Зеленский ответил на петицию по запрету гражданам РФ въезжать в Украину: На границе отделяют лиц из групп риска
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко к президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации, набравшего необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Электронные петиции
Ответ президента был опубликован пресс-службой ОПУ в разделе "Электронные петиции", информирует Цензор.НЕТ.
"На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано", - отмечает Зеленский.
По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.
"В частности, в 2015 году наше государство инициировало остановку действия отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 года № 23. В настоящее время въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и загранпаспортам", - напоминает глава государства.
По его информации, с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.
"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут принадлежать к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерных действий на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - добавляет Зеленский.
"Отдельным механизмом, эффективно используемым Украиной для безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности нашего государства со стороны отдельных граждан Российской Федерации, является применение к таким лицам специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в частности запретов въезда на территорию Украины", - утверждает президент.
Он также отметил, что, учитывая изложенное, направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову "с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".
Пожалуйста, подождите...
Давно пора визовую систему с рашкой сделать и всю её муку с жучками в рашке оставлять.
А своё сито даже не пачкать таким дерьмом....
И если качество продукта не соответствует стандарту - виза анулируется.
а производитель этого некачественного дерьма банится..... возможно что и навсегда....
Или будете утверждать, что всё, что из рашки без жучков? А по моему наоборот....
Там ТАКИЕ ТАРАКАНЫ!!!
Рів та крокодили. І вежі з кулеметами, щоб кацапи крокодилів не вкрали.
Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
вісім років їздити на Донбас як на "людске сафарі"- можна,
руйнувати український Донбас та Луганщину - можна,
заборонити повністю в'ъзд до України - не можна...
а може з цього приводу треба провести всенародний референдум,
як було обіцяно ЗЕ у 2019 році ?
Пора перестать заниматься хней, а ввести с мордором визовый режим. Нех*й шастать!
Это как ? Это он о чем?
Зе не защищаю, т к он не слушает умных подсказок и прет как бык на ворота ( это про Ермака, Демченко, Бурбу, Бутусова и т д)
Кому???
Какой то риторический вопрос...