Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр
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Ночью и утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях ожидается туман.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.
Уточняется, что видимость 200-500 м, а это – первый уровень опасности, желтый.
Также завтра и послезавтра в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды в реках.
"28-29 ноября на реках Закарпатской области вследствие ожидаемых осадков будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава до 2,0 м над уровнями на 8:00 27 ноября в пределах коренных берегов, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
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Туман пливе над сонним містом,
Покрив будівлі і сади.
З гілок, із калини намиста
Стікають крапельки води.
Похмуре небо, мокрі хмари,
В природі смуток, тишина,
І на порожнії бульвари
Задума клаптями зрина.
Бреду один пустим Майданом
І для душі шукаю дім.
Покрито все густим туманом,
І я загублений у нім.
Ермак в тумане.