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Новости Общество
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Гидрометцентр (165) погода (719) туман (24)

Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр

Ночью и утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях ожидается туман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Уточняется, что видимость 200-500 м, а это – первый уровень опасности, желтый.

Также завтра и послезавтра в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды в реках.

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"28-29 ноября на реках Закарпатской области вследствие ожидаемых осадков будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава до 2,0 м над уровнями на 8:00  27 ноября в пределах коренных берегов, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

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на картинке такое показалось, присмотрелся - пес)))
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27.11.2021 20:37 Ответить
і що привидилось?
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27.11.2021 21:15 Ответить
да что ?
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27.11.2021 22:30 Ответить
Собака с телохранителем на фоне личного самолёта.
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28.11.2021 00:30 Ответить
Готуйте фотоапарати! -- поспілкуємось...
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27.11.2021 20:40 Ответить
Шумахерам по побоку туман....мама любит скорость...
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27.11.2021 21:23 Ответить
***
Туман пливе над сонним містом,
Покрив будівлі і сади.
З гілок, із калини намиста
Стікають крапельки води.

Похмуре небо, мокрі хмари,
В природі смуток, тишина,
І на порожнії бульвари
Задума клаптями зрина.

Бреду один пустим Майданом
І для душі шукаю дім.
Покрито все густим туманом,
І я загублений у нім.
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27.11.2021 22:42 Ответить
Украина в тумане и без прогнозов метеорологов ...
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27.11.2021 23:20 Ответить
Может, Ермак в столб вырулит - будет красный день календаря.
Ермак в тумане.
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28.11.2021 00:32 Ответить
Поэтому в Киеве ночью быстро провели "природные явления"
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28.11.2021 10:23 Ответить
 
 