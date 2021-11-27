Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам РФ в'їжджати до України: На кордоні відокремлюють осіб з груп ризику

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Електронні петиції

Відповідь президента була опублікована пресслужбою ОПУ в розділі "Електронні петиції", інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою", - зазначає Зеленський.

За його словами, від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

"Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами", - нагадує глава держави.

За його інформацією, з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

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"Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку", - додає Зеленський.

"Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України", - стверджує президент.

Він такоже зазначив, що з огляду на викладене направив петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову "з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".