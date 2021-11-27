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вакцина (3396) вчитель (185) Шкарлет (257)

Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про оновлену статистику вакцинації від COVID-19 серед освітян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН, із посиланням на телеграм  Шкарлета. 

"Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – зазначив Сергій Шкарлет.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:

  • Луганська область – 94,3%;
  • Сумська – 93,9%
  • Донецька – 93,8%;
  • Черкаська – 93,7%;
  • Харківська – 93,5%

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).

Також Міністр освіти і науки повідомив, що є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.

Також читайте: 76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет

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Топ коментарі
+4
Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
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27.11.2021 18:58
+3
Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
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27.11.2021 16:17
+3
Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
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27.11.2021 18:02
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спасибо коваксу за вакцину
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27.11.2021 15:50 Відповісти
Хіба це досягнення? Це беззаконня. Це ганьба.
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27.11.2021 20:50 Відповісти
Шкарлет - повезло с фамилией. Так ему и надо.
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28.11.2021 00:50 Відповісти
Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
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27.11.2021 16:17 Відповісти
отримають бустeрну дозу яку б отримали i бeз нового виду вiруса
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27.11.2021 16:30 Відповісти
Звідки Ви знаєте, адже властивості "нового" вірусу ще вивчаються? Бустерні дози в нас ще не затвердженні. Здається Ви поінформовані ліпше ніж Шкарлет
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27.11.2021 16:40 Відповісти
лiпшe - значить кращe а нe гiршe умнiку. а чого ти орiєнтуєшся лишe на украiнських старцiв? нiмцi вжe 5 млн бустeрними жахнули.
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27.11.2021 17:08 Відповісти
СТАТИСТИКА БУСТЕРНИХ ДОЗ

РАШКА ЗМУШЕНА робити третій,четвертий раз,бо Спутнік-це гівно...
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28.11.2021 10:15 Відповісти
ти вiдстав вiд життя - бустeрну дозу роблять нe лиш спутнiком.
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28.11.2021 11:50 Відповісти
Пандемия не закончится, если вакцинация не станет глобальной - Байден
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27.11.2021 17:50 Відповісти
.... и регулярной (дополнение)
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28.11.2021 04:27 Відповісти
Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
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27.11.2021 18:02 Відповісти
а мне баба Боня звонила с Германии, она лично проверила каждого госпитализированного и все они были непривитые))
сказочники)
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27.11.2021 20:52 Відповісти
лечащий семейный врач Киев.Святошино. - 80% обратившихся к нему больных - ужаленные !!!
вопросы еще есть !?
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27.11.2021 23:36 Відповісти
какие могут быть вопросы к ботам, тупо выдумывающим на ходу)
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27.11.2021 23:38 Відповісти
Получить сертификат стоит в среднем 2000 гривен - не такие большие деньги, чтобы всякое мундачьё, наконец, отъембалось со своей фа шистской "заботой" о нашем благе.
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28.11.2021 00:52 Відповісти
Я ПРОТИ..

ЩОБ ТАКИМ ЯК КОЛЬТ пропагадистам-пропутінцям ДАВАЛИ амністію за куплену довідку про вакцинацію.

і дозволяли потім вакцинуватись в Україні.

нехай Ху..ло їх ширяє Спутніком..
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28.11.2021 10:31 Відповісти
Виставили себе доконаним ідіотом. Я на Цензорі понад 10 років.
Почитайте мої коменти, щоб не смішити людей і не ганьбитись самому.
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28.11.2021 20:22 Відповісти
лахта,ПНХ!
Найтяжче на Covid хворіють антивакцинатори, - лікар-інфекціоніст

Ольга Денисяка

26 листопада 2021, 12:06 |




Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються близько двохсот пацієнтів. Всі перебувають у важкому стані, більшість з них є кисневозалежними. Окрім того, пацієнти з найважчим перебігом захворювання - невакциновані. Про це під час брифінгу 26 листопада заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Людмили Гринів, впродовж останнього місяця у медзакладі дещо поменшало пацієнтів, проте всі хворі перебувають у важкому стані та потребують кисню.

«На сьогодні всі наші пацієнти мають важкий перебіг коронавірусу та є кисневозалежними. Вони мають дихальну недостатність та потребують кисню. Люди, які хворіють неважко, зазвичай лікуються вдома під спостереженням сімейного лікаря, а до нас вже потрапляють у тяжких випадках», - заявила лікар.



Окрім того, вона наголосила, що більшість важких пацієнтів є противниками вакцинації. Лікарі розповідають хворим та їхнім родичам про важливість covid-щеплення та закликають не нехтувати захистом від захворювання.
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28.11.2021 10:23 Відповісти
Дядьку, що ви курили ? 80% лікарів ПРОТИ вакцинації.
ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ХТО ПРАЦЮЄ З ХВОРИМИ НА КОВІД.
Відкрийте канал Анатолія Якименка. Він лікар, а не неук, як оце ви.
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28.11.2021 20:19 Відповісти
> "Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными..."

Знакомый текст. "Я сама дочь офицера. Поверьте, не всё так однозначно". Чот не верим.
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27.11.2021 21:41 Відповісти
верим-не верим ваше дело и здоровье тоже ваше... играйте в ромашку и дальше, а я пас !!!
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27.11.2021 23:37 Відповісти
ага) вали)
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27.11.2021 23:40 Відповісти
Очень забавно читать про то, как любители болеть ковидом (один из десяти попадает под кислород, один из сорока в гроб) рассказывают про ромашку. Какой-то сюрреализм)
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28.11.2021 00:58 Відповісти
Это же очевидные помойки, призванные собрать все антиваксерские сплетни, чтобы получить лайки и посещения, а значит монетизировать антиваксеров. Три ссылки - тебя три раза поим..ли.
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28.11.2021 13:12 Відповісти
там ссылки на конкретные факты , но для не обученных читать как ты это роли не играет .
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28.11.2021 20:24 Відповісти
Я открыл первую помойку, приготовив рядом кулёк для рвоты. Там только скриншоты с иероглифами да ссылки на заглавные страницы китайских газет да на персонажи в википедиях. Афигенный бекграунд. Открываем вторую (поменяв кулёчек) - тот же кал, только в профиль, теперь у нас есть ещё и видео хз кого в твиттере. Ползай дальше сам по такому говну.
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28.11.2021 22:25 Відповісти
у тебя симптомы короны - понос рвота , сумеречное сознание . ты еще и интернетом пользоваться не умеешь . факты , о том мРНА укол вызывает нарушение нейронных связей клеток головного мозга , подтверждаются . не пропусти 3 и 4 укол .
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29.11.2021 02:12 Відповісти
Смешно.Теперь два укола от нового штама и так далее)))
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27.11.2021 18:04 Відповісти
Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
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27.11.2021 18:58 Відповісти
Через загущение крови после укола "снимается стружка" самых слабых, у которых и так проблемы с густой кровью, с сердцем, и так далее.
Интересно, сколько вакцинированных откинутся после укола в течении следующих 2-3 лет ? Или это слишком долго ?
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28.11.2021 00:46 Відповісти
 
 