абсолютно європейська країна, без жодних залишків совку. Жодних пам'ятників радянським воїнам-визволителям і відповідних назв вулиць (як у ватній Словаччині), пам'ятники і вулиці - називають лише на честь своїх, словенців. Словенія - перша країна східної Європи , яка запровадила в обіг євро і перша країна Східної Європи , яка вступила в НАТО. Магазинів російських товарів та російські кафе (що бачив у Словаччині та Угорщині) - в ******* я не бачив
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27.11.2021 16:37 Відповісти
Невже ж офіс президента вже вирішив єдине питання, за яке він безпосередньо відповідає - закупівлю скрепок та туалетного паперу для президента?
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27.11.2021 16:55 Відповісти
....Раптом подумалося: " Так Жовква ж у Львівській області!"
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27.11.2021 17:16 Відповісти
О чем вы? Куда вы навязываетесь? Представьте, что к вам на жилплощадь просятся бомжи, или цыгане для совместного счастливого проживания. Согласитесь с ними жить? Мы для ЕС такие-же бомжи. От вступления в ЕС наши 73% желудков не поменяются. Нужно сначала поменяться, помыться, переодеться, научиться себя вести, а потом уже куда-то навязываться. А у нас большинство даже не были за границей, и не видели как нужно жить.
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28.11.2021 17:12 Відповісти
 
 