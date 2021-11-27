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Українській воїн Алхаслі Алі Наіб загинув на Донбасі 26 листопада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українській воїн Алхаслі Алі Наіб загинув на Донбасі 26 листопада

26 листопада, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув 29-річний Алхаслі Алі Наіб, старший солдат, старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун.

"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Хлопця намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять!" - зазначається у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби загинув воїн від ворожого обстрілу. Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

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Топ коментарі
+73
Знову снайпер..
Раніше ворожим снайперам важко було вбити нашого.
Вічна пам'ять.
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27.11.2021 16:03
+71
Это уже 67-й защитник Украины, погибший за время так называемого "перемирия" имени Зеленского. Но Зелебени на это наплевать. Оно войну уже закончило
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27.11.2021 16:14
+70
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27.11.2021 16:44
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Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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27.11.2021 20:45 Відповісти
Пока мы сидим и глумимся на Зеликом в интернете, на фронте убивают лучших людей Украины.
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28.11.2021 02:14 Відповісти
Давай будемо славити ЗЕліка 👿
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28.11.2021 03:43 Відповісти
У них обычно много родни и они будут мстить кацапам.
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28.11.2021 07:15 Відповісти
Светлея память войну отдавшему жизнь за Украину.
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28.11.2021 09:24 Відповісти
Вечная память! Герои не умирают!!!
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28.11.2021 09:40 Відповісти
Мабуть «втомлений» хєрант, а Патріоти без втоми та відпочинку захищають Україну на фронті з московією!!
Памятаймо Героїв !!
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28.11.2021 10:13 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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28.11.2021 10:52 Відповісти
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