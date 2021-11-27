Украинский воин Алхасли Али Наиб погиб на Донбассе 26 ноября

26 ноября в зоне проведения Операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб 29-летний Алхасли Али Наиб, старший солдат, старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщил временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб. Парня пытались спасти медики, но, к сожелению, не смогли. Ему было всего 29. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" - говорится в сообщении.

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