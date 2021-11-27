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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Россия (35517) петиция (119) Стерненко (343)

Зеленский ответил на петицию по запрету гражданам РФ въезжать в Украину: На границе отделяют лиц из групп риска

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ответил на петицию по запрету гражданам РФ въезжать в Украину: На границе отделяют лиц из групп риска

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко к президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации, набравшего необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Электронные петиции

Ответ президента был опубликован пресс-службой ОПУ в разделе "Электронные петиции", информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано", - отмечает Зеленский.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.

"В частности, в 2015 году наше государство инициировало остановку действия отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 года № 23. В настоящее время въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и загранпаспортам", - напоминает глава государства.

По его информации, с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

Читайте также: Петиция Стерненко о запрете гражданам РФ въезжать на территорию Украины набрала более 25 тыс. голосов

"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут принадлежать к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерных действий на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - добавляет Зеленский.

"Отдельным механизмом, эффективно используемым Украиной для безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности нашего государства со стороны отдельных граждан Российской Федерации, является применение к таким лицам специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в частности запретов въезда на территорию Украины", - утверждает президент.

Он также отметил, что, учитывая изложенное, направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову "с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".

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Топ комментарии
+25
Пока в Украине нет украинской власти, а правит кремлёвская шелупонь, сюда будет ехать вся мацковская гниль....Надо выполнять приказы кремлёвской полудохлой шизанутой крысы...
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27.11.2021 13:32
+19
Мабуть саме тому багато лапотного лайна всеж потрапляє до країни...
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27.11.2021 13:25
+19
да, да, конечно !

Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
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27.11.2021 13:25
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Мабуть саме тому багато лапотного лайна всеж потрапляє до країни...
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27.11.2021 13:25 Ответить
сито дiрявe?
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27.11.2021 13:27 Ответить
Ні. Росію населяє лише лайно.
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27.11.2021 15:42 Ответить
шо ти мeлeш? ти щойно пiдтвeрдила що сито рeальнo дiрявe бо воно укранськe. цe ж чeрeз украiнський кордон вони попадають в Украiну чи чeрeз чий? якщо ти сiєш муку i чeрeз сито проходять чорнi жучки у тeб виходить що винний мiшок з мукою а нe ти з дiрявим ситом.
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27.11.2021 15:59 Ответить
Не доганяєш ?
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27.11.2021 16:04 Ответить
ти про сeбe? цe ж чeрeз украiнський кордон вони попадають в Украiну чи чeрeз чий? чи чeрeз твою дiряву голову?
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27.11.2021 16:18 Ответить
Мда...Наступного разу нагадайте мені, щоб я вам не відповідала. Бо у вас нікого нема вдома ))
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27.11.2021 16:24 Ответить
cвоiх збeри спочатку потiм до iнших лiзь
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27.11.2021 16:25 Ответить
Муку с жучками нельзя вообще в пищу употреблять. хоть с ситом, хоть без сита.
Давно пора визовую систему с рашкой сделать и всю её муку с жучками в рашке оставлять.
А своё сито даже не пачкать таким дерьмом....
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27.11.2021 16:11 Ответить
так сито замiнюється на плотну матeрiю або взагалi з заглушкою - вiзовий рeжим чи ти хочeш сказати що вeзовий рeжим то нe сито?
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27.11.2021 16:17 Ответить
Виза - сертификат на качественный продукт без жучков.
И если качество продукта не соответствует стандарту - виза анулируется.
а производитель этого некачественного дерьма банится..... возможно что и навсегда....
Или будете утверждать, что всё, что из рашки без жучков? А по моему наоборот....
Там ТАКИЕ ТАРАКАНЫ!!!
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27.11.2021 23:37 Ответить
Скільки лайно не просівай через сито, все одно звідти висипатиметься тільки одне лайно.

Рів та крокодили. І вежі з кулеметами, щоб кацапи крокодилів не вкрали.
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28.11.2021 06:10 Ответить
да, да, конечно !

Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
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27.11.2021 13:25 Ответить
вырезанный фрагмент вчерашней пресс-конференции ЗЕ-ленского:

"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
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27.11.2021 14:19 Ответить
+++++++++++)))))))
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27.11.2021 15:23 Ответить
А он приехал или абы щоколадку заработать?
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27.11.2021 15:12 Ответить
Пока в Украине нет украинской власти, а правит кремлёвская шелупонь, сюда будет ехать вся мацковская гниль....Надо выполнять приказы кремлёвской полудохлой шизанутой крысы...
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27.11.2021 13:32 Ответить
пнх чмо...
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27.11.2021 13:38 Ответить
Запрет на въезд сруских оккупантов это глупости?
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27.11.2021 13:57 Ответить
згоден! нехай шастають і продовжують флаги зривати
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27.11.2021 13:57 Ответить
Правильно, які візи? Взагалі кацапів не пускати. Копитні повинні перебувати в мокшанських болотах, цивілізація - то не їхнє.
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27.11.2021 14:09 Ответить
Ці заходи були запроваджені ще минулою владою. А що ти зробив для цього?
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27.11.2021 13:33 Ответить
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27.11.2021 13:35 Ответить
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27.11.2021 13:36 Ответить
кацапам стріляти Градами по теріторії України - можна ,
вісім років їздити на Донбас як на "людске сафарі"- можна,
руйнувати український Донбас та Луганщину - можна,
заборонити повністю в'ъзд до України - не можна...
а може з цього приводу треба провести всенародний референдум,
як було обіцяно ЗЕ у 2019 році ?
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27.11.2021 13:41 Ответить
както стремно рефьі проводить(как никак 73% в засаде)
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27.11.2021 18:51 Ответить
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А когда будет ответ на петицию об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ?
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27.11.2021 13:42 Ответить
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В цьому питанні і попередню владу потрібно запитати чому не розірвали дипломатичні відносини з кацапами.
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27.11.2021 13:51 Ответить
А зараз влади в Україні немає,щоб запитати чому вони не розірвали відносини з кацапами ,а запрошують сюди співати кримнашистів? Що думаєшь, твоє прокси під прапором Канади сховало кацаплячи роги? Боїтеся того Порошенко як і наші зелебобіки,у вас один ворог,той хто зупинив вас на Донбасі.
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27.11.2021 14:02 Ответить
Так, вісім років війна з кацапнею, а наша влада тільки гроші краде і роздає національні багатства України олігархам на знищення.
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27.11.2021 13:56 Ответить
І чогось усі так причепилися до ЗЕбіла, цього брехуна - капітулянта. Та не пускає він в Україну москалів кацапів. Та він навіть вагнгерівців дуже міцно постарався і повернув назад у прокляту па Рашу.
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27.11.2021 14:31 Ответить
він Істота а те, шо ви сказали частіше всього всеж таки люди
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27.11.2021 15:03 Ответить
"підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику" - все поголовно, имеющие российское гражданство, относятся к этой группе риска.
Пора перестать заниматься хней, а ввести с мордором визовый режим. Нех*й шастать!
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27.11.2021 14:51 Ответить
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ты забыл что у половины украинцев родственики из России.Это у вас родственики в Польше.
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27.11.2021 15:15 Ответить
Блаблаблабла...хрен забил очередной раз на народ Украины и съехал с базара. Вполне ожидаемо от конченого наркоши на подтанцовках у агента фсб д'ерьмака.
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27.11.2021 15:02 Ответить
"На границе отделяют лиц из групп риска"
Это как ? Это он о чем?
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27.11.2021 15:02 Ответить
Это или наркотики или кукуха поехала а может быть два в одном!
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27.11.2021 15:04 Ответить
О ЧЕМ ? Он не хочет , чтобы русские жёны украинских властей светились с визами 😎
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27.11.2021 15:14 Ответить
Я вас понял, Софи! Принято. Но стиль изложения этим недопрезидентом требует сурдо переводчика
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27.11.2021 15:25 Ответить
Знаете, я до сих пор под впечатлением вчерашнего шоу. Реально ко многому сказанному нужны расшифровки . Мой вывод : что 30 лет украинцев держали и держат за лохов политические элиты ( вкл и компанию Зе) . Учитывая , что он не политик, он это засветил не по своей воли . Теперь все элиты на него гонят , хотя не секрет ЧТО СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ В УКРАИНЕ СЕМЬИ ПОДЕЛИЛИ ДАВНО. Думаю , что следующий президент засветит конкретно ещё больше все болото . Потому элиты так стараются найти послушного проходного кандидата , чтобы всю грязь опять загнать под ковёр.
Зе не защищаю, т к он не слушает умных подсказок и прет как бык на ворота ( это про Ермака, Демченко, Бурбу, Бутусова и т д)
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27.11.2021 15:58 Ответить
Какие доки ты Байдену дашь за переворот?)попалась гнида гнусавая...
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27.11.2021 15:08 Ответить
Як шо vін перекриє кордон для рашиsтіv то коли Зе бyде тікати його не пysтять томy тyт vsе продyмано
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27.11.2021 15:20 Ответить
Ты у себя в окружении предателей не можешь определить, как ты их на границе в таком потоке определишь, клоун.
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27.11.2021 15:24 Ответить
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27.11.2021 15:31 Ответить
вiн намагається тролити. алe воно нe до мiсця.
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27.11.2021 16:02 Ответить
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27.11.2021 19:48 Ответить
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27.11.2021 15:33 Ответить
Короче !!Этот офшорные дебильный клоун Зеленский слил в унитаз эту прекрасную петицию на въезд граждан России в Украину!! на верняка у него и его жидовской семейки имеются т российские паспорта!! Что не удивительно!!Он же продолжает лизать путину и спину и ниже!! ... зеленский готовит себе пути отхода после 2024г. в Россию или точнее в свой российский Крым где у него своё гнёздышко, а на Украину и украинцев зеленскому гллубоко насрать!!
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27.11.2021 15:43 Ответить
Трус.
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27.11.2021 15:52 Ответить
Свати, Свати-2, Свати-3, Свати...
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27.11.2021 16:09 Ответить
прикинулся шлангом... сослался на формальность ....то есть опять послал общество подальше...
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27.11.2021 17:19 Ответить
"Шпілі - Вілі " теж з закордонними біометричними паспортами по усій Європі гасали і нічого їм не завадило робити свої чорні справи. Теж мені панацея !.. Зелепуха придуркувата !
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27.11.2021 18:15 Ответить
То , что жаба тупо перечислила в своем ответе на петицию всем давно известно и не является достаточным , почему и возникла сама петиция...
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27.11.2021 19:36 Ответить
Пачіму ми нє в НАТО?
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27.11.2021 21:04 Ответить
Не решение вопроса поданного в петиции, помагает запускать к нам подготовленных диверсантов-убийц которым помогает государство-агресор подготовить правильный пакет документов. Если бы при въезде к нам им приходилось бы подавать документы заранее, были бы судя по всему лишение свидетели. Кому то очень этого не хочется....
Кому???
Какой то риторический вопрос...
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28.11.2021 02:30 Ответить
 
 