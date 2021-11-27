Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про оновлену статистику вакцинації від COVID-19 серед освітян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН, із посиланням на телеграм Шкарлета.
"Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – зазначив Сергій Шкарлет.
Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:
- Луганська область – 94,3%;
- Сумська – 93,9%
- Донецька – 93,8%;
- Черкаська – 93,7%;
- Харківська – 93,5%
У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).
Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).
Також Міністр освіти і науки повідомив, що є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
РАШКА ЗМУШЕНА робити третій,четвертий раз,бо Спутнік-це гівно...
Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
сказочники)
вопросы еще есть !?
ЩОБ ТАКИМ ЯК КОЛЬТ пропагадистам-пропутінцям ДАВАЛИ амністію за куплену довідку про вакцинацію.
і дозволяли потім вакцинуватись в Україні.
нехай Ху..ло їх ширяє Спутніком..
Почитайте мої коменти, щоб не смішити людей і не ганьбитись самому.
Найтяжче на Covid хворіють антивакцинатори, - лікар-інфекціоніст
Ольга Денисяка
26 листопада 2021, 12:06 |
Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються близько двохсот пацієнтів. Всі перебувають у важкому стані, більшість з них є кисневозалежними. Окрім того, пацієнти з найважчим перебігом захворювання - невакциновані. Про це під час брифінгу 26 листопада заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.
За словами Людмили Гринів, впродовж останнього місяця у медзакладі дещо поменшало пацієнтів, проте всі хворі перебувають у важкому стані та потребують кисню.
«На сьогодні всі наші пацієнти мають важкий перебіг коронавірусу та є кисневозалежними. Вони мають дихальну недостатність та потребують кисню. Люди, які хворіють неважко, зазвичай лікуються вдома під спостереженням сімейного лікаря, а до нас вже потрапляють у тяжких випадках», - заявила лікар.
Окрім того, вона наголосила, що більшість важких пацієнтів є противниками вакцинації. Лікарі розповідають хворим та їхнім родичам про важливість covid-щеплення та закликають не нехтувати захистом від захворювання.
ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ХТО ПРАЦЮЄ З ХВОРИМИ НА КОВІД.
Відкрийте канал Анатолія Якименка. Він лікар, а не неук, як оце ви.
Знакомый текст. "Я сама дочь офицера. Поверьте, не всё так однозначно". Чот не верим.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/please-add-video-leading-israeli-health-official-vaccinated-account-95-severe-85-90-new-covid-hospitalizations-vaccine-effectiveness-really-fading-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/video-former-pfizer-employee-says-covid-19-vaccine-causes-recipients-become-susceptible-virus/
Интересно, сколько вакцинированных откинутся после укола в течении следующих 2-3 лет ? Или это слишком долго ?