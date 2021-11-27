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Украинский воин Алхасли Али Наиб погиб на Донбассе 26 ноября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин Алхасли Али Наиб погиб на Донбассе 26 ноября

26 ноября в зоне проведения Операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб 29-летний Алхасли Али Наиб, старший солдат, старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщил временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб. Парня пытались спасти медики, но, к сожелению, не смогли. Ему было всего 29. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС

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Топ комментарии
+73
Знову снайпер..
Раніше ворожим снайперам важко було вбити нашого.
Вічна пам'ять.
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27.11.2021 16:03
+71
Это уже 67-й защитник Украины, погибший за время так называемого "перемирия" имени Зеленского. Но Зелебени на это наплевать. Оно войну уже закончило
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27.11.2021 16:14
+70
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27.11.2021 16:44
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Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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27.11.2021 20:45 Ответить
Пока мы сидим и глумимся на Зеликом в интернете, на фронте убивают лучших людей Украины.
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28.11.2021 02:14 Ответить
Давай будемо славити ЗЕліка 👿
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28.11.2021 03:43 Ответить
У них обычно много родни и они будут мстить кацапам.
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28.11.2021 07:15 Ответить
Светлея память войну отдавшему жизнь за Украину.
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28.11.2021 09:24 Ответить
Вечная память! Герои не умирают!!!
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28.11.2021 09:40 Ответить
Мабуть «втомлений» хєрант, а Патріоти без втоми та відпочинку захищають Україну на фронті з московією!!
Памятаймо Героїв !!
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28.11.2021 10:13 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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28.11.2021 10:52 Ответить
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