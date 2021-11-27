Полный цикл вакцинации прошли 563 тыс. учителей, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил об обновленной статистике вакцинации против COVID-19 среди педагогов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН, со ссылкой на телеграмм Шкарлета.
"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", - отметил Сергей Шкарлетт. .
Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:
Луганская область – 94,3%;
Сумская – 93,9%
Донецкая – 93,8%;
Черкасская – 93,7%;
Харьковская – 93,5%
В Киеве за последние несколько дней уровень вакцинирования работников школ двумя дозами вакцины против COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).
Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).
Также Министр образования и науки сообщил, что есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСО. Больше всего таких в Ровенской и Киевскойобластях – 384 и 281 человек соответственно.
Пожалуйста, подождите...
РАШКА ЗМУШЕНА робити третій,четвертий раз,бо Спутнік-це гівно...
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
сказочники)
вопросы еще есть !?
ЩОБ ТАКИМ ЯК КОЛЬТ пропагадистам-пропутінцям ДАВАЛИ амністію за куплену довідку про вакцинацію.
і дозволяли потім вакцинуватись в Україні.
нехай Ху..ло їх ширяє Спутніком..
Почитайте мої коменти, щоб не смішити людей і не ганьбитись самому.
Найтяжче на Covid хворіють антивакцинатори, - лікар-інфекціоніст
Ольга Денисяка
26 листопада 2021, 12:06 |
Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються близько двохсот пацієнтів. Всі перебувають у важкому стані, більшість з них є кисневозалежними. Окрім того, пацієнти з найважчим перебігом захворювання - невакциновані. Про це під час брифінгу 26 листопада заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.
За словами Людмили Гринів, впродовж останнього місяця у медзакладі дещо поменшало пацієнтів, проте всі хворі перебувають у важкому стані та потребують кисню.
«На сьогодні всі наші пацієнти мають важкий перебіг коронавірусу та є кисневозалежними. Вони мають дихальну недостатність та потребують кисню. Люди, які хворіють неважко, зазвичай лікуються вдома під спостереженням сімейного лікаря, а до нас вже потрапляють у тяжких випадках», - заявила лікар.
Окрім того, вона наголосила, що більшість важких пацієнтів є противниками вакцинації. Лікарі розповідають хворим та їхнім родичам про важливість covid-щеплення та закликають не нехтувати захистом від захворювання.
ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ХТО ПРАЦЮЄ З ХВОРИМИ НА КОВІД.
Відкрийте канал Анатолія Якименка. Він лікар, а не неук, як оце ви.
Знакомый текст. "Я сама дочь офицера. Поверьте, не всё так однозначно". Чот не верим.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/please-add-video-leading-israeli-health-official-vaccinated-account-95-severe-85-90-new-covid-hospitalizations-vaccine-effectiveness-really-fading-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/video-former-pfizer-employee-says-covid-19-vaccine-causes-recipients-become-susceptible-virus/
Интересно, сколько вакцинированных откинутся после укола в течении следующих 2-3 лет ? Или это слишком долго ?