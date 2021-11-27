РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости Общество
1291 38
вакцина (3504) учитель (248) Шкарлет (249)

Полный цикл вакцинации прошли 563 тыс. учителей, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полный цикл вакцинации прошли 563 тыс. учителей, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил об обновленной статистике вакцинации против COVID-19 среди педагогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН, со ссылкой на телеграмм Шкарлета.

"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", - отметил Сергей Шкарлетт. .

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%

Читайте также: 3415 невакцинированных учителей отстранены от работы. Всего в Украине не привиты от коронавируса 67,1 тыс. педагогов, - МОН

В Киеве за последние несколько дней уровень вакцинирования работников школ двумя дозами вакцины против COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).

Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

Также Министр образования и науки сообщил, что есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСО. Больше всего таких в Ровенской и Киевскойобластях – 384 и 281 человек соответственно.

Читайте также: Более 1200 невакцинированных преподавателей и учителей отстранили от работы только в Харьковской области

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
показать весь комментарий
27.11.2021 18:58
+3
Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:17
+3
Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасибо коваксу за вакцину
показать весь комментарий
27.11.2021 15:50 Ответить
Хіба це досягнення? Це беззаконня. Це ганьба.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:50 Ответить
Шкарлет - повезло с фамилией. Так ему и надо.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:50 Ответить
Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:17 Ответить
отримають бустeрну дозу яку б отримали i бeз нового виду вiруса
показать весь комментарий
27.11.2021 16:30 Ответить
Звідки Ви знаєте, адже властивості "нового" вірусу ще вивчаються? Бустерні дози в нас ще не затвердженні. Здається Ви поінформовані ліпше ніж Шкарлет
показать весь комментарий
27.11.2021 16:40 Ответить
лiпшe - значить кращe а нe гiршe умнiку. а чого ти орiєнтуєшся лишe на украiнських старцiв? нiмцi вжe 5 млн бустeрними жахнули.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:08 Ответить
СТАТИСТИКА БУСТЕРНИХ ДОЗ

РАШКА ЗМУШЕНА робити третій,четвертий раз,бо Спутнік-це гівно...
показать весь комментарий
28.11.2021 10:15 Ответить
ти вiдстав вiд життя - бустeрну дозу роблять нe лиш спутнiком.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:50 Ответить
Пандемия не закончится, если вакцинация не станет глобальной - Байден
показать весь комментарий
27.11.2021 17:50 Ответить
.... и регулярной (дополнение)
показать весь комментарий
28.11.2021 04:27 Ответить
Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:02 Ответить
а мне баба Боня звонила с Германии, она лично проверила каждого госпитализированного и все они были непривитые))
сказочники)
показать весь комментарий
27.11.2021 20:52 Ответить
лечащий семейный врач Киев.Святошино. - 80% обратившихся к нему больных - ужаленные !!!
вопросы еще есть !?
показать весь комментарий
27.11.2021 23:36 Ответить
какие могут быть вопросы к ботам, тупо выдумывающим на ходу)
показать весь комментарий
27.11.2021 23:38 Ответить
Получить сертификат стоит в среднем 2000 гривен - не такие большие деньги, чтобы всякое мундачьё, наконец, отъембалось со своей фа шистской "заботой" о нашем благе.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:52 Ответить
Я ПРОТИ..

ЩОБ ТАКИМ ЯК КОЛЬТ пропагадистам-пропутінцям ДАВАЛИ амністію за куплену довідку про вакцинацію.

і дозволяли потім вакцинуватись в Україні.

нехай Ху..ло їх ширяє Спутніком..
показать весь комментарий
28.11.2021 10:31 Ответить
Виставили себе доконаним ідіотом. Я на Цензорі понад 10 років.
Почитайте мої коменти, щоб не смішити людей і не ганьбитись самому.
показать весь комментарий
28.11.2021 20:22 Ответить
лахта,ПНХ!
Найтяжче на Covid хворіють антивакцинатори, - лікар-інфекціоніст

Ольга Денисяка

26 листопада 2021, 12:06 |




Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються близько двохсот пацієнтів. Всі перебувають у важкому стані, більшість з них є кисневозалежними. Окрім того, пацієнти з найважчим перебігом захворювання - невакциновані. Про це під час брифінгу 26 листопада заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Людмили Гринів, впродовж останнього місяця у медзакладі дещо поменшало пацієнтів, проте всі хворі перебувають у важкому стані та потребують кисню.

«На сьогодні всі наші пацієнти мають важкий перебіг коронавірусу та є кисневозалежними. Вони мають дихальну недостатність та потребують кисню. Люди, які хворіють неважко, зазвичай лікуються вдома під спостереженням сімейного лікаря, а до нас вже потрапляють у тяжких випадках», - заявила лікар.



Окрім того, вона наголосила, що більшість важких пацієнтів є противниками вакцинації. Лікарі розповідають хворим та їхнім родичам про важливість covid-щеплення та закликають не нехтувати захистом від захворювання.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:23 Ответить
Дядьку, що ви курили ? 80% лікарів ПРОТИ вакцинації.
ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ХТО ПРАЦЮЄ З ХВОРИМИ НА КОВІД.
Відкрийте канал Анатолія Якименка. Він лікар, а не неук, як оце ви.
показать весь комментарий
28.11.2021 20:19 Ответить
> "Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными..."

Знакомый текст. "Я сама дочь офицера. Поверьте, не всё так однозначно". Чот не верим.
показать весь комментарий
27.11.2021 21:41 Ответить
верим-не верим ваше дело и здоровье тоже ваше... играйте в ромашку и дальше, а я пас !!!
показать весь комментарий
27.11.2021 23:37 Ответить
ага) вали)
показать весь комментарий
27.11.2021 23:40 Ответить
Очень забавно читать про то, как любители болеть ковидом (один из десяти попадает под кислород, один из сорока в гроб) рассказывают про ромашку. Какой-то сюрреализм)
показать весь комментарий
28.11.2021 00:58 Ответить
Это же очевидные помойки, призванные собрать все антиваксерские сплетни, чтобы получить лайки и посещения, а значит монетизировать антиваксеров. Три ссылки - тебя три раза поим..ли.
показать весь комментарий
28.11.2021 13:12 Ответить
там ссылки на конкретные факты , но для не обученных читать как ты это роли не играет .
показать весь комментарий
28.11.2021 20:24 Ответить
Я открыл первую помойку, приготовив рядом кулёк для рвоты. Там только скриншоты с иероглифами да ссылки на заглавные страницы китайских газет да на персонажи в википедиях. Афигенный бекграунд. Открываем вторую (поменяв кулёчек) - тот же кал, только в профиль, теперь у нас есть ещё и видео хз кого в твиттере. Ползай дальше сам по такому говну.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:25 Ответить
у тебя симптомы короны - понос рвота , сумеречное сознание . ты еще и интернетом пользоваться не умеешь . факты , о том мРНА укол вызывает нарушение нейронных связей клеток головного мозга , подтверждаются . не пропусти 3 и 4 укол .
показать весь комментарий
29.11.2021 02:12 Ответить
Смешно.Теперь два укола от нового штама и так далее)))
показать весь комментарий
27.11.2021 18:04 Ответить
Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
показать весь комментарий
27.11.2021 18:58 Ответить
Через загущение крови после укола "снимается стружка" самых слабых, у которых и так проблемы с густой кровью, с сердцем, и так далее.
Интересно, сколько вакцинированных откинутся после укола в течении следующих 2-3 лет ? Или это слишком долго ?
показать весь комментарий
28.11.2021 00:46 Ответить
 
 