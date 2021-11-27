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Новини Політика України
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Зеленський (10071) Росія (26948) петиція (111) Стерненко (328)

Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам РФ в'їжджати до України: На кордоні відокремлюють осіб з груп ризику

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам РФ в'їжджати до України: На кордоні відокремлюють осіб з груп ризику

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Електронні петиції

Відповідь президента була опублікована пресслужбою ОПУ в розділі "Електронні петиції", інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою", - зазначає Зеленський.

За його словами, від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

"Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами", - нагадує глава держави.

За його інформацією, з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

Читайте також: Петиція Стерненка про заборону громадянам РФ в'їжджати на територію України набрала понад 25 тис. голосів

"Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку", - додає Зеленський.

"Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України", - стверджує президент.

Він такоже зазначив, що з огляду на викладене направив петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову "з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".

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Топ коментарі
+25
Пока в Украине нет украинской власти, а правит кремлёвская шелупонь, сюда будет ехать вся мацковская гниль....Надо выполнять приказы кремлёвской полудохлой шизанутой крысы...
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27.11.2021 13:32
+19
Мабуть саме тому багато лапотного лайна всеж потрапляє до країни...
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27.11.2021 13:25
+19
да, да, конечно !

Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
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27.11.2021 13:25
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Мабуть саме тому багато лапотного лайна всеж потрапляє до країни...
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27.11.2021 13:25 Відповісти
сито дiрявe?
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27.11.2021 13:27 Відповісти
Ні. Росію населяє лише лайно.
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27.11.2021 15:42 Відповісти
шо ти мeлeш? ти щойно пiдтвeрдила що сито рeальнo дiрявe бо воно укранськe. цe ж чeрeз украiнський кордон вони попадають в Украiну чи чeрeз чий? якщо ти сiєш муку i чeрeз сито проходять чорнi жучки у тeб виходить що винний мiшок з мукою а нe ти з дiрявим ситом.
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27.11.2021 15:59 Відповісти
Не доганяєш ?
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27.11.2021 16:04 Відповісти
ти про сeбe? цe ж чeрeз украiнський кордон вони попадають в Украiну чи чeрeз чий? чи чeрeз твою дiряву голову?
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27.11.2021 16:18 Відповісти
Мда...Наступного разу нагадайте мені, щоб я вам не відповідала. Бо у вас нікого нема вдома ))
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27.11.2021 16:24 Відповісти
cвоiх збeри спочатку потiм до iнших лiзь
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27.11.2021 16:25 Відповісти
Муку с жучками нельзя вообще в пищу употреблять. хоть с ситом, хоть без сита.
Давно пора визовую систему с рашкой сделать и всю её муку с жучками в рашке оставлять.
А своё сито даже не пачкать таким дерьмом....
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27.11.2021 16:11 Відповісти
так сито замiнюється на плотну матeрiю або взагалi з заглушкою - вiзовий рeжим чи ти хочeш сказати що вeзовий рeжим то нe сито?
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27.11.2021 16:17 Відповісти
Виза - сертификат на качественный продукт без жучков.
И если качество продукта не соответствует стандарту - виза анулируется.
а производитель этого некачественного дерьма банится..... возможно что и навсегда....
Или будете утверждать, что всё, что из рашки без жучков? А по моему наоборот....
Там ТАКИЕ ТАРАКАНЫ!!!
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27.11.2021 23:37 Відповісти
Скільки лайно не просівай через сито, все одно звідти висипатиметься тільки одне лайно.

Рів та крокодили. І вежі з кулеметами, щоб кацапи крокодилів не вкрали.
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28.11.2021 06:10 Відповісти
да, да, конечно !

Міша Шафутинський для ЗЕ-Клоуна - свій
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27.11.2021 13:25 Відповісти
вырезанный фрагмент вчерашней пресс-конференции ЗЕ-ленского:

"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
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27.11.2021 14:19 Відповісти
+++++++++++)))))))
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27.11.2021 15:23 Відповісти
А он приехал или абы щоколадку заработать?
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27.11.2021 15:12 Відповісти
Пока в Украине нет украинской власти, а правит кремлёвская шелупонь, сюда будет ехать вся мацковская гниль....Надо выполнять приказы кремлёвской полудохлой шизанутой крысы...
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27.11.2021 13:32 Відповісти
пнх чмо...
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27.11.2021 13:38 Відповісти
Запрет на въезд сруских оккупантов это глупости?
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27.11.2021 13:57 Відповісти
згоден! нехай шастають і продовжують флаги зривати
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27.11.2021 13:57 Відповісти
Правильно, які візи? Взагалі кацапів не пускати. Копитні повинні перебувати в мокшанських болотах, цивілізація - то не їхнє.
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27.11.2021 14:09 Відповісти
Ці заходи були запроваджені ще минулою владою. А що ти зробив для цього?
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27.11.2021 13:33 Відповісти
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27.11.2021 13:35 Відповісти
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27.11.2021 13:36 Відповісти
кацапам стріляти Градами по теріторії України - можна ,
вісім років їздити на Донбас як на "людске сафарі"- можна,
руйнувати український Донбас та Луганщину - можна,
заборонити повністю в'ъзд до України - не можна...
а може з цього приводу треба провести всенародний референдум,
як було обіцяно ЗЕ у 2019 році ?
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27.11.2021 13:41 Відповісти
както стремно рефьі проводить(как никак 73% в засаде)
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27.11.2021 18:51 Відповісти
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А когда будет ответ на петицию об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ?
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27.11.2021 13:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
В цьому питанні і попередню владу потрібно запитати чому не розірвали дипломатичні відносини з кацапами.
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27.11.2021 13:51 Відповісти
А зараз влади в Україні немає,щоб запитати чому вони не розірвали відносини з кацапами ,а запрошують сюди співати кримнашистів? Що думаєшь, твоє прокси під прапором Канади сховало кацаплячи роги? Боїтеся того Порошенко як і наші зелебобіки,у вас один ворог,той хто зупинив вас на Донбасі.
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27.11.2021 14:02 Відповісти
Так, вісім років війна з кацапнею, а наша влада тільки гроші краде і роздає національні багатства України олігархам на знищення.
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27.11.2021 13:56 Відповісти
І чогось усі так причепилися до ЗЕбіла, цього брехуна - капітулянта. Та не пускає він в Україну москалів кацапів. Та він навіть вагнгерівців дуже міцно постарався і повернув назад у прокляту па Рашу.
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27.11.2021 14:31 Відповісти
він Істота а те, шо ви сказали частіше всього всеж таки люди
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27.11.2021 15:03 Відповісти
"підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику" - все поголовно, имеющие российское гражданство, относятся к этой группе риска.
Пора перестать заниматься хней, а ввести с мордором визовый режим. Нех*й шастать!
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27.11.2021 14:51 Відповісти
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ты забыл что у половины украинцев родственики из России.Это у вас родственики в Польше.
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27.11.2021 15:15 Відповісти
Блаблаблабла...хрен забил очередной раз на народ Украины и съехал с базара. Вполне ожидаемо от конченого наркоши на подтанцовках у агента фсб д'ерьмака.
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27.11.2021 15:02 Відповісти
"На границе отделяют лиц из групп риска"
Это как ? Это он о чем?
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27.11.2021 15:02 Відповісти
Это или наркотики или кукуха поехала а может быть два в одном!
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27.11.2021 15:04 Відповісти
О ЧЕМ ? Он не хочет , чтобы русские жёны украинских властей светились с визами 😎
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27.11.2021 15:14 Відповісти
Я вас понял, Софи! Принято. Но стиль изложения этим недопрезидентом требует сурдо переводчика
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27.11.2021 15:25 Відповісти
Знаете, я до сих пор под впечатлением вчерашнего шоу. Реально ко многому сказанному нужны расшифровки . Мой вывод : что 30 лет украинцев держали и держат за лохов политические элиты ( вкл и компанию Зе) . Учитывая , что он не политик, он это засветил не по своей воли . Теперь все элиты на него гонят , хотя не секрет ЧТО СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ В УКРАИНЕ СЕМЬИ ПОДЕЛИЛИ ДАВНО. Думаю , что следующий президент засветит конкретно ещё больше все болото . Потому элиты так стараются найти послушного проходного кандидата , чтобы всю грязь опять загнать под ковёр.
Зе не защищаю, т к он не слушает умных подсказок и прет как бык на ворота ( это про Ермака, Демченко, Бурбу, Бутусова и т д)
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27.11.2021 15:58 Відповісти
Какие доки ты Байдену дашь за переворот?)попалась гнида гнусавая...
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27.11.2021 15:08 Відповісти
Як шо vін перекриє кордон для рашиsтіv то коли Зе бyде тікати його не пysтять томy тyт vsе продyмано
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27.11.2021 15:20 Відповісти
Ты у себя в окружении предателей не можешь определить, как ты их на границе в таком потоке определишь, клоун.
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27.11.2021 15:24 Відповісти
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27.11.2021 15:31 Відповісти
вiн намагається тролити. алe воно нe до мiсця.
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27.11.2021 16:02 Відповісти
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27.11.2021 19:48 Відповісти
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27.11.2021 15:33 Відповісти
Короче !!Этот офшорные дебильный клоун Зеленский слил в унитаз эту прекрасную петицию на въезд граждан России в Украину!! на верняка у него и его жидовской семейки имеются т российские паспорта!! Что не удивительно!!Он же продолжает лизать путину и спину и ниже!! ... зеленский готовит себе пути отхода после 2024г. в Россию или точнее в свой российский Крым где у него своё гнёздышко, а на Украину и украинцев зеленскому гллубоко насрать!!
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27.11.2021 15:43 Відповісти
Трус.
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27.11.2021 15:52 Відповісти
Свати, Свати-2, Свати-3, Свати...
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27.11.2021 16:09 Відповісти
прикинулся шлангом... сослался на формальность ....то есть опять послал общество подальше...
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27.11.2021 17:19 Відповісти
"Шпілі - Вілі " теж з закордонними біометричними паспортами по усій Європі гасали і нічого їм не завадило робити свої чорні справи. Теж мені панацея !.. Зелепуха придуркувата !
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27.11.2021 18:15 Відповісти
То , что жаба тупо перечислила в своем ответе на петицию всем давно известно и не является достаточным , почему и возникла сама петиция...
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27.11.2021 19:36 Відповісти
Пачіму ми нє в НАТО?
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27.11.2021 21:04 Відповісти
Не решение вопроса поданного в петиции, помагает запускать к нам подготовленных диверсантов-убийц которым помогает государство-агресор подготовить правильный пакет документов. Если бы при въезде к нам им приходилось бы подавать документы заранее, были бы судя по всему лишение свидетели. Кому то очень этого не хочется....
Кому???
Какой то риторический вопрос...
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28.11.2021 02:30 Відповісти
 
 