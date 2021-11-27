Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам РФ в'їжджати до України: На кордоні відокремлюють осіб з груп ризику
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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Електронні петиції
Відповідь президента була опублікована пресслужбою ОПУ в розділі "Електронні петиції", інформує Цензор.НЕТ.
"На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою", - зазначає Зеленський.
За його словами, від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.
"Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами", - нагадує глава держави.
За його інформацією, з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.
"Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку", - додає Зеленський.
"Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України", - стверджує президент.
Він такоже зазначив, що з огляду на викладене направив петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову "з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".
Будь ласка, зачекайте...
Давно пора визовую систему с рашкой сделать и всю её муку с жучками в рашке оставлять.
А своё сито даже не пачкать таким дерьмом....
И если качество продукта не соответствует стандарту - виза анулируется.
а производитель этого некачественного дерьма банится..... возможно что и навсегда....
Или будете утверждать, что всё, что из рашки без жучков? А по моему наоборот....
Там ТАКИЕ ТАРАКАНЫ!!!
Рів та крокодили. І вежі з кулеметами, щоб кацапи крокодилів не вкрали.
Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
вісім років їздити на Донбас як на "людске сафарі"- можна,
руйнувати український Донбас та Луганщину - можна,
заборонити повністю в'ъзд до України - не можна...
а може з цього приводу треба провести всенародний референдум,
як було обіцяно ЗЕ у 2019 році ?
Пора перестать заниматься хней, а ввести с мордором визовый режим. Нех*й шастать!
Это как ? Это он о чем?
Зе не защищаю, т к он не слушает умных подсказок и прет как бык на ворота ( это про Ермака, Демченко, Бурбу, Бутусова и т д)
Кому???
Какой то риторический вопрос...